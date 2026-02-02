【2月18日（水）開催！オンラインセミナー】梱包容器改善と運用・管理｜リターナブル容器導入メリットとノウハウのご紹介

株式会社日新

株式会社日新(https://www.nissin-tw.com/)（神奈川県横浜市、代表取締役社長：筒井雅洋、以下当社）は、親和パッケージ株式会社(https://shinwa-co.co.jp/)と共催でオンラインセミナーを実施することをお知らせします。

本セミナーでは、スチール容器の設計・開発で圧倒的な実績を誇る親和パッケージ株式会社をゲストにお招きし、輸送・物流に即した容器設計の知見をお伝えします。また当社のグローバルな回収網と個体管理システムを組み合わせた、リターナブル運用を成功させるためのワンストップソリューションを具体的事例とともに解説します。

セミナー概要

こんな方におすすめ！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118719/table/40_1_d31b63649450c7dcc35dcc07afd48eb0.jpg?v=202602021121 ]

・環境負荷低減とコスト削減を検討している

・リターナブル容器導入が適しているか知りたい

・容器の「紛失」「滞留」を防ぎ、業務を効率化したい

アジェンダ

・リターナブル容器導入検討時のポイント

・具体的な容器設計の考え方

・容器の運用管理の課題とその向き合い方

・リターナブル化による改善事例

セミナーのお申し込みはこちら :https://n-avigation.nissin-tw.com/seminar0218/

親和パッケージ株式会社(https://shinwa-co.co.jp/)

国内輸送および海外輸出に対応した物流容器の設計、製造から、強度試験・容器メンテナンスまでを一貫して行っています。重量物に適したスチール素材を用いた梱包設計を得意とし、輸送条件や製品特性に適した梱包仕様をご提案いたします。

物流容器のリターナブル化を支援する日新のサービス「ハコラボ」(https://hacolab.nissin-tw.com/)

繰り返し使用可能なリターナブル容器を用いた国際輸送の仕組みを、導入から運用までワンストップでサポートします。使い捨ての物流容器からリターナブル容器に変更することによって、中長期的なコストダウンと環境負荷の低減を実現します。

注意事項

同業のお客様についてはご参加をお断りさせていただく場合がございますのでその旨ご了承願います。

お申込みに際し、親和パッケージ株式会社および株式会社日新のプライバシーポリシーをご確認ください。

・親和パッケージ株式会社プライバシーポリシー(https://shinwa-co.co.jp/policy/)

・株式会社日新プライバシーポリシー(https://www.nissin-tw.com/privacy/)

【問い合わせ先】

会社名 ：株式会社日新（NISSIN CORPORATION）

部署名 ：DX推進部

所在地 ：東京都千代田区麹町1-6-4

ＴＥＬ ：03-3238-6586

ＵＲＬ ：https://www.nissin-tw.com/

事業内容：国際輸送、国内輸送、倉庫、港湾運送、通関、船舶代理店 等