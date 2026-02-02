肌の「今」と「未来」のためのプラスワン　角質ケア・美白※1ケア・うるおい効果で多角的にアプローチするスペシャルケア「チェルラー ブライトピーリングジェル」が新登場

株式会社アルマード

株式会社アルマード（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：保科 史朗）は、薬用美白※1ピーリングジェル「チェルラー ブライトピーリングジェル」を2026年3月25日（水）に発売いたします。

当商品は「角質ケア」として今ある不要な角質を取り去りながら、未来の肌を明るくクリアに導くために、「美白※1ケア」効果・「肌荒れ防止」効果をもつ有効成分と「うるおい」効果を持つ厳選した美容成分を豊富に配合したピーリングジェルです。

強い薬剤の力や物理的に擦り落とすだけのピーリングとは異なり、ヨーグルトエキス※2の角質柔軟作用、タナクラクレイ※3の吸着作用、加水分解ヒアルロン酸の浸透※4保湿作用の多角的なアプローチで、より効率的に不要な角質を除去しながら、うるおいを保ってやさしくケアできる処方にこだわり抜きました。

美白※1有効成分「プラセンタエキス※5」と肌荒れ防止有効成分「アラントイン」の他、卵殻膜※6をはじめとした16種類の天然保湿成分を配合したことで、乾燥やつっぱり感を感じさせずに柔らかさやうるおいに満たされた肌に仕上がるように設計しています。

洗顔後の肌に週2回ワンステップ加えるだけの手軽さなので、ワントーン明るい印象をつくりたい時や大切なご予定の前などにスペシャルケアとしてぜひお使いください。

●商品特長

多角的なアプローチを目指した処方設計

＜角質ケア：柔軟・吸着・保湿の3ステップで叶える「モイストピールオフ設計」＞

なめらかなジェルでくるくるとマッサージするだけでメラニンを含む不要な角質を絡めとってすっきり除去できる手軽な角質ケアです。強い力で擦るだけでは逆に肌負担となってしまうため、複合的な作用による「モイストピールオフ設計」を取り入れました。

当商品はヨーグルトエキス※2に含まれるAHAの働きで不要な角質を柔軟にして除去しやすい状態に整えたのち、タナクラクレイ※3の多孔質構造による吸着作用で不要な角質・汚れを吸着。保湿力を備えた低分子の加水分解ヒアルロン酸が浸透※4することで洗い流した後のうるおいを保ちます。

＜美白※1ケア：Wの有効成分で未来の肌も守る＞

「美白※1ケア」効果・「肌荒れ防止」効果をもつ有効成分を配合し、洗い流すピーリングジェルでありながら美白※1効果にもこだわりました。その理由は、今の肌状態をクリアにするだけでなく未来の肌も美しく保つための機能性が「落とすケア」にこそ必要だと考えたからです。

ピーリングジェルと相性の良い厳選したＷの有効成分が、使うたびに肌に浸透※4。メラニンの生成を抑えて未来の肌を明るくクリアに導きながら、肌荒れを防ぎなめらかな肌状態を保ちます。

＜うるおい効果：アルマードの独自成分「卵殻膜※6」をはじめとした16種類の厳選成分＞

スペシャルケアの時間を優雅に演出する心地よいローズブーケの香り

週2回のお手入れ時間を心地よく過ごしていただけるよう、香りにもこだわりました。トップのベルガモットとカシスが明るく広がり、ムスクやアンバーが柔らかく包み込む上質なローズ調の香りで肌と心に華やぎを与えます。

●商品概要

商品名：チェルラー ブライトピーリングジェル

販売名：チェルラー ブライトピーリングジェル

区分/カテゴリ：医薬部外品/ピーリングジェル

内容量/定価：30g/ 3,980円(税込） 10g/ 1,380円(税込）

発売日：2026年3月25日（水）

公式ECサイト：

https://www.almado.jp/cellula/item/001457/（30g）

https://www.almado.jp/cellula/item/001458/（10g）

＜ご使用方法＞

洗顔後、水分を軽くふき取った後、適量（目安：マスカット大）を手にとり顔全体に塗り、しばらく放置したのち、くるくるとマッサージします。古い角質などが絡めとられてポロポロと出てきます。その後、水または、ぬるま湯で洗い流してください。（週２回目安）

※こすりすぎに注意し、目や口の周り、生え際や産毛の多い部位には使用しないでください。

＜有効成分＞アラントイン、ブタプラセンタエキス-１＜その他の成分＞加水分解卵殻膜、オウゴンエキス、ヨクイニンエキス、アロエエキス（２）、メマツヨイグサ抽出液、チンピエキス、ゲンチアナエキス、ハトムギ発酵液、シソエキス（１）、タイムエキス（２）、アルテロモナス発酵エキス、カモミラエキス（１）、カッコンエキス、クロレラエキス、アーティチョークエキス、海藻エキス（４）、ホエイ（２）、含硫ケイ酸アルミニウム、加水分解ヒアルロン酸、プロポールマンナンゲル化物、精製水、ジプロピレングリコール、濃グリセリン、１，３-ブチレングリコール、トリ２-エチルヘキサン酸グリセリル、カルボキシビニルポリマー、塩化ジココイルジメチルアンモニウム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、イソプロパノール、フェノキシエタノール、エタノール、香料

■卵殻膜について

卵殻膜は、卵の殻の内側にある厚さ0.07mmの薄い膜のこと。古くから卵殻膜が肌や身体のサポート素材として活用されてきた経緯や、スポーツ分野での身体づくりに関する情報がある他、18種類のアミノ酸・コラーゲン・プロテオグリカン・ヒアルロン酸などのうるおい成分を天然の状態で豊富に含有しています。

アルマードが長年の研究の結果導き出したひとつの答えは、「卵殻膜が“美しさの源泉”を引き出す成分」だということ。年齢を重ねると失われてしまう肌の構造に着目し、美しさを蓄積する力を支える唯一の成分であると考えています。生命力の根源にアプローチする卵殻膜ケアをご自身でぜひ体感してください。

■「CELLULA（チェルラー）」について

cellula(チェルラー)とは、イタリア語で「細胞」。細胞は、生物を形成する基本単位です。生物がつねに健やかであるためには、細胞への深い理解が欠かせません。ブランド名「CELLULA」は、わたしたちが考える継続的な美や健康への基本スタンスを表しています。

CELLULAは、アルマードが独自に研究開発した高品質の卵殻膜で、肌本来の美しさを引き出します。さらに全身から髪、指先までの美しさと健やかな暮らしに寄り添うただ一つのブランドです。

使うほどに実感する喜びをその手に――。今日もこの先も続く、美しさの源泉。CELLULAとうるおいに満ちた輝く未来へ。エイジングケア※9美容液「チェルラー ブリリオ」は俳優の大竹しのぶさんと檀れいさんを、美白※1美容液「チェルラー ホワイト」は松雪泰子さんと栗山千明さんをイメージキャラクターに起用したCMを放映中。

公式WEBサイトURL：https://www.almado.jp/cellula/

※1 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ※2 ホエイ（２）※3 含硫ケイ酸アルミニウム ※4 角質層まで ※5 ブタプラセンタエキスー１ ※6 加水分解卵殻膜（保湿成分） ※7 乾燥や角質肥厚によるもの ※8 キメの整った肌 ※9 年齢に応じたケア

■株式会社アルマードについて

健康と美しさをもたらす「卵殻膜」が持つパワーの可能性についていち早く着目し、「CELLULA（チェルラー）」「CELLULA FALCO（チェルラー ファルコ）」「Orphe（オルフェ）」「TO-II（ティーオーツー）」「Ode（オーディ）」「ODE MODE（オーディモード）」「III型（サンガタ）」「AMF（アマフ）」「Nom-lab. PROTEIN（ノムラボ プロテイン）」のブランドで化粧品・健康食品を展開しています。

■会社概要

株式会社アルマード

代表者：代表取締役社長 保科 史朗

事業内容：自社ブランド化粧品・サプリメントの企画・開発・販売ならびにOEM（受託製造）の企画・

開発・製造

住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-2 菱華ビルディング７階

URL： https://www.almado.co.jp/