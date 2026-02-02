GUESS、キアラ・フェラーニを起用した2026年春夏グローバルキャンペーンを発表

GUESS JAPAN 合同会社

GUESS?, Inc.（ゲス）は、グローバル起業家でありファッションアイコンのキアラ・フェラーニを起用した、2026年春夏グローバル広告キャンペーンを発表しました。本キャンペーンは、自信と意志をもって自らの道を切り拓く女性像を体現するものです。

撮影は、シネマティックな表現で知られるモレッリ・ブラザーズが担当。モノクロとカラーを織り交ぜたビジュアルは、GUESSの象徴的な過去のキャンペーンを想起させながら、現代的な感性で再構築されています。洗練と自然体が共存する世界観の中で、キアラ・フェラーニの多面的な魅力が際立ちます。

GUESS? Inc. 共同創業者 兼 最高クリエイティブ責任者のポール・マルシアーノは次のように語っています。

「キアラをキャンペーンの顔として迎えられることを大変嬉しく思います。彼女のエネルギーや自信、そして前へ進む強さは、2026年春夏コレクションが表現するモダンさと個性を自然に体現しています。」

2026年春夏コレクションは、GUESSのルーツであるアメリカンドリームを現代的に再解釈したもの。テキサスのカウボーイスピリットや広大な自然から着想を得た要素を、フェミニニティと自立の物語として表現しています。ベルフラワーパンツやブランドを象徴するバンデージドレスの復活に加え、新しいシルエットや存在感のあるデニムが揃います。

中でも注目されるのが、「キャムデン バッグ」です。彫刻的なフォルムと上質な素材感を備え、デニムからテーラード、イブニングスタイルまで幅広く対応。キアラ・フェラーニ自身も愛用し、2026年春夏を象徴する“ITバッグ”として存在感を放っています。

今回のキャンペーンについて、キアラ・フェラーニは次のようにコメントしています。

「約13年ぶりにGUESSと再びご一緒できることを光栄に思います。このプロジェクトは、今の自分を表現する大切な機会でした。GUESSという歴史あるブランドのもとで、自由に自分らしさを表現できたことに感謝しています。」

GUESS 2026年春夏キャンペーンは、2026年2月より、プリント、デジタル、ソーシャルメディアを通じてグローバルに展開予定です。

コレクションは、世界各国のGUESSストアおよび www.guess.com にて発売されます。

GUESS?, Inc. は、現代のライフスタイルに寄り添うアパレルやデニムを軸に、ハンドバッグ、ウォッチ、アイウェア、フットウェアなど幅広いカテゴリーに展開するライフスタイルコレクションの企画・発信・流通およびライセンス事業をグローバルに展開するファッションブランドです。GUESSの製品は、世界各国のGUESS直営店をはじめ、主要百貨店やセレクトショップなど、多様な販売チャネルを通じて提供されています。

2024年4月2日には、ニューヨーク発のファッションブランド「rag & bone（ラグ＆ボーン）」の事業資産および知的財産の50％を取得。rag & boneは、アメリカンファッションを代表する存在として、米国および英国で直営店舗を展開するほか、世界各国の高感度なブティック、百貨店、Eコマースを通じてグローバルに展開されています。2025年11月1日時点で、GUESSはヨーロッパ、南北アメリカ、アジアにおいて1,058店舗の直営店を運営。さらに、パートナーおよびディストリビューターによって世界各地で507店舗が展開されており、現在約100カ国で事業を行っています。

詳細は公式サイトwww.guess.com(https://www.guess.com/)をご覧ください。