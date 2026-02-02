［医療・福祉関係者向け］2月10日はフットケアの日　足トラブル予防を支援する“新しい足の清潔習慣”　サラヤ「スキナル フットワイプ」プレゼントキャンペーンを開始

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：更家悠介）は、2月10日の「フットケアの日」にあわせ、フットケアの重要性および足トラブル予防につながる足の清潔習慣の定着を目的としたプレゼントキャンペーンを、2026年2月2日（月）より医療・介護関係者向けサイト「Medical SARAYA」にて実施いたします。

●背景

医療・福祉現場における足のトラブル予防と日常的なフットケアは、患者・利用者のQOL維持や重症化防止に直結する重要な取り組みです。

2月10日は、足病変の予防・早期発見・早期治療の啓発を目的として「フ（2）ット（10）＝足」の語呂合わせから「フットケアの日」に制定*されています。

＊2012年に日本フットケア学会（当時）、日本下肢救済・足病学会（当時）および日本メドトロニック株式会社が制定

サラヤでは、この日にあわせて、医療・福祉関係者に向けてフットケアの重要性を改めて啓発するとともに、現場の実情に即した効率的な足の清潔ケアをご提案します。

●キャンペーン概要

新しい足の清潔習慣をご提案！「スキナル フットワイプ」プレゼントキャンペーン

本キャンペーンでは、医療・福祉現場で実施されているフットケアの工夫や取り組みについてのアンケートを実施。アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で50名様に、「スキナル フットワイプ（40枚入）」をプレゼントいたします。

応募締切：2026年2月28日（土）23：59まで

詳細・応募はこちら

https://med.saraya.com/campaign/

＊応募には、医療・介護関係者向けサイト「Medical SARAYA」への会員登録が必要です。会員登録は、日本国内在住の医療・介護施設関係者の方を対象としています。

【プレゼント内容】

スキナル フットワイプ 40枚入

入浴や洗浄の機会が限られる現場においても、短時間で使用でき、準備や片付けの負担を抑えながら、足の清潔保持やスキンケアが行えます。

- 簡便に足を清浄化する厚手・大判のシート- 天然洗浄成分“ソホロ”と除菌成分“PHMB”が足を清潔に- 消臭成分ハトムギエキス配合で、気になる足のニオイを除去- タオルウォーマーや電子レンジで容器ごと温められる

製品ページはこちら(https://med.saraya.com/products/medicalskincare/42425.html)