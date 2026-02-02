多種多様なエンタメをスクリーンにお届けして15年。国内外ライブ・ビューイング、ディレイ・ビューイング、イベント上映において累計動員1,500万人を突破！

ライブ・ビューイング・ジャパン

株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：青木普起、以下「当社」）は、2011年6月の設立より15年目を迎え、国内外のライブ・ビューイング、ディレイ・ビューイング、上映イベントにおいて、2026年１月時点で累計動員1,500万人を突破したことをお知らせいたします。

コンテンツホルダーの皆様、映画ならびに劇場関係者様、配信事業者様、ご参加いただいた多くのファンの皆様のご支援により、設立以来、実施回数・動員数ともに順調に推移してまいりました。

これまで、ライブ・ビューイングは、ツアーファイナル・千穐楽公演で実施させていただくことが多かったのですが、近年では期間中の公演上映、更には映像作品の先行上映会、舞台挨拶付き上映会の実施など、お届けするコンテンツのバリエーションも拡大しています。

ジャンルも、音楽・演劇・K-POPを中心に、アニメ・声優イベント、スポーツなど多岐にわたります。

これからも皆さまに笑顔と感動をお届けできるよう、努めてまいります。

＜今後のラインナップ＞

▼宝塚歌劇 星組宝塚大劇場公演『恋する天動説』『DYNAMIC NOVA』千秋楽 ライブ中継

2026年2月8日（日）13:00開演

▼舞台「鬼滅の刃」新作記念・新情報発表会＆「其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」上映会

2026年2月9日（月）11:00開演

▼2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA

ライブ・ビューイング：2026年2月19日（木）17:00開演

ディレイ・ビューイング：2026年2月23日（月・祝）11:00開演

▼宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演『ボー・ブランメル～美しすぎた男～』『Prayer～祈り～』千秋楽 ライブ中継

2026年2月22日（日）13:30開演

▼「Apollo Bay・5周年ライブ」舞台挨拶付き特別上映会

2026年2月27日（金）14:30開始／18:30開始

▼東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026 ライブ・ビューイング

2026年3月7日（土）17:00開演

2026年3月8日（日）16:00開演

2026年3月9日（月）16:00開演

▼s**t kingz Dance Live 2025 in日本武道館「LANDING」舞台挨拶付上映会

2026年3月28日（土）＜1部＞【開演】11:00 ＜2部＞【開演】15:00

▼宝塚歌劇 花組宝塚大劇場公演『蒼月抄（そうげつしょう）』『EL DESEO（エル・デセーオ）』千秋楽 ライブ中継

2026年3月29日（日）13:00開演

▼奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」ライブ・ビューイング

2026年3月29日（日）17:00開演

【株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンについて】

コンサートや舞台、アニメ・声優イベントなどのライブエンターテインメントを国内外の映画館等に中継するライブ・ビューイング事業をメインに、インターネット配信や映画・コンサートフィルム、ドキュメンタリーなど収録物の企画、配給を行う。さらに、アニメ・ゲームなどの新規IPの企画開発、ならびにマネジメント事業も展開。

・コンテンツサイト https://liveviewing.jp/

・コーポレートサイト https://liveviewing.co.jp/

・X（音楽メインアカウント） https://x.com/Live_Viewing_jp

・X（舞台、ミュージカル、アニメ、声優イベント等のアカウント） https://x.com/LVJ_culture

・X（K-POP&韓国エンタメアカウント） https://x.com/LVJ_K_culture

・X（スポーツ関連のアカウント）https://x.com/LVJ_sports

・Instagram：https://www.instagram.com/live_viewing_japan/