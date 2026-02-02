【劇場公開間近】話題沸騰中のアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の、Blu-ray発売記念イベントをアニメイト池袋本店で開催決定！　チハル役の寺澤百花さんをはじめ、豪華メンバーが登壇予定！

株式会社アニメイトホールディングス

イベントの詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114774



株式会社アニメイトは、2026年5月10日に「アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』 Blu-ray発売記念イベント」をアニメイト池袋本店にて開催いたします。

今回開催される発売記念イベントは、寺澤百花さん（チハル役）、永瀬アンナさん（マキナ役）、山谷祥生さん（マックス役）、そして監督の亀山陽平さんの豪華4名がご登壇されるトークイベントとなっております。

期間中、全国アニメイト（通販含む）にて対象商品をご予約（全額内金）またはご購入いただいたお客様にお渡しする応募シリアルにて抽選にご参加いただけますので、是非この機会にチェックしてみてください！

■イベント情報

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』 Blu-ray発売記念イベント

開催日：2026年5月10日

開催時間：13:00予定

開催場所：animate hall BLACK （アニメイト池袋本店 北館9F）

応募方法：全国アニメイト（通販含む）にて、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』Blu-ray（特装限定版）をご予約（全額内金）またはご購入いただいた方に応募シリアルをお渡しいたします。申込期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込ください。

対象商品：〈3月25日発売〉アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』Blu-ray（特装限定版）

応募シリアル配布期間：〈店舗〉2026年2月2日～4月12日

〈通販〉2026年2月2日～4月12日23:59

申込受付期間：2026年2月2日～4月12日23:59

当選通知：2026年4月下旬頃予定

※DVDは対象外となります。ご注意ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)亀山陽平／タイタン工業

■関連URL

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』 Blu-ray発売記念イベント(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114774)

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』Blu-ray（特装限定版） アニメイト通販ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3271434/)

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式サイト(https://milkygalacticuniverse.com/)

■『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とは

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称”ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”！ 車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！ 意図なし、主義なし、主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！

2025年7月からアニメ放送が行われ、アニメ全12話の再編集&新作パートも追加となる劇場版が、2026年2月6日に公開されるなど、人気爆発中の作品です。