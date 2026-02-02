ナレッジワーク、新たに5名が執行役員・専門役員 に就任。AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」の提供を加速

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野耕司）は、執行役員および専門役員5名が新たに就任したことをお知らせします。AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」の提供をさらに加速させてまいります。

◼️新たに5名が執行役員・専門役員に就任

ナレッジワークは、「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッションを掲げ、すべての働く人たちに成果創出や能力向上の喜びを届けることを目指しています。

その実現に向け、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」と、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」の両輪で、AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」を提供しています。

今回、「セールスAXソリューション」の提供をさらに加速させるため、2026年2月1日付で、執行役員および専門役員5名が社内登用で新たに就任します。

◼️執行役員・専門役員 就任者のご紹介

執行役員および専門役員に就任した者は、以下の通りです。

◆渡邊 尚吾

執行役員 VP

ソフトウェアエンジニア

【略歴】

2013年、筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻修士課程修了。2013年よりソフトウェアエンジニア職に従事。2020年、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社入社、プリセールスエンジニア職に従事。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。

【就任コメント】

AIにより「成果につながる成長とは何か」が問われるこの時代に、イネーブルメントに挑戦できることを嬉しく思います。Platform Engineeringを軸に、現場が学び続け再現性ある成果創出を実現する仕組みを構築し、お客様のAIによる営業変革を現場の一人ひとりまで定着させ成功に導くセールスAXソリューションを届けてまいります。

◆廣瀬 慎一朗

執行役員 VP

アカウントマネージャー

金融業界担当



【略歴】

2002年、慶應義塾大学経済学部卒業。2002年、日本IBM株式会社入社。大手法人営業職に20年一貫して従事。営業部長、営業企画、事業部長等を務める。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。元・国際コーチング連盟 アソシエイト・サーティファイド・コーチ。

【就任コメント】

日本の大企業の営業現場には、複雑で非効率な業務がなお残り、努力が成果に結びつきにくい課題があります。ナレッジワークはそのような課題を解決すべく、ミッション『LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける』のもとお客様のセールスAX実現に貢献します。執行役員としてこの取り組みを一層推進し、より多くの営業現場に「できる喜び」を届けていきたいと思います。

◆前田 隆之

専門役員 Principal

アカウントマネージャー

ハイテク・SI業界担当

【略歴】

2003年、日本オラクル株式会社入社。支社長、営業副統括等を務める。2016年、SAPジャパン株式会社入社。社長室に従事後、営業部長を務める。2018年、ワークデイ株式会社、2020年、Anaplanジャパン株式会社に入社し大手新規開拓営業に従事。2021年、ワークデイ株式会社に復帰し、大手新規開拓部門兼カスタマー部門の営業部長を務める。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。

【就任コメント】

ミッション「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」のもと、ナレッジワークはAIを活用した営業変革に挑んでいきます。私は専門役員として、AIを目的ではなく、営業現場が最適に活用できる環境を作り出すことで、人の可能性を最大限に引き出すセールスイネーブルメントを実現したいと考えています。営業を変えることで、挑戦が成果につながる組織をつくり、日本企業の持続的成長に貢献してまいります。

◆伊藤 嘉教

専門役員 Principal

ビジネスアーキテクト

【略歴】

2007年、愛媛大学法文学部卒業。2007年、株式会社みずほ銀行入社。法人営業職に従事。2014年、株式会社セールスフォース・ジャパン入社。インサイドセールス職に従事後、エンタープライズ企業のアカウント・エグゼクティブ職に従事。グループリーダーを務める。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。

【就任コメント】

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッションのもと、イネーブルメントを通じて仕事をする一人ひとりの充実した時間を生み出していきたいと考えています。

企業変革においてAIを含むテクノロジーの活用は重要ですが、手段が目的化してしまわないよう、お客様の「なぜ」に向き合い続け、現場の前向きな行動変容によって企業価値向上に貢献できるよう努めてまいります。

◆並木 康貴

専門役員 Principal

セールスイネーブルメント

【略歴】

2009年、国内大手教育事業会社で営業、営業戦略プロジェクトに従事。2017年、デロイトトーマツグループ入社。人材/組織開発コンサルティングに従事。2019年、株式会社セールスフォース・ジャパン入社。セールスイネーブルメント組織責任者。2022年、Peak Performers受賞。グロービス経営大学院経営学修士（MBA）修了。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。

【就任コメント】

私は、これまでセールスイネーブルメント領域において営業変革に取り組んでまいりました。AIを活用した営業変革（AX）が注目される一方で、成果創出には営業現場や顧客への深い理解や、それに基づいた設計が不可欠だと考えています。今後もナレッジワークの専門性をさらに磨き、営業組織が自律的に成果を生み出せる状態の実現を通じて、大手企業様の持続的な成長に貢献したいと思っております。

◼️採用のご案内

ナレッジワークでは、多数のポジションをオープンしております。ぜひご覧ください。



◆求人一覧

https://kwork.studio/recruit-product

選考応募をご検討いただくためのカジュアルな面談も受け付けております。

◇採用サイト

https://kwork.studio/recruit-product



◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」による営業部門の現場変革を推進しています。



AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product