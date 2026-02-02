【２月５日（木）開催】3社共催セミナー『EC運営を効率化する AIと人の最適分業とは？』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、3社共催のオンラインセミナー『EC運営を効率化する AIと人の最適分業とは？』を2026年２月５日（木）11時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社HMit/NE株式会社 の3社が、「人とAIをどう組み合わせるか」を解説いたします。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/26/20260205/)

セミナー概要

EC市場は成熟期に入り、価格競争・人手不足・広告費高騰という三重苦が当たり前になりました。

その解決策としてAIを導入したものの、

「思ったほど成果が出ない」「結局、人の負担が減っていない」

そんな違和感を抱えていませんか？



AI活用の成否を分けるのは、ツール選定でも、最新技術でもありません。

本当に重要なのは、“AIに任せるべき仕事”と“人がやるべき仕事”をどう分けるかという設計思想です。



本ウェビナーでは、AIを単なる業務効率化ツールとして扱うのではなく、

EC運営そのものを再設計する「戦略的分業の基盤」として捉え直します。



需要予測・在庫管理・レコメンド・顧客対応など、実際のEC現場で成果を出している事例をもとに、

売上向上・業務効率化・人材活用を同時に実現する運営モデルを解説。



AI時代のEC運営に必要なのは、「どこにAIを入れるか」ではなく、

「人とAIをどう組み合わせるか」です。

次の成長フェーズに進むための“考え方”と“実践の型”をお持ち帰りください。

こんな方におすすめ- EC運営の業務量が増え続け、人手不足が限界に近い方- AIツールを導入したが、ROIが見えず形骸化していると感じている方- 属人的なEC運営から脱却し、再現性のある運用体制を作りたい方- 売上を伸ばしたい一方で、これ以上コストや人員を増やせない方- AIに任せる領域と、人が価値を発揮すべき領域を整理できていない方- EC×AIを「部分最適」ではなく、全体最適で設計したい責任者・決裁者の方

第1部（11:05～11:30）

セミナープログラム

株式会社HMit 代表取締役 副社長 森 裕也（もり ゆうや）

AIを活用し、EC運営における知的労働時間の創出が成長の糸口

「日々のルーティン業務に忙殺され、未来の売上を作る『戦略』や『商品開発』に手が回らない」

--これが多くのEC現場が抱える現実です。

本パートでは、「AIによるデータの視認性・正確性の担保」と「人によるクリエイティブな意思決定」をどう接続させるか、その具体論を解説します。 AIは単なる自動化ツールではありません。複雑なデータを可視化し、ミスなく処理することで、人が本来担うべき「知的労働時間」を創出するための強力な基盤です。



AIが整えた正確なデータを武器に、人がどう戦略を描き、事業を次のフェーズへ押し上げるのか。 守りの業務をAIに任せ、攻めの時間を最大化する「成長のための最適分業」について、実践的なアプローチをお話しします。

第2部（11:30～11:55）

株式会社LeaguE 取締役副社長 勝部 雄太（かつべ ゆうた）

失敗しにくいAI分業とEC新商品事業設計

多くのEC事業が伸び悩む理由は運営の問題よりも、事業の立ち上げ方そのものにあります。

売れるか分からない商品を作り、広告と人手で回すモデルは、今の市場環境では失敗リスクが高くなっています。

EC運営の改善ではなく、新商品・新ブランドを前提としたEC事業を、

どう設計すれば失敗しにくくなるのかに焦点を当てます。

その鍵となるのが、AIと人の役割を最初から分けて考える「分業前提の事業設計」です。



具体的には、すでに海外で販売実績のあるブランドや商品を起点に、

日本市場向けに価格・訴求・販売チャネルを再設計し、

AIを活用した需要予測や運営補助と、人が担う判断・交渉・ブランド構築を切り分けることで、

少人数でも成立するEC新商品事業の作り方を事例ベースで解説します。

既存ECの延長だけではなく、新たな事業の柱としてECを立ち上げたい企業・事業責任者に向けた内容です。

第3部（11:55～12:20）

NE株式会社 執行役員CDO 兼 データ事業推進部 マネージャー 三原 信基（みはら のぶき）

AI活用が進んでいく組織と停滞する組織の違い

AIの活用が急速に一般化するなか、自社の店舗運営のなかでどの程度利用出来ているでしょうか？

当社で独自にアンケート調査したところ、活用ができていない店舗にはいくつか明確な課題があることがわかりました。



今回のセミナーでは、調査とその分析の結果から、これからのAI活用をどう進めていくべきか、これからのEC運営に向けたヒントを探っていきます。また、予算がなくとも今すぐできるAI活用のためのTIPSもお伝えすることで、「いますぐ進めるAI活用・推進」を実現していただけます。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（各社25分ずつの講演 途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年2月5日（木）11:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com