TIME TRAVELER社が展開するパセリ由来エクソソームサプリ「exofull FUJI」、西武渋谷店のメディア型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にて販売開始

TIME TRAVELER株式会社

TIME TRAVELER株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CO-CEO：林寛敦、秋山りえ子）は、株式会社そごう・西武（本社：東京都豊島区）が西武百貨店渋谷店にて展開するメディア型OMOストア※1「CHOOSEBASE SHIBUYA（チューズベース シブヤ）」において、2026年2月1日より、パセリ由来エクソソームサプリメント「exofull FUJI」の販売を開始いたしました。

今回のCHOOSEBASE SHIBUYAでの展開を通じて、国内のお客様はもちろん、

渋谷を訪れる訪日観光客の皆さまにも、日本発の研究に基づく新しいインナーケア体験を

お届けできる機会を創出してまいります。

※1 店頭とオンラインショップで、顧客・商品・在庫情報が統一されたストア形態

CHOOSEBASE SHIBUYA 公式オンラインストア

https://choosebase.jp/

■「exofull FUJI」について

「exofull FUJI」は、東京大学発の老化研究の知見をもとに開発された、独自の非加熱製法により抽出したパセリ由来エクソソームを配合したインナーケアサプリメントです。植物由来原料ならではの安全性と学術的アプローチを大切にしながら、日常の中で無理なく取り入れられる“未来志向のエイジングケア”を提案しています。

exofull公式サイト

https://exofull.com/

■西武渋谷店「CHOOSEBASE SHIBUYA」について

● コンセプト

意味に出合い、意志を買う。

まだまだ知るべき世界、変えていくべき課題が山積みな時代。

社会の分岐点に立っている今、わたしたちは一体どんな未来を描いていくのだろう。

意味に出合い、意志を買う。

ひとつひとつの選択が、わたしたちの未来をつくる。

ここは、未来への選択肢を届けるストア。

この大きな十字路を通って、未来への選択を選んでいこう。

自らの手で。

ここ、渋谷から。

● 店舗情報

CHOOSEBASE SHIBUYA

住所：東京都渋谷区宇田川町21-1

西武渋谷店 パーキング館1階

営業時間：午前11時～午後9時

公式サイト：https://www.choosebase.jp/

■会社概要

会社名：TIME TRAVELER株式会社（タイムトラベラー株式会社）

所在地：東京都台東区

代表者：代表取締役CO-CEO 林寛敦／秋山りえ子

事業内容：

・老化関連タンパク質を標的とした創薬開発

・植物由来エクソソームを活用したヘルスケア事業

公式サイト：https://www.ttraveler.jp/

TIME TRAVELER株式会社

E-mail：info@ttraveler.jp