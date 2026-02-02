GSXは北海道オフィスを開設し、約13万社、約140万人(*)をサイバー攻撃の脅威から守ります

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（以下、GSX）は、「日本全国の企業の自衛力を向上すること」をミッションに掲げ、「全ての企業をセキュリティ脅威から護る。そのために必要なことを惜しげもなくお伝えする。」をパーパスに掲げ、お客様のセキュリティ対策支援に尽力して参りました。

この度、2026年2月1日に札幌市内に北海道オフィスを新たに開設いたしました。北海道内に顧客基盤を有するパートナー各社とも連携を行い、道内企業約13万社、約140万人 (*1)のお客様をご支援して参ります。

GSXは年間300件のサイバー攻撃被害相談を受けており、そのうちの約7割が地方企業からの相談です。サイバー攻撃被害は企業規模、地域を問わず発生している一方で、地方にはセキュリティ専業ベンダーが充足しておらず、相談先がいない、という課題があります。また、サプライチェーンに連なる地方企業が被害を受けることで、サプライチェーン全体のビジネスが止まってしまうというリスクも考えられ、GSXは地方企業のセキュリティ対策は喫緊の課題と捉えています。平時のセキュリティ対策もさることながら、サイバー攻撃被害を受けた場合、現状調査に加え、復旧・再発防止対策が必要になるなど、多くの支援が必要になります。

GSXは、2019年10月大阪に西日本支社を立ち上げ、同年11月には名古屋オフィスを開設、2022年11月には福岡オフィスを開設し、サイバーセキュリティ対策支援網を拡大して参りました。2025年8月25日にはきらやか銀行との業務提携契約を締結することで、山形県下52,000社に対するサイバーセキュリティ対策支援が進んでいます。また全国各地に拠点を持つパートナー各社との連携も、地方企業へサイバーセキュリティ対策を届ける一助となっています。

GSXは全国各地への支援体制を整え、継続して「日本全国の企業の自衛力向上」を実現して参ります。

＊1.中小企業庁「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数」

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213kigyou1.pdf

北海道オフィス概要- Location

〒060-0807

北海道札幌市北区北7条西2丁目8番地1 札幌北ビルディング9階

リージャス札幌北ビルビジネスセンター 914号室

- Access

JR『札幌』駅 徒歩1分

地下鉄南北線『さっぽろ』駅 徒歩4分

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年9月末）

設立 ：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/