この舞台に立つために、選び続けてきた答えがある 全67店舗の挑戦の先に、「１２３大安寺店」が2年連続優勝

株式会社延田エンタープライズ

遊技事業を中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社 延田エンタープライズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：延田尚弘、URL/ https://www.nobuta123.co.jp/）は2026年1月28日（水）にリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションにて18回目となる「NOBUTA GROUP

第18期接客リーグ表彰式」を開催いたしました。

2年連続優勝を果たした「１２３大安寺店」

「接客リーグの表彰式に立ちたい。」

その一心で、挑戦や新しい変化を積み重ねてきた1年間。

思うようにいかず、孤独や不安を感じる瞬間もありながら、それでも共に働く仲間や応援してくれるお客様の存在が背中を押し、プレゼンの舞台に立った上位5店舗。

１２３大安寺店（1位）、１２３+Ｎ東雲店（22位）、１２３三木店（30位）、１２３＋Nフェニックスプラザ摩耶店（初参加）、１２３横浜西口店（5位）によるプレゼンテーションが行われました。

※（ ）内は昨年度順位

会場には、緊張感と高揚感が入り混じった空気が漂っていました。

声を詰まらせながら想いを語るプレゼンター、当日会場に来ることが出来なかった店舗スタッフからのビデオメッセージや、店長からプレゼンターへのサプライズ演出により会場はたびたび涙と大きな拍手、歓声に包まれました。

結果、昨年の表彰式で連続出場・連続優勝を目標に掲げていた「１２３大安寺店」が、2年連続優勝を達成いたしました。

１位 １２３大安寺店 店長コメント

「去年に誓った、来年もこの舞台に１位で戻ってくる事＝2連覇を目標にしていたため、本当に良かったです。今回の結果に対しみなさんに伝えたいことは、スタッフの日頃の頑張りはもちろんですが、なにより日頃から１２３大安寺店にご来店いただいているお客様の多くの応援あっての事です。本当に感謝しかありません。

今回の結果はスタッフ全員が「２連覇を目標に主体性を持ち、自ら考えて動く」を実践してくれたこと、常にお客様視点に立ちホスピタリティーの追求をテーマにそれぞれのお客様とのタッチポイントごとに様々なニーズに応じた対応を話し合い、実践してくれた事が大きいと感じています。

当社の行動指針にもある「“最高”を求め新たな事に挑戦する」を常にお客様にとっての最高を

求め、新しい事に挑戦してくれたスタッフ全員に本当に感謝しかありません。

これからも私達「１２３大安寺店」はお客様にとっての最高を目指し、より多くのお客様にワクワクと多くの感動をお届けできるよう取り組んで参ります。

最後に、来年も当然１位であの場所に必ず戻り、当社の接客リーグの長い歴史の中でどの店舗も達成したことのない前人未到の3連覇に向けその歩みを進めていきます。」

【NOBUTA GROUP 第18期 接客リーグ表彰式 結果】

1位 １２３大安寺店

2位 １２３＋N東雲店

3位 １２３三木店

4位 １２３＋Nフェニックスプラザ摩耶店

5位 １２３横浜西口店

本プレゼンテーションは、結果を競う場であると同時に、会場で見守っていた他店舗にとっても大きな刺激となりました。

上位5店舗に入ることができなかった店舗からは、「悔しい」「来年は必ずこの舞台に立ちたい」という声も聞かれ、表彰式がー次の挑戦へとつながる場ーとなっている事を感じさせました。

第２部「スマイルエンターティナー」表彰式

【イベント概要】

- 名称：「NOBUTA GROUP 第18期接客リーグ表彰式」

- 目的：2013年よりスタート。遊技店での接客に奮励するスタッフを応援し、光をあてること。

制度の取り組みや接客について考え、その過程を通じてより良い組織風土をつくっていく

こと。

- 日時：2026年1月28日（水）14:30~17:30(2部制 第1部14:30~16:30 第2部16:45~17:30)

- 場所：リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

- 内容：第一部/「店舗」プレゼン・表彰

第二部/「スマイルエンターティナー」表彰

- 参加人数：約280名

【「接客リーグ」審査基準】

■第一部/店舗ランキングの発表、表彰

半期に１回の１.外部による覆面調査２.顧客アンケート３.従業員への風土調査による総合点数にて ランキング、上位5位の店舗が表彰式当日にプレゼンをし、会場内投票を行い総合順位にてランキングが決定する。

【「スマイルエンターティナー」審査基準】

■第二部/スマイルエンターティナー表彰

2018年にスタートした「スマイルエンターティナー制度」、お客さまとスタッフの投票によりその月の店舗の「スマイルエンターティナー」が選ばれる。上位評価スタッフは「接客リーグ表彰式」で表彰状が授与される。