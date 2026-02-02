茨城県鉾田市産のブランドいちご「いばらキッス」を使用した『ほこたいちごフェア』を、2月2日（月）より横浜ベイクォーターにて開催中！
高糖度でジューシー、甘みと酸味のバランスに優れた鉾田市産いちご「いばらキッス」を使用した、春の訪れを感じさせる期間限定メニュー全10品を展開します。スイーツや料理など、各店舗こだわりのいちごメニューが登場。さらに、2月21日（土）・22日（日）には、横浜ベイクォーターにて産地直送の新鮮ないちごを販売する「ほこたいちごマルシェ」を開催します。
参加店・メニュー紹介
Butter 【２F】
「窯出しダッチベイビーパンケーキ ほこたいちごサラダ」2,370円（税込）
外はカリッと。中はしっとりの名物ダッチベイビーに、いちごのサラダを添えて。甘さの合間に楽しむ、爽やかなアクセント。
babel baysaide kichen 【２F】
「ほこたいちごのフレンチタルト 980円（税込）/テイクアウト962円（税込）
いちごクリームとソースで飾り付けたゴージャスタルト。中には、メレンゲ菓子やアーモンドクリームがたっぷりと。
ISLAND VINTAGE COFFEE 【３F】
「ほこたいちごのカカオモアナボウル」1,880円（税込）/テイクアウト1,846円（税込）
さっぱりとしたアサイーと、自家製アーモンドバターやフレッシュフルーツが相性抜群！
いちご3個のトッピング付き。
Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO 【３F】
「ほこたいちごと生ハムのアペリティフ」1,089円（税込）
いちごのみずみずしさとマスカルポーネチーズのまろやかさを生ハムでひとくるみ。
前菜感覚で楽しみたい大人のマリアージュ。
Delifrance 【3F】
「ほこたいちごサンド」1個 459円（税込）/テイクアウト1個 450円（税込）
北海道産ホイップで挟んだいちごが主役の贅沢サンド。
頬張るたび、角まで詰まった果実のジューシーさが口いっぱいに！
Frutti di Mare 【3F】
「ほこたいちごのパンナコッタ」990円（税込）
いちごピューレを練り込み、果実感たっぷりに仕上げたパンナコッタ。
北海道産生クリームのコクが広がる、濃厚な味わい。
Gooday Fresh Cafe 【４F】
「ほこたいちごミルクヨーグルト」855円（税込） テイクアウト840円（税込）
砂糖不使用で、自然な甘さを楽しめる一杯。
いちごのつぶつぶ感が心地いい！
tables cook & LIVING HOUSE 【４F】
「ほこたいちごのメルティショートケーキ」1,580円（税込）
なめらかで、とろけるような口どけが圧倒的人気！
ほこたいちごの甘酸っぱさを主役にした、メルティな一皿。
MAR-DE-NAPOLI 【４F】
「ほこたいちごと生ハム・ブラータチーズのピッツァ」2,728円（税込）
生ハムの塩味とブラータチーズの濃厚なコクに、いちごの甘酸っぱさが調和。
ルッコラの苦みが全体を引き締める一枚。
CHUTNEY 【５F】
「ほこたいちごとWチョコのフレンチトースト～いちごチャトニとカルダモン」1,300円（税込）
デニッシュのフレンチトーストに、いちごチャトニとWチョコをオン。
カルダモンが香る、甘さとスパイスの余韻が絶妙。
鉾田市産いちごの直売『ほこたいちごマルシェ』開催
日 時｜2026年2月21日（土）・22日（日）11:00～17:00 予定 ※雨天決行
場 所｜横浜ベイクォーター 3Fゲート広場（神奈川県横浜市神奈川区金港町1－10）
横浜ベイクォーター３Fゲート広場にて「ほこたいちごマルシェ」を開催します。
【内容】
・鉾田市産 各種いちごの販売
・鉾田市観光PR展示
・鉾田市プロモーション公式LINEにお友達登録で「ミニいちごカップ」をプレゼント
（各日先着50名様限定）
・景品があたる抽選会を開催（マルシェで一定金額ご購入の方に限ります）
※商品の販売は売り切れ次第終了いたします。
※内容が変更になる場合がございます。
茨城県鉾田市の紹介
日本でいちばん野菜をつくるまち
茨城県鉾田市は、産出額日本一の「メロン」「さつま芋」だけではなく、いちご、トマト、みず菜、ごぼうなども全国で指折りの生産地です。農林水産省が発表する市町村別の農業産出額「野菜部門」で全国第一位に輝き、日本でいちばん野菜をつくるまちとして、今日もたくさんの農産物を全国に送り出しています。
鉾田市シティプロモーションＬＩＮＥ公式アカウント 友達募集中！
鉾田市よりお得なキャンペーンやイベント情報を発信しています！
QRコードよりお友達登録をお願いします。
鉾田市関連WEBサイト
鉾田市のHP
https://www.city.hokota.lg.jp/
鉾田市の観光情報
https://hokota-tpa.org/
鉾田市のふるさと納税
https://www.city.hokota.lg.jp/page/dir006928.html
鉾田市の農産物紹介
https://www.city.hokota.lg.jp/page/dir005172.html
鉾田市移住・二拠点暮らしサポートサイト
https://hokota-ijyu.com/