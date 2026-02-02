『2026 World Baseball Classic(R) Tokyo Pool Presented by dip』 日本戦を現地で応援！観戦チケットプレゼントキャンペーン2月2日～開始

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、2026年3月5日（木）から3月10日（火）にかけて東京ドームで開催される「2026 World Baseball Classic(R) Tokyo Pool by dip」（以下「本大会」）のメインスポンサーとして、2026年2月2日（月）より、観戦チケットプレゼントキャンペーンを開始いたします。さらに大会会場でのアルバイトを「バイトル」限定で募集する企画を実施するなど「はたらく」をテーマに大会を盛り上げてまいります。

当社は「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、ビジョン「Labor force solution company」を掲げ、人材サービスとDXサービスの提供を通して、労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指しております。

本大会のメインスポンサーとして、当社サービスを利用いただくユーザーの皆様への感謝を込めた観戦チケットプレゼントキャンペーンを実施するとともに、大会を支える仕事に関わる機会の創出、舞台裏で活躍する人々の姿の発信など、「はたらく」という視点から大会を盛り上げてまいります。

■日本戦を現地で応援！観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーン

当社が運営する「バイトル」および「スポットバイトル」のアプリ利用者を対象に、日本戦4試合の観戦チケットを抽選で80名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

・申込開始日：2026年2月2日（月）～2月16日（月）

・イベントページURL：https://www.baitoru.com/cp/dreamticket202602/

■大会会場でのアルバイトを「バイトル」限定で募集

本大会に関わる仕事を通じて、会場の熱気を体感できる機会をいたします。

本企画では、試合運営を支えるイベントスタッフを「バイトル」で募集するほか、フィールドと同じ目線で試合観戦が可能なエキサイトシートの案内スタッフを「バイトル」限定で募集いたします。

・募集開始日：2026年2月6日（金）～募集枠が埋まり次第終了

・募集情報：「バイトル」（https://www.baitoru.com/）内特設ページにて順次お知らせいたします

■大会を裏で支える人々に密着！普段は見られない“仕事の裏側”企画

本大会の運営や試合環境を支えるスタッフに密着し、普段は目にすることのない野球の試合運営やその仕事の裏側を紹介いたします。野球というスポーツの魅力とともに、「好き」を仕事にしながら大会を支える人々の姿を通じて、働くことのやりがいやキャリアの選択肢を順次発信いたします。

・企画コンテンツ

1．ビールの売り子

2．野球バット職人

3．野球解説者

4．野球審判

・公開先：dip公式YouTubeチャンネル「しごとリアル」

・URL：https://www.youtube.com/@shigoto_real

（※）全ての施策は予告なくスケジュールが変更になる場合があります。

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末日現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/