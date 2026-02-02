hacomono、パーソナルトレーナー育成スクール最大手「2ndPASS」と連携

株式会社hacomono

ウェルネス／運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」を提供する株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：蓮田 健一）は、パーソナルトレーナー育成スクールとして業界最大手の2ndPASSと連携し、トレーナー育成から現場・経営フェーズまでを見据えた支援を開始したことをお知らせします。

本連携を通じて、2ndPASSが展開する全国20校舎の講師陣および累計2,000名を超える卒業生ネットワーク、ならびに約3,100店舗以上の提携トレーニング施設と連携を強化し、パーソナルトレーナーおよびパーソナルジムの持続的な事業成長を支援してまいります。

背景

近年、パーソナルトレーニング市場は拡大を続けており、トレーナーのキャリアも「就職」だけでなく、「フリーランス」「独立開業」「自身でのジム経営」など多様化しています。

一方で現場からは、会員管理・予約・決済など運営オペレーションの負担、開業後の事務業務やDX導入の遅れ、指導以外の経営・運営ノウハウ不足といった課題も多く聞かれていました。

これらは個別の課題ではなく、「人材」と「運営」が分断されていることに起因する、事業構造上の課題だとhacomonoは捉えています。

hacomonoでは、こうした課題に対し、トレーナーの育成フェーズから、実際の現場運営・経営フェーズまでを一貫して支援できる仕組みづくりが必要だと考えています。

その実現に向け、パーソナルトレーナー教育に豊富な実績を持つ2ndPASSとの連携を開始することとしました。

取り組み内容

相互送客の推進

2ndPASSの卒業生および提携店舗に向けて、メルマガなどを通じたhacomonoの紹介を行い、ジム運営・DXの支援を強化します。

一方、hacomonoからも未顧客・既存顧客に対して、2ndPASSのスクールや教育プログラム・人材紹介サービスを紹介するなど、双方向での送客・情報連携を推進していきます。

勉強会・セミナーの共同実施

全国20校舎の講師や卒業生を対象に、

・パーソナルジム運営・DX

・会員管理・予約／決済の最適化

・独立・開業フェーズで押さえるべき実務ポイント

などをテーマとした勉強会を順次開催予定です。

また、2026年春頃にかけて、共同セミナーの開催も予定しており、現場に即した実践的な知見を提供していきます。

今後の展開

今後は、セミナーやイベントの継続開催、卒業生コミュニティとの連携強化、パーソナルジム経営者向けの実践的コンテンツ提供などを通じて、トレーナー個人と施設双方の成長を支える取り組みを拡大していく予定です。



また、2ndPASSのエージェントネットワークを通じた新規提携店舗の拡大と、それに伴うジム経営・運営支援を目的とした共同キャンペーンの実施も予定しており、段階的に取り組みを強化していく考えです。

hacomonoは本連携を通じて、単なる業務効率化にとどまらず、人材・運営・経営を横断して支える存在として、フィットネス事業者の事業成長により深く踏み込んでいきます。

今後も、テクノロジーの力で運動・ウェルネス産業の現場課題に向き合い、業界全体の発展と、より良い社会の実現に貢献してまいります。

2ndPASSについて

パーソナルトレーナー育成スクールとして全国20校舎を展開。累計2,000名以上の卒業生を輩出し、就職・独立・ジム経営など多様なキャリア形成を支援。提携トレーニング施設は3,100店舗以上にのぼる。



会社概要

会社名：2ndPASS株式会社

所在地：神奈川県藤沢市本町4丁目7-18

代表者：代表取締役社長 秋野大知

設立：2025年5月1日

事業概要：パーソナルトレーナースクールの運営、フィットネス人材の紹介

URL：https://2ndpass.co.jp/

「hacomono」について

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客さま自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きの煩わしさを大幅に削減できるクラウドサービスです。店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化が可能です。2019年3月にサービスをリリースし、これまでに11,000店舗以上が導入しています。

詳細を見る :https://www.hacomono.jp/

会社概要

会社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

資本金：100百万円

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

詳細を見る :https://www.hacomono.co.jp/