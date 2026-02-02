鈴木愛奈さんの写真集が2月28日(土)に発売！タイトルは『Crossing』に決定！
『ラブライブ！サンシャイン!!』小原鞠莉役、『邪神ちゃんドロップキック』邪神ちゃん役などを務め、ソロアーティストとしても活動する鈴木愛奈さんの写真集が2026年2月28日(土)に発売決定！
タイトルは『鈴木愛奈写真集 Crossing』。
鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット
鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット
鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット
鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット
各書店では本日より特典付きで予約受付スタート。
早期予約キャンペーンも実施されるほか、2026年3月14日(土)、3月22日(日)、4月12日(日)には発売記念イベントも開催！
インフォスクエアで対象期間内にご予約いただいた方には、【ボイスメッセージ】をもれなくお届け。
さらに、限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集を販売！
早期予約キャンペーン
インフォスクエア
期間内にご予約いただいた方【全員】に、ボイスメッセージをプレゼント！
ボイスメッセージのシチュエーションは以下4パターンより選択式！
（１.普段の鈴木さんで ２.ツンデレ風に ３.ギャルっぽく ４.ペットに話し掛けるように）
期間：2026年2月15日（日）23:59まで
対象商品一覧はこちら
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3153415(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3153415)
限定版・特典情報
アニメイト
限定版
ボイスメッセージDLシリアル付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3388057/
予価：4,290円(税込)
通常版
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3388055/
予価：3,850円(税込）
共通特典
複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット
ゲーマーズ
限定版
アナザーフォトブック付き
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869796/
予価：5,170円(税込)
【超】限定版
アナザーフォトブック+アクリルスタンドA付き
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869797/
予価：6,930円(税込)
通常版
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869793/
予価：3,850円(税込）
共通特典
L判ブロマイド3枚セット
AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ沼津店、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【複製サイン＆コメント入りブロマイド】をプレゼント！
インフォスクエア
限定版
B2タペストリー+アクリルスタンドB+缶バッジ3個セット付き
https://infosquare.shop/?pid=190338877
予価：11,000円(税込)
※こちらの商品はイベント応募券付きではありません。イベント応募券付き商品はイベント情報にある商品ページからご購入下さい。
通常版
https://infosquare.shop/?pid=190337909
予価：3,850円(税込）
※こちらの商品はイベント応募券付きではありません。イベント応募券付き商品はイベント情報にある商品ページからご購入下さい。
共通特典１.
ボイスメッセージ
※2026年2月15日（日）23:59までの早期予約者限定
※ボイスメッセージのシチュエーションは以下4パターンより選択式！
（１.普段の鈴木さんで ２.ツンデレ風に ３.ギャルっぽく ４.ペットに話し掛けるように）
共通特典２.
インフォスクエア限定カバー
※通常版のカバーは付きません。
鈴木愛奈オフィシャルファンクラブ Ai catwalk
通常版
https://www.asmart.jp/shop/ainasuzuki/product/10049656
予価：3,850円(税込）
共通特典
L判ブロマイド2枚セット
※時間帯によっては混みあい、商品ページが見つからない場合がございます。しばらく時間をおいてから再度お試しください。
※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。
※お手数ですが、在庫状況や予約・通販対応につきましては、各店舗・法人にお問い合わせください。
イベント情報イベント概要
写真集サイン会／東京
【日時】2026年3月14日（土）
【対象法人】インフォスクエア
【内容】
１.1冊券……写真集サイン会(扉にサイン・トーク20秒)
通常版の応募はコチラ
https://infosquare.shop/?pid=190339154
限定版の応募はコチラ
https://infosquare.shop/?pid=190340072
２.3冊券……お客様のご希望のページにサイン入れ（トーク40秒）
応募はコチラ
https://infosquare.shop/?pid=190340328
●参加方法
インフォスクエアにて、期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。
※1冊券は通常版購入の方、限定版購入の方、どちらも応募可能です。
※3冊セットの通常版、限定版の組み合わせは自由です。
(１.通常版3冊、２.通常版1冊・限定版2冊、３.通常版2冊・限定版1冊、４.限定版3冊)
【応募期間】
2026年2月23日（月・祝）23:59まで
写真集サイン会／東京
【日時】2026年3月14日（土）
【対象法人】鈴木愛奈オフィシャルファンクラブ Ai catwalk
【内容】
１.1冊券……写真集サイン会(扉にサイン・トーク20秒)
応募はコチラ
https://www.asmart.jp/shop/ainasuzuki/product/10049656
２.3冊券……お客様のご希望のページにサイン入れ（トーク40秒）
応募はコチラ
https://www.asmart.jp/shop/ainasuzuki/product/10049658
●参加方法
アスマートにて、期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。
【応募期間】
2026年2月23日（月・祝）23:59まで
特典ブロマイドサイン会／東京
【日時】2026年3月22日（日）
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【内容】
特典ブロマイドサイン会
【参加方式】
抽選制
【応募期間】
2026年3月2日(月) 23:59まで
※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。
アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114769
ゲーマーズ
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7217
特典ポストカードお渡し会／大阪
【日時】2026年4月12日（日）
【対象法人】TSUTAYA EBISUBASHI
【内容】
特典ポストカードお渡し会
【参加方式】
先着制
【応募期間】
2026年2月7日(土)10:00～
＜応募方法＞下記URLよりご応募ください。
https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12954689020.html
写真集発売記念 パネル展
＜開催店舗＞
AKIHABARAゲーマーズ本店
（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）
ゲーマーズ沼津店
（静岡県沼津市添地町72青秀ビル1階）
＜展示期間＞
2026年2月26日（木）～ 約2週間
＜プレゼントキャンペーン＞
「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル
ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『鈴木愛奈写真集 Crossing』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！
【プレゼント応募用紙配布期間】
2026年2月26日（木）～ なくなり次第、終了
※商品が搬入され次第、キャンペーン開始
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
『鈴木愛奈写真集 Crossing』
発売日：2026年2月28日（土）
価格：3,850円（税込）
仕様：A4判 96ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社