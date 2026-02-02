茨城県鉾田市産のブランドいちご「いばらキッス」を使用した『ほこたいちごフェア』を、2月2日（月）より横浜ベイクォーターにて開催中！

鉾田市

高糖度でジューシー、甘みと酸味のバランスに優れた鉾田市産いちご「いばらキッス」を使用した、春の訪れを感じさせる期間限定メニュー全10品を展開します。スイーツや料理など、各店舗こだわりのいちごメニューが登場。さらに、2月21日（土）・22日（日）には、横浜ベイクォーターにて産地直送の新鮮ないちごを販売する「ほこたいちごマルシェ」を開催します。




参加店・メニュー紹介



Butter　【２F】

「窯出しダッチベイビーパンケーキ　ほこたいちごサラダ」2,370円（税込）


外はカリッと。中はしっとりの名物ダッチベイビーに、いちごのサラダを添えて。甘さの合間に楽しむ、爽やかなアクセント。




babel baysaide kichen 【２F】

「ほこたいちごのフレンチタルト　980円（税込）/テイクアウト962円（税込）


いちごクリームとソースで飾り付けたゴージャスタルト。中には、メレンゲ菓子やアーモンドクリームがたっぷりと。




ISLAND VINTAGE COFFEE 【３F】

「ほこたいちごのカカオモアナボウル」1,880円（税込）/テイクアウト1,846円（税込）


さっぱりとしたアサイーと、自家製アーモンドバターやフレッシュフルーツが相性抜群！


いちご3個のトッピング付き。




Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO　【３F】

「ほこたいちごと生ハムのアペリティフ」1,089円（税込）


いちごのみずみずしさとマスカルポーネチーズのまろやかさを生ハムでひとくるみ。


前菜感覚で楽しみたい大人のマリアージュ。




Delifrance　【3F】


「ほこたいちごサンド」1個 459円（税込）/テイクアウト1個 450円（税込）　


北海道産ホイップで挟んだいちごが主役の贅沢サンド。


頬張るたび、角まで詰まった果実のジューシーさが口いっぱいに！




Frutti di Mare　【3F】


「ほこたいちごのパンナコッタ」990円（税込）


いちごピューレを練り込み、果実感たっぷりに仕上げたパンナコッタ。


北海道産生クリームのコクが広がる、濃厚な味わい。




Gooday Fresh Cafe　【４F】

「ほこたいちごミルクヨーグルト」855円（税込）　テイクアウト840円（税込）


砂糖不使用で、自然な甘さを楽しめる一杯。


いちごのつぶつぶ感が心地いい！




tables cook & LIVING HOUSE　【４F】

「ほこたいちごのメルティショートケーキ」1,580円（税込）


なめらかで、とろけるような口どけが圧倒的人気！


ほこたいちごの甘酸っぱさを主役にした、メルティな一皿。




MAR-DE-NAPOLI　【４F】

「ほこたいちごと生ハム・ブラータチーズのピッツァ」2,728円（税込）


生ハムの塩味とブラータチーズの濃厚なコクに、いちごの甘酸っぱさが調和。


ルッコラの苦みが全体を引き締める一枚。




CHUTNEY　【５F】

「ほこたいちごとWチョコのフレンチトースト～いちごチャトニとカルダモン」1,300円（税込）　


デニッシュのフレンチトーストに、いちごチャトニとWチョコをオン。


カルダモンが香る、甘さとスパイスの余韻が絶妙。





鉾田市産いちごの直売『ほこたいちごマルシェ』開催



日　時｜2026年2月21日（土）・22日（日）11:00～17:00 予定　※雨天決行


場　所｜横浜ベイクォーター　3Fゲート広場（神奈川県横浜市神奈川区金港町1－10）



横浜ベイクォーター３Fゲート広場にて「ほこたいちごマルシェ」を開催します。



【内容】


・鉾田市産 各種いちごの販売


・鉾田市観光PR展示


・鉾田市プロモーション公式LINEにお友達登録で「ミニいちごカップ」をプレゼント


（各日先着50名様限定）


・景品があたる抽選会を開催（マルシェで一定金額ご購入の方に限ります）


※商品の販売は売り切れ次第終了いたします。


※内容が変更になる場合がございます。






茨城県鉾田市の紹介




日本でいちばん野菜をつくるまち

茨城県鉾田市は、産出額日本一の「メロン」「さつま芋」だけではなく、いちご、トマト、みず菜、ごぼうなども全国で指折りの生産地です。農林水産省が発表する市町村別の農業産出額「野菜部門」で全国第一位に輝き、日本でいちばん野菜をつくるまちとして、今日もたくさんの農産物を全国に送り出しています。






鉾田市シティプロモーションＬＩＮＥ公式アカウント　友達募集中！



鉾田市よりお得なキャンペーンやイベント情報を発信しています！


QRコードよりお友達登録をお願いします。




鉾田市関連WEBサイト



鉾田市のHP


https://www.city.hokota.lg.jp/



鉾田市の観光情報
https://hokota-tpa.org/



鉾田市のふるさと納税


https://www.city.hokota.lg.jp/page/dir006928.html



鉾田市の農産物紹介
https://www.city.hokota.lg.jp/page/dir005172.html

鉾田市移住・二拠点暮らしサポートサイト
https://hokota-ijyu.com/