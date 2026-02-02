イズミグループPB（プライベートブランド）「熊本育ちのおいしいお米」発売のお知らせ

株式会社イズミ

　株式会社イズミは、当社が運営するイズミグループ各店において、イズミグループPB（プライベートブランド）「ゆめイチ」の「熊本育ちのおいしいお米」を発売しますのでお知らせいたします。





◆概要

商品説明：


イズミグループPB「ゆめイチ」で熊本県産米にこだわったお米を販売します。


ふっくら・甘み・粘りにこだわったお米のオリジナルブレンドです。




発売日　：2026年2月5日（木）



販売店舗：


・ゆめタウン各店


・ゆめマート各店


・ユアーズ各店


・デイリーマート各店


・サニー各店


・サンライフ各店


◆発売イベントのご案内

開催日　：2026年2月7日（土）


開催場所：ゆめタウン広島　特設会場


開催時間：10：00～15：00　


　　　　　※くまモンステージは


　　　　　　　　第一部▹１１：００～１１：３０　


　　　　　　　　第二部▹１３：００～１３：３０　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を予定しております。


内容　　：


● くまモンステージ


　　 くまモンがゆめタウン広島にやってくる！


　　　くまモンによる熊本県産米の紹介やダンスステージを開催します。




● 試食会　　


　　　熊本育ちのおいしいお米を使用したおにぎりの試食会を行います。


　


● ガラポン抽選会


　　　「熊本育ちのおいしいお米」お買い上げで参加できるガラポン抽選会を開催します。