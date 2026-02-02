同じお弁当を選んだ“運命の相手”が見つかる！？ほっかアプリ会員さま限定！ほっかほっか亭「カスタマイズ弁当そっくりさん大発見キャンペーン」スタート！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、およそ9か月間のトライアル販売を経て、2026年2月1日（日）より、お弁当・おかずに好きな惣菜を追加できる「カスタマイズ弁当」並びに、自分だけの唯一無二のお弁当をつくることができる「推し盛弁当」の2サービスを本格始動しました。

サービス開始を記念し、2月2日(月)より、ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」経由のモバイルオーダー限定企画として『カスタマイズ弁当そっくりさん大発見キャンペーン』を期間限定で実施いたします。

ほっかほっか亭「カスタマイズ弁当そっくりさん大発見キャンペーン」

https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/customizebento/

お弁当・おかずに好きな惣菜を追加できる「カスタマイズ弁当」と、自分だけの唯一無二のお弁当をつくることができる「推し盛弁当」は、昨今の自分型消費の高まりを受けて誕生しました。2024年度に実施した武庫川女子大学 経営学部との産学連携プロジェクトや、名古屋市主催の東海地区の女子大学生を対象にした新規ビジネス創出ワークショップにおいて、「自分だけのオリジナル弁当があればいいのに」という意見や提案をいただいたことがきっかけです。2025年5月より約9か月間のトライアル販売を実施し、この度、満を持して2つのサービスを本格始動しました。

この度、「カスタマイズ弁当」のたのしさを体感していただくため、遊び心あふれる『カスタマイズ弁当そっくりさん大発見キャンペーン』を期間限定で開催！無限にも近い組み合わせの中から、あなたと同じカスタマイズ弁当を選んだ“運命の相手”が見つかるか！？この機会に、ぜひ自分だけの理想のお弁当をお楽しみください。

■ 『カスタマイズ弁当そっくりさん大発見キャンペーン』概要

・対象期間：2026年2月2日(月)～28日（土）

・特典受取までの流れ

１.ご注文

公式アプリ「ほっかアプリ」経由のモバイルオーダー事前決済で「カスタマイズ弁当（惣菜3品以上トッピング）」をご注文

２.「そっくりさん大発見！」プッシュ通知

期間中、自分と同じ内容の「カスタマイズ弁当」を注文をしたお客さまがいた場合、双方のアプリへ「そっくりさん大発見！」という通知が届きます。

３.週替りアプリクーポン

通知が届いた方全員に、惣菜1品がもらえるお得なアプリクーポンをプレゼントいたします。特典のお惣菜は毎週変わります。

「そっくりさん大発見！」通知イメージ

※画像はイメージです。

※通知およびアプリクーポンの配信は、注文日の翌週を予定しています。

※アプリクーポンの利用条件は、ほっかアプリ内クーポン詳細をご確認ください。

※推し盛弁当は対象外です。

＜ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」 ダウンロード先＞

・AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

■ のり弁当もお得にアレンジ「カスタマイズ弁当」

トライアル期間、一番人気が高かった、お好きなお弁当・おかずに “トッピングで、好きな惣菜をプラスする“お弁当アレンジ。「もう少しだけ食べたい」という方や、「ごはんのお供をプラスしたい」という方におすすめです。

現在、サービス開始を記念し、「唐揚」「ポップコーンシュリンプ（2コ）タルタル付」「明太子（2切）」「かきあげ（2月16日(月)より新発売）」という4品の惣菜が税込100円でお得にトッピングできます。

■ 自分の“好き！”を詰め込む「推し盛弁当」

カスタマイズ弁当カスタマイズ弁当

ごはんの量を選び、17種類の中から好きなおかずを好きなだけ※チョイス。最後に、ご希望の味付けに合わせて、たれやソースを選んで完成させる“自分だけの唯一無二のお弁当” をつくることができるサービスです。

各店で判断して盛り付けられます。どのような仕上がりになるかは、お弁当を受け取ってからのお楽しみです。

※ひとつのお弁当・おかずに対して、1種類のおかず・たれ＆ソースにつき、上限5個までです。

推し盛弁当推し盛弁当■ アレンジ可能なラインナップ推し盛弁当 ラインナップ（惣菜）推し盛弁当 ラインナップ（たれ＆ソース）

「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」で選ぶことができるラインナップが異なります。惣菜ラインナップは、メニューに合わせて、変更になる可能性があります。くわしくは、特設ページ、店頭、注文画面にてご確認ください。

各種価格につきましては、下記特設ページをご覧ください。

https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/customizebento/

※西日本店舗での価格になっています。一部、エリアによって金額が異なります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii