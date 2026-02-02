累計250万食突破の腸活プロテインを、代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGEにて期間限定で提供開始！

株式会社white from green

株式会社white from green（東京都渋谷区、代表取締役・工藤泰正）は、代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGEで、インターネットやYouTubeで話題の「ハイブリッド腸ファイバープロテイン（ベストセラー書籍 『最高の体調』 著者の鈴木祐監修）」が数量限定でリアル体験できる期間限定コラボレーションを実施します。

期間中は、累計250万食を突破した人気シリーズ 「ハイブリッド腸ファイバープロテイン」 を、シェアラウンジ内でお試しできます。「知の集積地」である代官山 蔦屋書店と、「科学的根拠」にこだわる鈴木祐監修プロテインの融合により、働く人々のパフォーマンス向上をサポートします。

◯ 実施概要

代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGEをご利用のお客様へ、期間・数量限定でご提供します。日々のタンパク質や食物繊維の栄養補給に、朝食や昼食の食事の置き換えに、是非お試しください。

期間： 本日 ～ 2026年3月1日（月）

場所： 代官山 蔦屋書店 SHARE LOUNGE（東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山 蔦屋書店3号館 2階）

提供数： 1日30食限定（なくなり次第終了）

○ハイブリッド腸ファイバープロテインの3つの特徴

１. 筋肉と腸を同時に育むハイブリッド型（タンパク質約20gと食物繊維約8gを一度に同時摂取できる）

２. ３つの腸活素材を贅沢に配合（レジスタントスターチ・乳酸菌生産物質・オリゴ糖）

３. プロテインの概念を覆す飲みやすさ（甘さ控え目で毎日続けられる自然で軽やかなおいしさ）

◯ 利用者さまの声（公式サイトの実際の購入者レビュー(https://frombanana.com/shop/products/hfp002)より一部抜粋）

★★★★★ 本当にプロテイン？【Flavor：ココア】

プロテイン特有の人工的な甘さが苦手でしたが、これは本当に美味しいココア！豆乳で割るとリッチな味わいで、仕事の合間の楽しみになっています。パレオさん監修なので成分も安心です。(satomi 様)

★★★★★ 毎朝のスッキリ感が違う【Flavor：ココア】

腸活目的で飲み始めました。飲み始めて1週間ほどで、お腹の張りが気にならなくなり、毎朝スッキリ。粉っぽさもなく、シェイカーで振ってすぐ溶けるのも忙しい朝に助かります。(Y.K 様)

★★★★★ 罪悪感ゼロのおやつ【Flavor：ココア】

夕方になると小腹が空いてお菓子を食べてしまっていたのですが、これに置き換えてから体調が良いです。腹持ちも良く、何より余計な添加物が入っていないのが購入の決め手でした。(maki 様)

【販売元】

株式会社white from green

■代表者：代表取締役社長 工藤 泰正

■所在地：本社 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山蔦屋書店3号館2階

FUJI FACTORY（有機JAS認証工場） 静岡県富士市厚原137-5

■設 立：2022年1月

■事業内容：レジスタントスターチ（食品・健康食品）の研究開発、製造、販売

■URL：https://frombanana.com/

■商品購入ページ: https://bit.ly/hfp002(https://frombanana.com/shop/products/hfp002)

【本件に関する問い合わせ窓口】

株式会社white from green 社長室 西川 輝

Mail：information@wfg.co.jp