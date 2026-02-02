イズミグループPB（プライベートブランド）「熊本育ちのおいしいお米」発売のお知らせ
株式会社イズミ
画像はイメージです。
株式会社イズミは、当社が運営するイズミグループ各店において、イズミグループPB（プライベートブランド）「ゆめイチ」の「熊本育ちのおいしいお米」を発売しますのでお知らせいたします。
◆概要
商品説明：
イズミグループPB「ゆめイチ」で熊本県産米にこだわったお米を販売します。
ふっくら・甘み・粘りにこだわったお米のオリジナルブレンドです。
発売日 ：2026年2月5日（木）
販売店舗：
・ゆめタウン各店
・ゆめマート各店
・ユアーズ各店
・デイリーマート各店
・サニー各店
・サンライフ各店
◆発売イベントのご案内
開催日 ：2026年2月7日（土）
開催場所：ゆめタウン広島 特設会場
開催時間：10：00～15：00
※くまモンステージは
第一部▹１１：００～１１：３０
第二部▹１３：００～１３：３０
を予定しております。
内容 ：
● くまモンステージ
くまモンがゆめタウン広島にやってくる！
くまモンによる熊本県産米の紹介やダンスステージを開催します。
● 試食会
熊本育ちのおいしいお米を使用したおにぎりの試食会を行います。
● ガラポン抽選会
「熊本育ちのおいしいお米」お買い上げで参加できるガラポン抽選会を開催します。