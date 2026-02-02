テスホールディングス、「男性育休100％宣言」に賛同いたしました

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、株式会社ワーク・ライフバランス（本社：東京都港区、代表取締役：小室 淑恵、以下「ワーク・ライフバランス」）が推進する「男性育休100％宣言」に賛同いたしましたのでお知らせいたします。

「男性育休100％宣言」は、ワーク・ライフバランスが推進する、男性の育児休業取得率100％の実現を目指したプロジェクトで、企業の経営者自らが宣言を行い、具体的な目標設定や行動、社内外への発信を行っていく取り組みです。

当社グループでは、「多様性が活きる文化、職場環境の構築」を人財戦略における基本方針の１つとしており、誰もが安心して働ける職場環境の整備に取り組んでおります。中期経営計画「TX2030」においては、2030年の目標として「男性育児休暇取得率100％」を掲げ、育児休業制度の周知や取得者のサポート体制の構築等を推進しております。

今回の「男性育休100％宣言」への賛同を通じて、当社グループは引き続き、性別に関わらず誰もが育児と仕事を両立できる環境づくりに取り組むと共に、社員一人ひとりが自分らしく能力を発揮できる、柔軟で持続可能な働き方の実現を目指してまいります。

