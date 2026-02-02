危険作業の不安を実演で解消！インフラ点検・災害救助向け産業用ドローン体験セミナー｜2月20日（金）春日部

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年2月20日（金）10時30分より埼玉県春日部市にて、インフラ点検および災害救助に特化した産業用ドローンの無料実演会「DJI産業用ドローン インフラ点検・災害救助実演セミナー」を開催いたします。

災害現場での捜索・救助や橋梁・外壁の点検など「危険を伴う作業」を、ドローンで“安全・迅速・高精度”に置き換える時代へ。本セミナーでは、最新機体のリアルなデモ飛行と取得データの確認を通じて、業務効率化と安全性向上を現場目線でご体感いただけます。さらに、導入にあたって迷いやすい「機体選定」「運用設計」「補助金・助成金の活用」まで、専門スタッフが個別にご相談を承ります。参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当セミナーでは、災害救助・インフラ点検の現場で活躍する最新ドローンの実演と成果物をご覧いただき、実演の素材提供や担当者へのインタビュー取材にも対応いたします。取材をご希望の方は、お申し込みフォームにて取材希望の旨をご連絡ください。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制／先着20名限定）▼

https://sekido-rc.com/?pid=189950095

導入の不安を払拭！実例と最新機体でわかるドローン活用の今

橋梁やマンション外壁の点検、災害現場での捜索・救助など、ドローンの活用シーンは年々拡大しています。本セミナーでは、最新機体の飛行デモと運用ノウハウを交え、実運用を想定したソリューションを紹介します。セキドと販売代理店による導入支援・サポート体制についてもご案内します。

※実演会イメージ

本実演会では、インフラ点検や災害対応に適した最新の産業用ドローンと関連機器を紹介します。最大59分の飛行時間と6kgの機材搭載に対応し、AIによる業務効率化、障害物検知システム、全天候型設計などを備えた産業用ドローンプラットフォーム「DJI MATRICE 400（マトリス 400）」に加え、高い携行性を兼ね備えた小型フラッグシップドローン「DJI MATRICE 4T」の実演も行います。

Matrice 400 には、最大400倍相当のズームに加え、赤外線カメラやナイトビジョンカメラ（低照度対応）を統合したハイブリッドカメラ「ZENMUSE H30T（ゼンミューズ H30T）」を搭載。昼夜を問わず活躍し、高所や危険箇所の点検、災害現場での捜索・状況把握に対応します。さらに、写真測量に適した高精細カメラ「ZENMUSE P1」も実演予定。いずれも飛行デモを通じて、実運用を想定した性能をご体感いただけます。対応アプリケーションについても、経験豊富な専門スタッフがわかりやすくご案内します。

※左から Zenmuse H30T、サーマルカメラ映像、ナイトビジョン／サーマルカメラ映像

【こんな方におすすめ】

・ 高所や災害現場の点検を安全・効率的に行いたい方

・ 補助金の導入実績や費用対効果を知りたい方

・ 最新ドローンを実際に見て、比較・体感したい方

ドローンの活用にあたり、こんなお悩みを解決するため、実際の利用シーンを模したフライトデモや取得したデータの確認、お客様それぞれに最適な機体選びの相談を行う時間も設けており、補助金・助成金を活用した産業用ドローン導入についてもご案内いたしますので、ぜひお気軽にご参加ください。

DJI産業用ドローン インフラ点検・災害救助実演セミナー in 春日部 概要

開催日： 2026年2月20日（金）

時間 ： 10時30分～12時00分（受付：10時20分～）

会場 ： 春日部みどりのPARK

〒344-0132 埼玉県春日部市神間872

定員 ： 先着20名（定員に達し次第締め切り）

参加費： 無料

対象者： ・赤外線カメラ搭載ドローンを使った点検業務を検討している方

・足場をかけずに高所の確認・点検を行いたい方

・自社の点検／メンテナンス目的で点検用ドローンの導入を検討している方

・点検業務に適した機体・カメラモジュールの選び方に迷っている方

・災害現場や人命救助に向けた捜索・救助に適したドローンを探している方

内容 ： ・ドローンで行う点検とは？

・点検／捜索・救助用ドローンの紹介

・デモフライト（天候により屋内に変更あり）

・データ解析

・その他関連ソリューションの紹介

・関連補助金の紹介

▼お申し込みはこちら▼

https://sekido-rc.com/?pid=189950095

※定員20名（定員に達し次第締切）

実演／紹介対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に適した次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse H30Tなどの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

http://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE H30T（Matrice 400用ハイブリッドカメラモジュール）

広角カメラ、デジタル併用の最大400倍相当のズームカメラ、赤外線サーマルカメラ、レーザー距離計、NIR補助ライトの5つの主要モジュールを搭載しています。最先端インテリジェント アルゴリズムを採用し、日中、夜間のビジョンの限界を超え、知覚と画像処理のスタンダードに革命をもたらします。

https://sekido-rc.com/?pid=183259198

・DJI ZENMUSE P1（Matrice 400用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと、交換可能な単焦点レンズを、3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI MATRICE 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・DJI TERRA（写真解析ソフト）

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

・DJI Thermal Analysis Tool 3（サーマルアナリシスツール、写真解析ソフト）

DJIが提供する熱画像解析の無料ソフトです。R-JPEG（アール・ジェイペグ）と呼ばれる、温度情報を記録した特殊なJPEGファイルを分析・処理できます。

▶事前登録（先着20名） 約1分で登録完了（※入力内容によります）

https://sekido-rc.com/?pid=189950095

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。



・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00