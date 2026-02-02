クラウドファンディングで1,043,100円（104%）達成、支援者96人-設備整備を進め、VTuberが支援するB型事業所3月15日に開所へ

特定非営利活動法人ReverV

特定非営利活動法人ReverV（所在地：兵庫県西宮市、代表：中島大樹）は、「兵庫県でVTuberを活用した就労継続支援B型事業所を設立したい」のために実施したクラウドファンディングを終了し、支援総額1,043,100円（達成率104%）、支援者数96人のご支援をいただきました。
本プロジェクトでいただいた資金は、開所に向けた設備費として活用し、2026年3月15日の開所を予定しています。
ご支援・ご協力いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。



実施結果



支援総額：1,043,100円


達成率：104%


支援者数：96人


実施期間：2025年12月25日～2026年1月31日


実施プラットフォーム：CAMPFIRE



プロジェクトページ :
https://camp-fire.jp/projects/903840/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show


資金使途

ご支援金は、開所準備に必要な設備費として、主に以下に充当します。


作業環境の整備：利用者の使うパソコン、Adobeソフト等


運営に必要な備品類：作業机・椅子、備品一式 等
※設備内容の詳細は、進捗に合わせて順次お知らせします。



次の予定（開所と内覧会）

開所予定日：2026年3月15日


内覧会：日程未定（決まり次第、公式サイトおよびSNS等でご案内します）



支援者へのメッセージ

本プロジェクトを通じて、多くの方から応援の言葉をいただきました。
いただいたご支援を力に変え、開所後も利用者の皆さまにとって安心できる環境づくりと、継続的な活動報告に努めてまいります。



団体概要

団体名：特定非営利活動法人ReverV（リバーヴ）


代表者：中島大樹（VTuber名：陽色しな）


所在地：兵庫県西宮市甲陽園本庄町9-2


事業内容：就労継続支援B型事業（障害福祉サービス）


設立：2025年10月1日


Web：https://reverv.link/


SNS：https://x.com/hirosina_vsw（代表者のX）



本件に関するお問い合わせ先

担当：中島大樹


メール：studio@reverv.link


電話：0798-98-2746


受付時間：9時～17時