ネスタリゾート神戸、世界的家電メーカーのハイアールジャパンと観光分野における生活品質向上のための実装モデル構築協定を締結

株式会社ネスタリゾート神戸写真左：ハイアールジャパンセールス株式会社 乾修明執行役員副社長、写真右：株式会社ネスタリゾート神戸 田中淳代表取締役社長

株式会社ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市、代表取締役社長：田中 淳）は、ハイアールジャパンセールス株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長兼CEO：杜 鏡国、以下「ハイアールジャパン」）と、宿泊施設および観光現場における生活品質の向上の実装モデル構築に関する協定を締結しましたので、お知らせいたします。ハイアールジャパンとの本協定の締結はテーマパークとしては初の試みであり、ネスタリゾート神戸が掲げる新ブランドコンセプト「ARC ビジョン」※に基づく《共創》の取り組みの先駆けとなります。

本協定では、ハイアールジャパンより空気清浄機、洗濯機、冷蔵庫、空調機器など約70点の最新家電製品の提供を受け、ホテル客室およびテーマパーク内のアクティビティ関連施設における空気環境・洗濯環境・清掃品質・衛生管理体制を対象として短期的にも生活品質の向上をはかるほか、現場での実証を通じて、観光分野における「滞在時の生活品質向上モデル」を体系的に解明することを目指します。

協定締結の背景

近年、花粉やハウスダストによるアレルギー、PM2.5などによる呼吸器への影響、ウイルス・細菌など、生活環境中の微細な要因が健康や日常パフォーマンスに与える影響への関心が高まっています。

観光分野においては、施設の外観やサービス内容に加え、「クリーンな空気」「清潔感」「衛生管理」といった体感的な環境品質が滞在満足度を左右する重要な要素となっています。緑豊かな自然に恵まれたネスタリゾート神戸では、これまでも自然環境と調和した滞在体験の提供を目指してきましたが、このたび、家電製品分野でグローバルな実績と知見を有するハイアールジャパンと連携することで、屋外環境の魅力に加え、屋内の生活品質を体系的に向上させる取り組みを実施します。

協定の目的

本協定は、統合型リゾートとして宿泊施設および観光現場における空気・洗濯・清掃・衛生といった「生活品質」を検証・改善し、観光体験の価値向上と環境負荷低減の両立を図る家電実装ラインナップモデルの構築を目的としています。

協定内容

本協定に基づき、両社は以下の取り組みを進めてまいります。

- 客室・共用部における環境品質の実証

ホテル客室および共用部における空気環境・洗濯環境・清掃品質・衛生管理体制の現状評価および改善検証

- 最新家電を活用した実装モデル構築

空気清浄機、洗濯機、冷蔵庫、空調機器などの最新家電製品を活用したホテル客室等における生活品質向上の実証

- アクティビティ施設従業員の環境改善

屋外アクティビティ施設従業員のユニフォーム洗濯品質向上等による接客現場全体の清潔感の向上

協定期間

2026年1月29日から2027年3月31日まで（以降、自動更新）

代表コメント

ハイアールジャパンセールス株式会社 執行役員副社長 乾修明（いぬい なおあき）

協定書を取り交わす両代表（写真左：乾修明ハイアールジャパンセールス株式会社・執行役員副社長、写真右：田中淳ネスタリゾート神戸・代表取締役社長）

ハイアールは中国・青島に本社を置く家電メーカーとしてグローバルに事業を展開し、白物家電分野において17年連続で世界シェアNo.1を獲得しています。日本へは23年前に進出し、冷蔵庫や洗濯機を中心に着実に事業を拡大してきました。現在は白物家電のラインアップをさらに広げており、本協定を通じて最新家電をネスタリゾート神戸様に導入いただくことで、清掃や洗濯に関わる労力を軽減しつつ、お客様が快適に過ごせる空間づくりや環境品質の向上に貢献したいと考えています。

リゾート型施設との連携は当社として初の試みであり、今後は空気環境の改善なども含め、当社の技術を活かした価値提案を進めてまいります。

株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役社長 田中淳（たなか あつし）

ネスタリゾート神戸は2016年7月に開業し、本年10周年を迎える総合テーマパークです。甲子園球場約60個分という広大な敷地を有し、豊かな自然に囲まれた環境の中で、宿泊を伴う複数日にわたる滞在を前提に楽しめるテーマパークは、国内でも非常に稀な存在です。近年は、アクティビティの充実に加え、滞在中の清潔感や快適性、空気環境といった「環境」への意識が一層高まっており、顧客満足度を左右する重要な要素となっています。そうした中、ハイアール様の最新機器を導入することで、施設全体の環境品質を高め、日本、そして世界基準の快適な滞在環境の実現を目指してまいります。

本協定は、10周年にあたり掲げた「ARC（アーク）ビジョン」におけるCo-Creation（共創）の取り組みとして、双方の強みを活かし、お客様への付加価値と満足度を高める関係構築につなげていきたいと考えています。

企業概要

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアールジャパンセールス株式会社は、ハイアールグループ（本社：中国山東省青島市）の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域（HP：https://haier.co.jp/）の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「世界から日本へ新しい家電のワクワクを届ける」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

株式会社ネスタリゾート神戸

株式会社ネスタリゾート神戸は、兵庫県三木市に位置する大自然の冒険テーマパークとして、2016年に開業。甲子園球場約60個分（約230万平方メートル ）に相当する広大な敷地において、多様なアクティビティ、天然温泉、グランピング、リゾートホテル、レストラン等の複合的なリゾート事業を展開しています。「遊ぶ・味わう・癒す・泊まる」のすべてを一つの場所で体験できるテーマパーク施設として、幅広い世代のゲストの心に残るひとときをお届けしています。

※ネスタリゾート神戸は2026年7月の開業10周年に向け、《冒険｜Adventure》《再生・循環｜Regeneration》《共創｜Co-Creation》を掲げる新ブランドコンセプト「ARCビジョン」のもと、新エリアの大規模開発や人・地域・企業との共創による新たな価値創造を推進してまいります。

（ARCビジョン構想は近日発表予定）