アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年を記念したフェアを開催！　緑谷や爆豪らの描き下ろしビジュアルを使用した新商品も4月3日より発売　さらに名シーンが商品化される投票施策などのさまざまな施策が登場！

株式会社アニメイトホールディングス△上：コラボロゴ／下：描き下ろしビジュアル商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3885

株式会社アニメイトは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のアニメ放映開始10周年を記念した年間施策を実施いたします。その第1弾として2026年4月3日からアニメ『僕のヒーローアカデミア』の新商品を発売し、同日より「アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア」を開催いたします。

新規描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「オーロラキャラバッジコレクション」などの新商品が多数発売！ 緑谷出久や爆豪勝己ら6人がフォーマルな衣装に身を包んだ10周年のお祝いにぴったりな描き下ろしビジュアルとなっています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の「アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア」を4月3日～4月26日まで開催いたします。期間中、対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、「アニバーサリーカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。さらに同期間、一部店舗では「グラッテコラボ」も開催いたします。フェアや新商品とあわせてチェックしてください。

さらに、アニメイトでは2026年4月からさまざまな施策を実施予定！ オールマイトが目印のコラボロゴの展開や、お客様に選んでいただいた名シーンを商品化する投票施策「あなたが選ぶ！ヒーロー！名シーン！ ～10th Anniversary～」など楽しい施策をご用意いたします。アニメイトの施策をまとめた特設ページで随時情報を更新いたしますので、一緒にアニメ『僕のヒーローアカデミア』で盛り上がりましょう！

■商品情報

△アクリルスタンド

アクリルスタンド

発売日：2026年4月3日

価格：各1,980円（税込）

種類：6種

△オーロラキャラバッジコレクション

オーロラキャラバッジコレクション

発売日：2026年4月3日

価格：1パック550円（税込）

1BOX(6パック入り)3,300円（税込）

種類：全6種

△ビッグタオル

ビッグタオル

発売日：2026年4月3日

価格：各4,950円（税込）

種類：6種

この他にも、多数の商品が発売！

■フェア情報

△特典：アニバーサリーカード（全6種）

アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア

開催期間：2026年4月3日～2026年4月26日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、アニメ『僕のヒーローアカデミア』関連（アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を含む）のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、書籍・オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円（税込）以上必須）1点毎、グラッテ飲食・有償特典をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に【アニバーサリーカード（全6種）】を1枚プレゼントいたします。

特典内容：アニバーサリーカード（全6種）

※特典はお選びいただけません。

■グラッテコラボ情報

アニメ『僕のヒーローアカデミア』 10周年スタートダッシュフェア開催記念グラッテ

開催期間：2026年4月3日～2026年4月26日

開催場所：

＜ラテ・アイシングクッキー販売店舗＞アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山

＜グラフィックアイス販売店舗＞アニメイト渋谷・吉祥寺パルコ・仙台・梅田

＜クッキー出張販売店舗＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋

※POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋はグラッテの販売も行います。

※クッキー出張販売店舗では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。

メニュー：

＜グラッテ（絵柄6種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄6種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

＜グラフィックアイス（絵柄6種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）

有償特典：アクリルコースター（全6種）

※メニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。

※絵柄はお選びいただけません。

■投票施策

あなたが選ぶ！ヒーロー！名シーン！ ～10th Anniversary～

開催期間：2026年4月3日～2026年4月26日

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■関連URL

『僕のヒーローアカデミア』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3885)

アニメ『僕のヒーローアカデミア』アニメイト特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/heroaca_animate_10th/)

アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114534)

アニメ『僕のヒーローアカデミア』公式ホームページ(https://heroaca.com/)

僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary(https://heroaca.com/10thanniversary/)

■『僕のヒーローアカデミア』とは

週刊少年ジャンプにて連載された堀越耕平先生によるコミックシリーズで、ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが描かれています。2025年12月にTVアニメが完結した後も、2026年4月からはTVアニメ放映10周年を記念した「僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary」としてさまざまな企画を展開予定しており、ますます注目を集めている作品です。