【SDGsイベント開催中】熊本県産「肥後 あそびとん」を食べよう

一冨士フードサービス株式会社

一冨士フードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大西 博史、以下「当社」）では、環境に配慮した農場や飼料で育てられた、熊本県産のおいしいブランド豚「肥後 あそびとん」を使用したSDGsイベントを、2026年4月まで開催しています。

「肥後 あそびとん」とは？

自然環境に近い広い農場で、輸入飼料に頼らない、食品循環資源を活用した栄養バランスのよい飼料で育てられています。また阿蘇のおいしい伏流水と飼育用米を使用しているため、やわらかい肉質で、白上がりで甘みのある脂が特徴の豚肉。

「肥後 あそびとん」を使用したSDGsイベントメニューの一例

当社が受託運営する食堂・施設にて、「肥後 あそびとん」を使用したSDGsイベントメニューを提供しています。喫食いただいた皆様からは、「とてもボリュームがあり、美味しかった」「熊本県産のブランド豚という特別感のある食事でうれしかった」など、ご好評をいただいています。

【一冨士フードサービス】 (https://www.ifsco-group.com/)

お客様に期待以上のサービスを提供し、食を通じて「未来の元気」を創造することが、当社の使命であります。企業・保育・学校・医療福祉のあらゆる施設において、これまでの豊富な経験を生かし、あらゆる食シーンの課題解決の提案を行い、総合フードサービス会社として、今後もおいしさ、品質、サービス、衛生面において「最高のサービス」を提供し続けててまいります。