【得得】和歌山県内2号店！関西で人気のうどんチェーン『得得 岩出中島店』2026年2月10日（火）11時グランドオープン

SRSホールディングス株式会社得得 岩出中島店（外観）

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）が運営する、うどん・そばチェーン「得得」は、全国で58店舗目、和歌山県では2店舗目となる「得得 岩出中島店」を2026年2月10日（火）午前11時より和歌山県岩出市にオープンいたします。

得得は、「おいしいうどんをお腹いっぱい、気軽に楽しんでいただきたい」という想いのもと、関西を中心に展開している和食うどんチェーンです。名物のボリューム感あるメニューと、毎日通いやすい価格帯で、ファミリー層からビジネス利用まで幅広いお客様にご支持いただいております。

■ 和歌山県内2号店「得得 岩出中島店」について

得得 岩出中島店は、和歌山市内から奈良県方面へとつながる国道24号線沿いに位置し、見通しがよく、車での出入りがしやすい立地が特徴です。

共用駐車場も133台分完備しており、お買い物やお食事の際に、気軽に立ち寄っていただける店舗となっています。店内はゆったりとしたレイアウトで、おひとり様からご家族連れまで、さまざまなシーンでご利用いただけます。

【 店舗概要 】

■店名：得得 岩出中島店

■オープン日：2026年2月10日（火）午前11時オープン

■住所：〒649-6245 和歌山県岩出市中島813-1 グリーンプラザ中島II 1-A

■TEL：0736-66-8683

※店舗オープン日までは、本社代表：06-7709-9941（平日9時-18時）までお問い合わせください。

■営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー 21:30）

■席数：全74席（カウンター5席、テーブル席2名掛け×6卓、3名掛け×1卓、4名掛け×9卓、6名掛け×3卓）

■駐車場：133台（共用駐車場）

◆得得 岩出中島店のおすすめポイント

得得 岩出中島店 詳細ページはこちら :https://kazokutei.co.jp/tokutoku1/iwadenakajima/

その1 得得うどんのこだわり

その2 手早く、心地よくお食事を楽しめる店内

その3 便利な最新設備

その4 得得 岩出中島店だけのOPEN記念セールの開催

その5 得得はお得がいっぱい（公式アプリ・公式LINE）

関西だし選べるボリュームその2 手早く、心地よくお食事を楽しめる店内

得得 岩出中島店の店内は、カウンター席から2名掛け・4名掛け・6名掛けのテーブル席まで、全74席をご用意しております。おひとり様の気軽なご利用から、ご家族連れやグループでのお食事まで、ランチタイムの手早いお食事にも、ゆったりとくつろぎたいお食事にも使いやすい空間です。通路幅を広く確保し、1席あたりのスペースにもゆとりをもたせることで、どなたでも快適にお過ごしいただける店内設計としました。

また、高めの仕切り壁を設けることで、個室感覚で落ち着いてお食事を楽しめるのも特徴です。

さらに、小さなお子様連れのお客様にも安心してご利用いただけるよう、ベルト付きのお子様用チェアをご用意しております。お子様はもちろん、保護者の方にもリラックスしてお食事をお楽しみいただけます。

得得では、おいしいうどんを、心地よい空間の中でお召し上がりいただける店舗づくりに取り組み、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

高めの仕切りで個室感のある４名様掛けボックス席大人数でも食事を楽しめる6名掛けテーブル席×３卓明るくて広いカウンター席べルト付きで安心のお子様用チェアも準備その3 便利な最新設備

お席でゆっくり、自分のタイミングで注文できる「タブレットオーダー」。商品番号の検索もできるから、操作もカンタン＆スムーズ♪

タブレットオーダーその4 得得 岩出中島店だけのOPEN記念セールの開催

2月10日（火）～3月31日（火）の期間中、得得岩出中島店ではOPEN記念セールを開催！

第1弾から第3弾まで、回を追うごとにどんどんお得が増えていきます。

OPEN記念セール【得得 岩出中島店OPEN記念セール概要】

【第1弾】 得得オリジナル 得とり唐天商品が特別価格に！

期間：2月10日(火)～3月31日(火)

・得とり唐天おろしうどん 通常 税込870円 ⇒OPEN記念特別価格 税込770円

・得とり唐天うどん 通常 税込870円 ⇒OPEN記念特別価格 税込770円

【第2弾】 名物！カレーうどんキャンペーン！

期間：2月28日(土)～3月31日(火)

・ジャワ風カレーうどん 通常 税込930円 ⇒OPEN記念特別価格 税込830円

・だし割りカレーうどん 通常 税込930円 ⇒OPEN記念特別価格 税込830円

【第3弾】 お子様セット半額キャンペーン！

期間：3月14日(土)～3月31日(火)

・お子様セット 通常 税込600円 ⇒OPEN記念特別価格 税込300円

・お子様カレーライスセット通常 税込600円 ⇒OPEN記念特別価格 税込300円

※仕入状況により販売を中断・中止、または販売終了時期が前後する場合がございます。

※実施店舗：得得 岩出中島店のみ

その5 得得はお得がいっぱい（公式アプリ・公式LINE）

得得では、公式アプリのほか、公式LINEアカウントもご用意しております。

アプリ・LINEともに、お得なクーポンや、来店ごとに貯まる「来店スタンプ」特典など、嬉しいサービスが盛りだくさん。その日の気分やメニューに合わせて、ぜひお得なクーポンをご活用ください♪

さらに、グランドオープン前の特別企画として、2月2日（月）～2月9日（月）の期間中に公式LINEをお友だち登録していただくと、今だけ限定！「 ドリンク1杯無料クーポン」+「 得とり唐天2個無料クーポン」をプレゼント中！オープン前にぜひお得をゲットしてください！

得得公式アプリでお得に！

お得１ 今日から使えるダウンロード特典 ちくわ天無料クーポン プレゼント！

お得２ 来店ごとに得得スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！

お得３ 今日から使えるお得クーポン特典！

お得４ 得得の最新情報をご確認いただけます。

得得の公式LINEでお得に！

得得公式アプリでお得に！得得公式アプリのダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/cp/2309tokutokuapplicationcp/

お得１ お友だち登録特典

「ドリンク１杯無料クーポン」+今だけ「得とり唐天２個無料クーポン」を配信中。

お得２ 来店ごとに得得スタンプが貯められる。５Pで選べるミニ丼をサービス♪

お得３ 今日から使える選べるお得クーポン特典！

お得４ 得得の最新情報をご確認いただけます。

※クーポンの併用利用はできません。

得得ブランドについて

LINEのお友だち登録はこちらから♪ :https://lin.ee/In9kacEW【得得 岩出中島店】LINEお友だち登録QRコード

得得はもちもちとコシのある自社製のうどんを3玉まで同一価格で増量できる商品をご提供しています。毎日お店で引く旨みたっぷりの「関西だし」、食べ応えのある具材がトッピングされ、うどん鉢一つで味わえます。手早く食べられてお得、おなかいっぱいでお得な、がんばる元気をもらえるうどん店です。

「得得」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/tokutoku1/

「得得」公式X https://x.com/tokutoku_oic

「得得」公式Instagram https://www.instagram.com/tokutoku_oic/

「得得」公式TikTok https://www.tiktok.com/@tokutoku_oic

SRSグループについて

得得泉佐野市場西店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/