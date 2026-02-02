テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高崎 敏宏）が、この度、リコーリース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村 徳晴）から、「太陽光発電システム」の設置工事（以下「本工事」）を受注いたしましたのでお知らせいたします。なお、本工事は2026年３月から着工予定です。

〈本工事の概要〉[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/128_1_ed07425e04c76de67383269fcee4407a.jpg?v=202602021121 ]

■今後の展望

当社グループは、「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」の３つの領域で事業を展開しながら、総合的なエネルギーソリューションの提供を行っております。

今後も、これまで培ってきた技術力や実績等を活かしながら、顧客企業のエネルギーに関する多種多様なニーズを実現し、「脱炭素のリーディングカンパニー」を目指してまいります。

【テス・エンジニアリング株式会社について】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/128_2_f7c00c09710df6ec2566202383630263.jpg?v=202602021121 ]

