イズミグループPB（プライベートブランド）「熊本育ちのおいしいお米」発売のお知らせ

株式会社イズミ

株式会社イズミは、当社が運営するイズミグループ各店において、イズミグループPB（プライベートブランド）「ゆめイチ」の「熊本育ちのおいしいお米」を発売しますのでお知らせいたします。

◆概要

商品説明：

イズミグループPB「ゆめイチ」で熊本県産米にこだわったお米を販売します。

ふっくら・甘み・粘りにこだわったお米のオリジナルブレンドです。

画像はイメージです。

発売日 ：2026年2月5日（木）

販売店舗：

・ゆめタウン各店

・ゆめマート各店

・ユアーズ各店

・デイリーマート各店

・サニー各店

・サンライフ各店

◆発売イベントのご案内

開催日 ：2026年2月7日（土）

開催場所：ゆめタウン広島 特設会場

開催時間：10：00～15：00

※くまモンステージは

第一部▹１１：００～１１：３０

第二部▹１３：００～１３：３０

を予定しております。

内容 ：

● くまモンステージ

くまモンがゆめタウン広島にやってくる！

くまモンによる熊本県産米の紹介やダンスステージを開催します。

● 試食会

熊本育ちのおいしいお米を使用したおにぎりの試食会を行います。

● ガラポン抽選会

「熊本育ちのおいしいお米」お買い上げで参加できるガラポン抽選会を開催します。