「恩人」と語るケンドーコバヤシも“共演NG”に！？「もうこの人いいかなって...」 ビスケットブラザーズ・原田の“共演NGリスト”公開で衝撃のNG理由が続々明らかに｜『チャンスの時間』無料見逃し配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#347を、2026年2月1日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■ビスケットブラザーズ・原田の“共演NGリスト”公開で衝撃のNG理由が続々明らかに！

2月1日（日）放送の#347では、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの原田泰雅を迎えた特別企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ・原田の共演NGリスト」を実施。カリスマを自称し、自身のYouTubeでも“共演NG”を公言している原田と、“共演NG”にされているお笑いコンビ・滝音、マユリカ、ピン芸人・ZAZYがブラインド越しにスタジオ共演。原田が今後さらに活躍の幅を広げていけるよう、“共演NG”の相手と話し合い、わだかまり解消を目指しました。

■「恩人」と語るケンドーコバヤシも“共演NG”に！？「もうこの人いいかなって…」ビスブラ・原田が明かしたまさかすぎる理由

「盗まれた可能性がある」ニューヨーク・屋敷にあらぬ疑いをかけ“共演NG”に…千鳥「そんなわけないやろ！」

冒頭では、原田の“共演NGリスト”を公開。リストには「コロコロチキチキペッパーズ・西野」「ニューヨーク・屋敷」「霜降り明星・せいや」など、人気芸人の名が並ぶ中、大先輩であるお笑い芸人・ケンドーコバヤシの名前も。原田は「キングオブコントのネタも、『あれやった方がいいで』って言っていただいた」とケンドーコバヤシは恩人であるとしたものの、挨拶時に「顔でかすぎて不審者かと思ったわ」と言われ、「もうこの人いいかなって思った」と回顧。ノブは「完全にボケやん！コバさんなりの！」とツッコミを入れ、原田の繊細すぎる理由に疑問を抱き始めます。

また、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政を“共演NG”にした理由も告白。ある日、屋敷とともに乗った新幹線で原田が“残高500円のICカード”を紛失。新幹線のシートを外したり必死に探すも見つからず、「屋敷さんに『周りの迷惑になるから』ってめっちゃ冷たくされた」と振り返った原田は、「YouTubeで『あいつキモかった』と言われた」「盗まれた可能性がある」と、まさかの疑惑を明かします。“理不尽な共演NG”の理由に千鳥は「そんなわけないやろ！」とツッコミを入れ、スタジオ爆笑となりました。

■マユリカ・中谷が暴露「汚物の玉手箱みたいになって…」ビスブラ・原田のキャリーケースが異臭騒ぎに

「明るすぎて惨めな気持ちになる」原田がやむを得ず“共演NG”にしている人気女性タレントとは...？

“共演NG”のマユリカ・中谷との“直接対決”では、原田のキャリーケースを巡る“異臭トラブル”が明らかに。中谷をNGにしている理由について、楽屋に置いていたキャリーケースを勝手に開けられ、「『臭っ！』って盛り上がってた」「それを見て辛すぎて...」「キャリーケースの中に臭いを閉じ込めてたのに、なんで外に出すねん」と主張した原田。これに対して、中谷は「楽屋に一歩足を踏み入れたとき、魔界に来たんかってくらい臭かった」と回顧。匂いの原因を探すと原田の“黄色のキャリーケース”があったと言い、「開けたら5日分くらいの下着がパンパンに入ってて、汚物の玉手箱みたいになってた」と振り返りました。原田は「臭いのがわかってるから、黄色いのを買った」「“臭いで”っていうエマージェンシー」と弁解し、ノブは「エマージェンシーイエローだ」と笑いました。さらに滝音・秋定遼太郎から、劇場副支配人までもが「『臭すぎるんでプライベートで洗わせてください』って、キャリーケースを持って行った」という逸話まで飛び出し、原田は「今日は“臭い回”ちゃうで、“共演NG回”やから！」と必死の訂正を入れ、遺恨は深まるばかりに...？

また、「連れて行かれたBarの会計が高かった」とZAZYを“共演NG”にしている理由を語った原田。これにZAZYは「原田に“芸能人しか行かないBar”に連れて行かれた」と返し、そこで見た原田の不可解な言動を暴露。千鳥が「カリスマやん」と漏らした原田の驚きの行動とは...？

さらに“共演NGリスト”に名前があった元NMB48でタレントの渋谷凪咲について千鳥が触れると、原田は「僕らのことめっちゃ好きって言ってくれる」とした上で、「『おはようございます』ってめっちゃ笑顔で言ってくれるんです。明るすぎて惨めな気持ちになる」と明かし、笑いを誘いました。果たして、原田はマユリカ、滝音らの“共演NG”を解いたのか...？

■みなみかわ、妻が個人事務所に誘った“まさかの俳優”を明かす「もしかしたらあるかもしれない」

番組ではさらに、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、悩める芸能人達を“タロット”で占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」も放送。ピン芸人・みなみかわが登場し、投資家・テスタ氏に続き、自身の個人事務所にもう1人入れたい、どんな人を入れるべきかと相談します。そこでノブが「入りたいって言ってる人は？」と質問すると、みなみかわは「何人か言われたりしたんですけど、責任も持てないので断った」としつつ、「妻は東出昌大さんにDMを送ってました」と告白。「たまたま東出さんにお会いするときがあって、『ちょっと今映画でバタバタしてるんで、ちゃんと落ち着いたら返事します』と...。もしかしたらあるかもしれない」と明かし、スタジオをざわつかせました。しかし、そんなみなみかわへの占い結果では、「今がピーク」「全部失っちゃう」など不穏な予言が次々飛び出して...。千鳥が「当たりました」と納得するみなみかわの未来とは...？また、「中学受験をさせるべきか？」という子どもに関する悩みも相談したみなみかわに、衝撃の占い結果が...！「最高の塾行かす！絶対」とみなみかわが絶叫するまさかの予言とは！？本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#347見逃し配信URL : https://abema.go.link/9KdRD

