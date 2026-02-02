役員人事に関するお知らせ

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

2026年2月2日

GEヘルスケア・ジャパン株式会社（本社：東京都日野市、代表取締役社長兼CEO：松岡 慎一）は、2026年2月1日付で、以下の通り役員人事異動を行いましたのでお知らせします。

役員人事異動（2026年2月1日付）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51346/table/152_1_024fbd667bcf53ca01fa795c36b6c5db.jpg?v=202602021121 ]

(尚、若林正基前社長は3月末まで代表取締役として新体制へのスムーズな移行をサポートします。)

GEヘルスケアおよびGEヘルスケア・ジャパンについて

GEヘルスケアは、MRI、CT、超音波、PACSなどを中心に画像診断の分野では100年を超える経験および実績と共にグローバルリーダーとして、約160ヶ国で10億人を超える患者さんをサポートしています。2023年1月にGEグループから分社化して新たに独立上場企業としてスタートしました。

GEヘルスケア・ジャパンは、GEヘルスケアの中核拠点として1982年より設立され、日本のお客さまおよび患者さんが求めるより良い医療の提供に尽力しています。予防から診断、治療、経過観察・予後管理までケアパスウェイの全てをカバーする「プレシジョン・ケア」の実現を目指し、インテリジェント機器やデータ分析、ソフトウェア、サービス等を提供しています。国内に研究・開発、製造から販売、サービス部門までを持ち、グローバル発のイノベーションの実装を国内で進めることに加え、日本発のイニシアティブも日野工場を中心に増加の一途にあります。

日本での活動をリードする日野工場は、第4次産業革命をリードする日本の初の工場として2020年に世界経済フォーラム（WEF）によって「Lighthouse：灯台」に認定され、Lean/カイゼンを基にしたブリリアントファクトリー構想、サプライチェーンの課題解決に向けた戦略的アライアンスなど、開発・製造において日本発の新たなモデルの構築で知られています。2026年1月には、3Dプリンターで核医学及びCTのコリメーターを製造するHino Additive Manufacturing Centerを日野工場に開設しました。

また、日本のお客様のニーズを取り入れて開発されたRevolution CT、お客様が必要とされるサービスをリアルタイムで提供するのみならずライフサイクルマネジメントにおける革新を促すデジタル・プラットフォームOriGEn、高齢化によって重要性が増す地域の医療連携を促進させる産官学の医療連携をリードするなど、日本の医療の課題解決に貢献する様々な取り組みを続けています。

日本における社員数は約1,500名、本社および60カ所の事業拠点があります。

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

代表取締役社長兼CEO

松岡 慎一

（まつおか しんいち）

■ 学歴

鈴鹿工業高等専門学校 電気工学科卒業



■ 経歴

1988年にGEヘルスケア・ジャパンに入社後、約40年にわたり営業、マーケティング、フィールドエンジニアリング、超音波生産技術、プロダクトマネジメント、コマーシャルオペレーションなど幅広い専門分野において数々のリーダー職を歴任。西日本地域統括本部長を経て、2019年に執行役員に就任。同年より超音波本部長として、日本における同事業の再建を主導。2023年5月にイメージング本部長に就任し、同事業を成長軌道にのせる。