茨城県鉾田市産のブランドいちご「いばらキッス」を使用した『ほこたいちごフェア』を、2月2日（月）より横浜ベイクォーターにて開催中！

鉾田市

高糖度でジューシー、甘みと酸味のバランスに優れた鉾田市産いちご「いばらキッス」を使用した、春の訪れを感じさせる期間限定メニュー全10品を展開します。スイーツや料理など、各店舗こだわりのいちごメニューが登場。さらに、2月21日（土）・22日（日）には、横浜ベイクォーターにて産地直送の新鮮ないちごを販売する「ほこたいちごマルシェ」を開催します。

参加店・メニュー紹介

Butter 【２F】

「窯出しダッチベイビーパンケーキ ほこたいちごサラダ」2,370円（税込）

外はカリッと。中はしっとりの名物ダッチベイビーに、いちごのサラダを添えて。甘さの合間に楽しむ、爽やかなアクセント。

babel baysaide kichen 【２F】

「ほこたいちごのフレンチタルト 980円（税込）/テイクアウト962円（税込）

いちごクリームとソースで飾り付けたゴージャスタルト。中には、メレンゲ菓子やアーモンドクリームがたっぷりと。

ISLAND VINTAGE COFFEE 【３F】

「ほこたいちごのカカオモアナボウル」1,880円（税込）/テイクアウト1,846円（税込）

さっぱりとしたアサイーと、自家製アーモンドバターやフレッシュフルーツが相性抜群！

いちご3個のトッピング付き。

Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO 【３F】

「ほこたいちごと生ハムのアペリティフ」1,089円（税込）

いちごのみずみずしさとマスカルポーネチーズのまろやかさを生ハムでひとくるみ。

前菜感覚で楽しみたい大人のマリアージュ。

Delifrance 【3F】

「ほこたいちごサンド」1個 459円（税込）/テイクアウト1個 450円（税込）

北海道産ホイップで挟んだいちごが主役の贅沢サンド。

頬張るたび、角まで詰まった果実のジューシーさが口いっぱいに！

Frutti di Mare 【3F】

「ほこたいちごのパンナコッタ」990円（税込）

いちごピューレを練り込み、果実感たっぷりに仕上げたパンナコッタ。

北海道産生クリームのコクが広がる、濃厚な味わい。

Gooday Fresh Cafe 【４F】

「ほこたいちごミルクヨーグルト」855円（税込） テイクアウト840円（税込）

砂糖不使用で、自然な甘さを楽しめる一杯。

いちごのつぶつぶ感が心地いい！

tables cook & LIVING HOUSE 【４F】

「ほこたいちごのメルティショートケーキ」1,580円（税込）

なめらかで、とろけるような口どけが圧倒的人気！

ほこたいちごの甘酸っぱさを主役にした、メルティな一皿。

MAR-DE-NAPOLI 【４F】

「ほこたいちごと生ハム・ブラータチーズのピッツァ」2,728円（税込）

生ハムの塩味とブラータチーズの濃厚なコクに、いちごの甘酸っぱさが調和。

ルッコラの苦みが全体を引き締める一枚。

CHUTNEY 【５F】

「ほこたいちごとWチョコのフレンチトースト～いちごチャトニとカルダモン」1,300円（税込）

デニッシュのフレンチトーストに、いちごチャトニとWチョコをオン。

カルダモンが香る、甘さとスパイスの余韻が絶妙。

鉾田市産いちごの直売『ほこたいちごマルシェ』開催

日 時｜2026年2月21日（土）・22日（日）11:00～17:00 予定 ※雨天決行

場 所｜横浜ベイクォーター 3Fゲート広場（神奈川県横浜市神奈川区金港町1－10）

横浜ベイクォーター３Fゲート広場にて「ほこたいちごマルシェ」を開催します。

【内容】

・鉾田市産 各種いちごの販売

・鉾田市観光PR展示

・鉾田市プロモーション公式LINEにお友達登録で「ミニいちごカップ」をプレゼント

（各日先着50名様限定）

・景品があたる抽選会を開催（マルシェで一定金額ご購入の方に限ります）

※商品の販売は売り切れ次第終了いたします。

※内容が変更になる場合がございます。

茨城県鉾田市の紹介

日本でいちばん野菜をつくるまち

茨城県鉾田市は、産出額日本一の「メロン」「さつま芋」だけではなく、いちご、トマト、みず菜、ごぼうなども全国で指折りの生産地です。農林水産省が発表する市町村別の農業産出額「野菜部門」で全国第一位に輝き、日本でいちばん野菜をつくるまちとして、今日もたくさんの農産物を全国に送り出しています。

鉾田市関連WEBサイト

