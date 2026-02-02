クラウドファンディングで1,043,100円（104%）達成、支援者96人-設備整備を進め、VTuberが支援するB型事業所3月15日に開所へ

特定非営利活動法人ReverV

特定非営利活動法人ReverV（所在地：兵庫県西宮市、代表：中島大樹）は、「兵庫県でVTuberを活用した就労継続支援B型事業所を設立したい」のために実施したクラウドファンディングを終了し、支援総額1,043,100円（達成率104%）、支援者数96人のご支援をいただきました。

本プロジェクトでいただいた資金は、開所に向けた設備費として活用し、2026年3月15日の開所を予定しています。

ご支援・ご協力いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

実施結果

支援総額：1,043,100円

達成率：104%

支援者数：96人

実施期間：2025年12月25日～2026年1月31日

実施プラットフォーム：CAMPFIRE

プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/903840/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

資金使途

ご支援金は、開所準備に必要な設備費として、主に以下に充当します。

作業環境の整備：利用者の使うパソコン、Adobeソフト等

運営に必要な備品類：作業机・椅子、備品一式 等

※設備内容の詳細は、進捗に合わせて順次お知らせします。

次の予定（開所と内覧会）

開所予定日：2026年3月15日

内覧会：日程未定（決まり次第、公式サイトおよびSNS等でご案内します）

支援者へのメッセージ

本プロジェクトを通じて、多くの方から応援の言葉をいただきました。

いただいたご支援を力に変え、開所後も利用者の皆さまにとって安心できる環境づくりと、継続的な活動報告に努めてまいります。

団体概要

団体名：特定非営利活動法人ReverV（リバーヴ）

代表者：中島大樹（VTuber名：陽色しな）

所在地：兵庫県西宮市甲陽園本庄町9-2

事業内容：就労継続支援B型事業（障害福祉サービス）

設立：2025年10月1日

Web：https://reverv.link/

SNS：https://x.com/hirosina_vsw（代表者のX）

本件に関するお問い合わせ先

担当：中島大樹

メール：studio@reverv.link

電話：0798-98-2746

受付時間：9時～17時