小顔整形は「サイズを変える施術」から「印象を設計する医療」へ【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療・歯科医療の医師取材メディア「キレイレポ」（運営：株式会社シアン）は、複数の医師・歯科医師への取材記事をもとに、小顔整形における診療方針や治療設計の考え方について調査・分析を行いました。

本調査では、「顔を小さくしたい」という要望に対し、単に輪郭を削る・注入量を減らすといった施術ではなく、骨格や筋肉の使い方、噛み合わせ、表情の動きまで含めて設計する医療へと小顔整形が変化している実態が明らかになりました。

本リリースでは、医師取材を通じて見えてきた現代の小顔整形に共通する考え方を、実態調査としてまとめています。

▼調査概要

・調査テーマ

小顔整形における診療方針・治療設計に関する実態調査

・調査方法

医師・歯科医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

美容外科・美容皮膚科・矯正歯科などで小顔整形を扱う医師取材記事

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事

小顔整形とは？なぜ今、考え方が変わってきているのか

小顔整形はこれまで、エラ削りや脂肪吸引、ボトックス・ヒアルロン酸注入を用いて「サイズを小さくする施術」として語られることが多い分野でした。

一方で近年は、「顔を小さくしたい」という希望の背景に、輪郭そのものではなく、フェイスラインのもたつきや左右差、表情時の張り感、噛み癖による歪みなど、複合的な要因が関係していることが広く認識されるようになっています。

そのため現在の小顔整形では、施術単体の効果だけでなく、顔全体の構造や機能を踏まえた設計が重視される傾向が強まっています。こうした背景を踏まえ、本調査では、医師取材記事をもとに、現代の小顔整形がどのような考え方で行われているのか、その実態を整理しました。

調査結果１.小顔整形は「輪郭」ではなく「原因の見立て」から始まっている

今回の調査で共通して見られたのは、小顔整形において、施術前の診断や構造把握を重視する姿勢です。単にフェイスラインの幅やエラの張りといった見た目だけで判断するのではなく、骨格の形状、筋肉の発達バランス、脂肪の付き方、左右差などを総合的に確認したうえで、原因を見極める考え方が共有されていました。

「小顔に見えない理由」が必ずしも一つの要因に限らないという前提のもと、過剰な処置を避け、まずは原因を丁寧に整理したうえで治療方針を組み立てる流れが重視されていることがうかがえます。

参考：八事石坂クリニック 東京院(https://tokyo.yagoishi.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86192/articles/737)、湘南美容クリニック 原宿院(https://www.s-b-c.net/clinic/branch/harajuku/special/kireireport_shigeyuki_honma/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5447/articles/435)に関する取材内容

調査結果２.小顔は「顔単体」ではなく噛み合わせや筋肉の使い方まで含めて設計される

調査を通じて明らかになったのは、小顔整形が美容医療単体で完結するものではなく、噛み合わせや咀嚼筋の使い方といった機能面まで含めて考えられている点です。

噛み癖や歯列のズレによって筋肉の緊張に偏りが生じると、エラの張りや左右差につながるケースもあり、必要に応じて矯正治療や歯科的視点を取り入れる考え方が語られていました。小顔整形は、見た目だけでなく、顔の使われ方そのものを整える医療として位置づけられつつあります。

顔を「小さくする」ではなく、「顔の使い方による負担の偏りを減らしながら整える」という発想が前提にあり、見た目と機能の両面から無理のない設計を重視する傾向が見られます。

参考：リノクリニック東銀座(https://lino.clinic/?post_type=blog&p=1437&preview=true)の記事(https://kireireport.com/clinics/2249/articles/389)に関する取材内容

調査結果３.小顔整形は「変化量」よりも「自然な印象」を重視する方向へ

本調査では、小顔整形において、劇的な変化を狙うよりも、自然な印象を優先する考え方が共通して見られました。顔を極端に小さくすること自体をゴールにするのではなく、フェイスラインのなめらかさや立体感、正面・横顔のバランスなど、印象全体の整いを重視する設計が語られています。

その結果として、単発の施術で完結させるよりも、必要なアプローチを整理したうえで段階的に調整するなど、「無理のない変化」を積み重ねる治療設計が選ばれるケースもあることがうかがえます。



参考：キアクリニック（KIA CLINIC）(https://kia-beauty.jp/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86756/articles/834)、いとうらんクリニック四条烏丸(https://ran-clinic.kyoto/8832/)の記事(https://kireireport.com/clinics/1901/articles/755)に関する取材内容

調査結果４.小顔整形ではカウンセリングによる期待値調整が重要視されている

調査からは、小顔整形において、施術そのもの以上にカウンセリングの役割が大きい点も浮かび上がりました。「小顔になりたい」という言葉の背景には、輪郭を細く見せたい、もたつきを減らしたい、左右差を整えたい、疲れて見える印象を変えたいなど、複数の意図が含まれることがあります。

そのため、悩みの中身を丁寧に言語化し、医学的に可能な範囲やリスク、変化の出方を共有したうえで、治療ゴールを設計していく姿勢が重視されています。期待値のズレを減らし、納得感を高める設計が、満足度や信頼関係につながっていると考えられます。

総括：小顔整形は「サイズを変える施術」から「印象を設計する医療」へ

本調査から、現代の小顔整形は、単に顔を小さくすることを目的とした施術ではなく、骨格・筋肉・機能・印象を総合的に捉えて設計する医療へと進化していることが明らかになりました。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、小顔整形を施術名や価格だけで比較するのではなく、医師がどのような視点で原因を見極め、どのような考え方で治療を設計しているのかといった背景まで可視化する情報発信を強化していきます。

今後も医師取材記事を通じて、治療の考え方や判断軸を丁寧に整理・発信することで、生活者が自分に合った小顔整形や医療機関を選ぶための判断材料を提供していく方針です。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

会社概要

会社名：株式会社シアン

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 籔本 崇

事業内容：美容医療領域における情報プラットフォーム運営、ならびに自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォームの提供およびメディア企画・制作事業

HP：https://xian.inc/

サービスサイト：https://kireireport.com

お問い合わせ：contact@rakuraku-yoyaku.com