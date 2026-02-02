「ジッパーを引く」に 革命 を。マザーハウスが提案する 新アクセサリー『 Zipzip(TM) 』 登場。（特許出願中）

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウス（所在地：東京都


台東区、代表：山口絵理子）は、”ジッパーをいろどる、新発想のジッパーアクセサリー”「Zipzip(TM)」を発表しました。



もっと、自分らしくお気に入りのバッグを楽しんでいただきたい。つけるだけで、いつものバッグをちょっと違う表情に。――使う方の日々が、もっと前向きで、さらに楽しくありますように。20年にわたり様々なバッグをデザインしてきた、バッグブランドが、新しい挑戦をはじめます。





バッグブランドでありながら、バッグを売るのではなく、手元にあるバッグとの日々をより彩るための魔法をかける、新発想のジッパーアクセサリー「Zipzip(TM)」を発表しました。みなさまが愛用するバッグに寄り添い、共に歩む日常を、自分らしくアップデートしてくれます。



マザーハウスのバッグはもちろん、様々なジッパーの引手につけることができます。開け閉めをしやすくするだけではなく、ジッパーをカバーし、つけるだけで、普段のバッグの表情を変えて楽しんでいただけます。



＊2月13日（金）～マザーハウス全店（専門店を除く）、オンラインストアで発売開始いたします。


＊本店、大阪本店のみ、先行して発売を開始しています。



ジッパーを着せ替えるアクセサリー

マザーハウス以外のバッグやポーチにも付け替え可能！


すでにお持ちのバッグやポーチにも、組み合わせられるので、Zipzip(TM) を着せ替えて楽しむことができます。



マザーハウス以外のバッグやポーチにも付けることができるので、お持ちのバッグを少し気分を変えたい、自分らしく着せ替えたいという想いを気軽に叶えることができます。



※引手の穴が小さいもの（目安／直径約5mm以下）、引手サイズが大きいものなど、ジッパー引手の形状やサイズによって、取り付けられない場合があります。






指が通せる大きなリング



ジッパーが開け閉めしやすくなるだけでなく、小物につけると持ち手代わりにもなる、大きなリング。



力を入れて引くことが難しい場合にも、リングをつかって、ジッパーを引きやすくしてくれます。ジッパーをカバーし、引きやすくする新発想で現在、特許出願中です。





選んで楽しい12色展開


バッグに合わせて選べる、色とりどりの12色のレザーがそろいました。バッグと同じカラーでそろえても、お気に入りのカラーで選んでも、いつものバッグの表情を変えて、楽しむことができます。



レザーの質感も、シボのあるもの、スムースなものと様々なので、バッグとの相性や、お好きな手触りから選んでいただけます。




ジッパーを着せ替え、いつものバッグを、もっと自分らしく。







【商品情報】


名称：Zipzip(TM)


サイズ(H×W×D)：8.5cm×2cm×1cm


素材：（外装）牛革　重量：約 5 g　価格：1,980円（税込）


発売日：2月13日（金）～


※マザーハウス本店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/honten)・大阪本店(https://www.motherhouse.co.jp/blogs/shop-list/chayamachi)で先行発売中。


取り扱い店舗：マザーハウス全店（一部専門店を除く）、オンラインストア




カラー：ホワイト ／ライトグレー ／ ブラック ／ ピンク ／ダークレッド


ライトブラウン ／ ブラウン ／ イエロー ／ ライトグリーン ／ライトブルー


ネイビー ／ ブルー （全12色）




▼Zipzip(TM)特設サイトはこちら


https://www.motherhouse.co.jp/pages/zipzip(https://www.motherhouse.co.jp/pages/zipzip)



【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール3店舗の直営店を展開しています。





【会社概要】

会社名　　株式会社マザーハウス　


所在地　　東京都台東区台東2-27-3　NSKビル1F・2F
設立　　　2006年3月9日　資本金　　27,950,000円　代表　　　山口絵理子
事業内容　発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


株式会社マザーハウス　広報担当：吉浪


TEL：03-5846-8819　Mail：media@mother-house.jp