灯白社、「STEINS;GATE 15周年記念POPUP企画展」台湾会場も盛況！現地写真公開＆台湾向けEC販売開始日が決定！

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽 一輝）は、台湾にて開催された「STEINS;GATE 15周年記念POPUP企画展 ～15年の月日を超える。ifの世界線～」が好評を博したことを受け、現地の様子を収めた写真を公開いたしました。また、海外各地での反響を受け、本企画展グッズについて台湾向けECサイトでの販売を開始することをお知らせいたします。

特設サイトURL：https://shop.wonder-story.jp/pages/steinsgate-15th

『STEINS;GATE 15周年記念POPUP企画展』

本企画展は、『STEINS;GATE』の物語が幕を開けた“シュタゲの日”（2010年7月28日）にあわせて

ドン・キホーテ秋葉原店にて開催され、多くのファンから好評を博しました。

その反響を受け、海外4地域（中国・アメリカ・韓国・台湾）での展開が決定し、中国・アメリカ・韓国では2025年11月28日より先行して開催。台湾においても同企画展が開催され、多くの来場者でにぎわいました。

今回、台湾会場の様子を写真とともにお届けするとともに、本企画展グッズの台湾向けEC販売を、2026年2月2日より開始いたします。

また、本企画は灯白社が推進するグローバル展開の取り組みの一環です。クリエイターとの共創による企画・クリエイティブ制作を軸に、今後も国内外のファンへ作品の魅力を届けてまいります。

■現地の様子

台湾

■ 開催情報

台湾

開催場所：「FANFANS 粉粉」（台北市中華路一段51之1號 「西門地下市」）

開催期間：2025年12月23日（火）～2026年2月1日（日）

ECサイト（台湾向け）

販売期間：2026年2月2日（月）～2026年2月28日（土）

販売サイトURL：https://www.fanfans.com.tw/pages/steinsgate



【販売商品】

※販売商品および取り扱いラインナップは、店舗により異なる場合があります。詳細は各店舗の告知をご確認ください。

※掲載している価格は日本国内向けのものです。海外店舗では税率・流通条件により価格が異なる場合があります。

【コラボクリエイター・コラボイラスト紹介】

■lack

イラストレーターで、主にトレーディングカードゲーム （TCG）、ソーシャルゲーム、バーチャルYouTuber（VTuber） などの分野で活躍。繊細な線描と鮮やかな色彩が特徴で、キャラクターの個性を引き立てるデザインが評価。

ゲーム: 『Fate/Grand Order』や『WIXOSS』などの人気作品で キャラクターデザインやカードイラスト担当、VTuber: 不知火フレアや魔界ノりりむなどのVTuberのキャラクターデザイン、

出版: 画集『Palette』や『RPG』を出版など

【X】https://x.com/lalalalack

■しらび

イラストレーター。

2010年に商業デビューし、主にライトノベルの挿絵を中心に活動。SFやファンタジーなど多彩なジャンルで活躍。

商業代表作にGA文庫「りゅうおうのおしごと！」キャラデザイン挿絵、KAエスマ文庫「無彩限のファントム・ワールド」キャラデザイン挿絵、電撃文庫「86-エイティシックス-」キャラデザイン挿絵

「Fate/Grand Order」一部ゲーム内キャラデザインなど。

【X】https://x.com/shirabii

■swav

1997年生まれ。イラストレーター、キャラクターデザイナー、コンセプトアーティスト。

特徴的なカラーデザインとシネマティックな世界観を軸とし「ノスタルジックな未来」をコンセプトに作品制作をおこなう。

キャラクター、モービル、ファッションまで、国内外のトレンドを意識し独自のデザインに落とし込む。

【X】https://x.com/_swav_

【『STEINS;GATE』とは】

志倉千代丸企画・原作による、科学アドベンチャーシリーズ第2弾として、2009年10月15日に発売されたゲーム。秋葉原を舞台に描かれた、科学的な考察に基づくタイムリープを主軸にした濃密なストーリーや宮野真守、花澤香菜、関智一、今井麻美ら豪華声優陣の起用でも話題を集め、テレビアニメ化を機に世界的な人気コンテンツとなった。これまでコミカライズ、ノベライズはもとより、劇場アニメ化、舞台化、続編ゲームの発売やそのアニメ化などさまざまなメディアミックスを行なっており、発表から10年以上を経てもなお各種コラボレーションを実施。とどまることなく展開を広げている。

想定科学ADV『STEINS;GATE（シュタインズ・ゲート）』公式サイト：http://steinsgate.jp/

科学アドベンチャーポータルサイト：https://www.kagaku-adv.com/

権利表記：(C)MAGES./NITRO PLUS

◼️株式会社灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

◼️会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/