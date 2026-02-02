「ちゅうぎんアプリ」ユーザー数５０万人突破記念 ～お友だち紹介で５００円プレゼント＆抽選で５０，０００円が当たる「５０万ユーザー突破じゃ！ちゅうぎんアプリ大感謝祭」を開催！～
中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）は、「ちゅうぎんアプリ」のユーザー数が５０万人を突破したことを記念し、２０２６年２月２日（月）～２０２６年６月３０日（火）の期間限定で、「５０万ユーザー突破じゃ！ちゅうぎんアプリ大感謝祭」を開催いたします。
本キャンペーンは、日頃より「ちゅうぎんアプリ」をご利用いただいているお客さまへ感謝を込めた特別企画です。既存ユーザーはもちろん、これから新規登録いただく方も対象となりますので、ぜひこの機会に「ちゅうぎんアプリ」をご登録ください。
キャンペーン特典- 特典１.
ご家族や友だちに「ちゅうぎんアプリ」を紹介いただくと、「紹介した方」「紹介された方」それぞれにもれなく現金５００円をプレゼントいたします。
キャンペーンサイトにエントリーいただいた方の中から、抽選で１０名さまに現金５万円をプレゼントいたします。
「ちゅうぎんアプリ」は２０２１年７月よりご利用いただいている個人のお客さま向けのスマートフォンアプリです。本アプリでは残高照会や振込等の日常的な銀行取引だけでなく、口座開設から、投資信託や定期預金取引などの資産形成まで、いつでもどこでも「ちゅうぎんアプリ」で完結できます。
「ちゅうぎんアプリ」では、“預ける”、“増やす”、“お支払い”などさまざまなお取引きをスマホでおこなうことができます。
今後も、より便利で安心してご利用いただける機能を「ちゅうぎんアプリ」を通じてお届けしてまいります。
広報センター 岡嶋（内線２２５５）