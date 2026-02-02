【時短・タイパ重視】包丁いらず、フライパン１つでできる！『もっちり焼き餃子の彩り薬味添え』

楽彩株式会社https://prtimes.jp/a/?f=d130004-124-cc31489959930bdefce351ae5722a073.pdf

楽彩株式会社（本社：東京都足立区/代表取締役社長：大崎善保）は、カット済み野菜の鮮度と手軽さで人気のミールキットブランド「RAKUSAI」から『もっちり焼き餃子の彩り薬味添え』を2026年2月2日（月）に新発売いたします。「包丁いらず・フライパン1つ」で10分以内に完成する手軽さを実現しながら、香味野菜とバルサミコドレッシングで、いつもの焼き餃子を華やかな一皿へと仕上げます。忙しい毎日に、鮮度と彩り豊かな食体験をお届けします。

餃子の常識を覆す“洋風×薬味”

◆もっちり焼き餃子の彩り薬味添え（2人前 調理時間 10分）

～バルサミコドレッシングで食べる～

【商品説明】

カリっともっちり食感の焼き餃子に、彩り豊かな大根と香味野菜（長ねぎ・みょうが）をたっぷりと添えました。爽やかなバルサミコドレッシングをかけ、シャキシャキの薬味と一緒にお召し上がりください。

◆2月の月替わりセット“早春の彩りセット”も販売スタート！

・もっちり焼き餃子の彩り薬味添え

・森崎さんのクレソンと豚肉の和風温しゃぶ

ミールキット2種類のお得なセット

詳しくはこちら→https://rakusai.shop/shop/products/monthly2602

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/124_1_26e05212097ae6b3b0e5794aeabafbfd.jpg?v=202602021121 ]

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

■お客様から商品に関するお問合せ先

楽彩サポートセンター

Tel：0120-85-0831

受付時間：月～金 10:00～17:00 土10：00～13：00（祝除く）

E-mail:support@rakusai.shop（24時間受付）