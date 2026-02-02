鈴木愛奈さんの写真集が2月28日(土)に発売！タイトルは『Crossing』に決定！

株式会社イマジカインフォス

『ラブライブ！サンシャイン!!』小原鞠莉役、『邪神ちゃんドロップキック』邪神ちゃん役などを務め、ソロアーティストとしても活動する鈴木愛奈さんの写真集が2026年2月28日(土)に発売決定！

タイトルは『鈴木愛奈写真集 Crossing』。

鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット鈴木愛奈写真集 Crossing 先行カット

各書店では本日より特典付きで予約受付スタート。

早期予約キャンペーンも実施されるほか、2026年3月14日(土)、3月22日(日)、4月12日(日)には発売記念イベントも開催！

インフォスクエアで対象期間内にご予約いただいた方には、【ボイスメッセージ】をもれなくお届け。

さらに、限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集を販売！

早期予約キャンペーン

インフォスクエア

期間内にご予約いただいた方【全員】に、ボイスメッセージをプレゼント！

ボイスメッセージのシチュエーションは以下4パターンより選択式！

（１.普段の鈴木さんで ２.ツンデレ風に ３.ギャルっぽく ４.ペットに話し掛けるように）

期間：2026年2月15日（日）23:59まで

対象商品一覧はこちら

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3153415(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3153415)

限定版・特典情報

アニメイト

限定版

ボイスメッセージDLシリアル付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3388057/

予価：4,290円(税込)



通常版

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3388055/

予価：3,850円(税込）

共通特典

複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット

ゲーマーズ

限定版

アナザーフォトブック付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869796/

予価：5,170円(税込)

【超】限定版

アナザーフォトブック+アクリルスタンドA付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869797/

予価：6,930円(税込)



通常版

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869793/

予価：3,850円(税込）

共通特典

L判ブロマイド3枚セット

AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ沼津店、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【複製サイン＆コメント入りブロマイド】をプレゼント！

インフォスクエア

限定版

B2タペストリー+アクリルスタンドB+缶バッジ3個セット付き

https://infosquare.shop/?pid=190338877

予価：11,000円(税込)

※こちらの商品はイベント応募券付きではありません。イベント応募券付き商品はイベント情報にある商品ページからご購入下さい。



通常版

https://infosquare.shop/?pid=190337909

予価：3,850円(税込）

※こちらの商品はイベント応募券付きではありません。イベント応募券付き商品はイベント情報にある商品ページからご購入下さい。



共通特典１.

ボイスメッセージ

※2026年2月15日（日）23:59までの早期予約者限定

※ボイスメッセージのシチュエーションは以下4パターンより選択式！

（１.普段の鈴木さんで ２.ツンデレ風に ３.ギャルっぽく ４.ペットに話し掛けるように）



共通特典２.

インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません。

鈴木愛奈オフィシャルファンクラブ Ai catwalk

通常版

https://www.asmart.jp/shop/ainasuzuki/product/10049656

予価：3,850円(税込）



共通特典

L判ブロマイド2枚セット

※時間帯によっては混みあい、商品ページが見つからない場合がございます。しばらく時間をおいてから再度お試しください。

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。

※お手数ですが、在庫状況や予約・通販対応につきましては、各店舗・法人にお問い合わせください。

イベント情報

イベント概要写真集サイン会／東京

【日時】2026年3月14日（土）

【対象法人】インフォスクエア

【内容】

１.1冊券……写真集サイン会(扉にサイン・トーク20秒)

通常版の応募はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=190339154

限定版の応募はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=190340072

２.3冊券……お客様のご希望のページにサイン入れ（トーク40秒）

応募はコチラ

https://infosquare.shop/?pid=190340328

●参加方法

インフォスクエアにて、期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。

※1冊券は通常版購入の方、限定版購入の方、どちらも応募可能です。

※3冊セットの通常版、限定版の組み合わせは自由です。

(１.通常版3冊、２.通常版1冊・限定版2冊、３.通常版2冊・限定版1冊、４.限定版3冊)

【応募期間】

2026年2月23日（月・祝）23:59まで



写真集サイン会／東京

【日時】2026年3月14日（土）

【対象法人】鈴木愛奈オフィシャルファンクラブ Ai catwalk

【内容】

１.1冊券……写真集サイン会(扉にサイン・トーク20秒)

応募はコチラ

https://www.asmart.jp/shop/ainasuzuki/product/10049656

２.3冊券……お客様のご希望のページにサイン入れ（トーク40秒）

応募はコチラ

https://www.asmart.jp/shop/ainasuzuki/product/10049658

●参加方法

アスマートにて、期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。

【応募期間】

2026年2月23日（月・祝）23:59まで

特典ブロマイドサイン会／東京

【日時】2026年3月22日（日）

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ

【内容】

特典ブロマイドサイン会

【参加方式】

抽選制

【応募期間】

2026年3月2日(月) 23:59まで

※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114769

ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7217

特典ポストカードお渡し会／大阪

【日時】2026年4月12日（日）

【対象法人】TSUTAYA EBISUBASHI

【内容】

特典ポストカードお渡し会

【参加方式】

先着制

【応募期間】

2026年2月7日(土)10:00～

＜応募方法＞下記URLよりご応募ください。

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12954689020.html

写真集発売記念 パネル展

＜開催店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

ゲーマーズ沼津店

（静岡県沼津市添地町72青秀ビル1階）

＜展示期間＞

2026年2月26日（木）～ 約2週間

＜プレゼントキャンペーン＞

「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『鈴木愛奈写真集 Crossing』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

【プレゼント応募用紙配布期間】

2026年2月26日（木）～ なくなり次第、終了

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

『鈴木愛奈写真集 Crossing』

発売日：2026年2月28日（土）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 96ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社