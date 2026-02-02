山林売買物件の情報プラットフォーム「山いちば」東日本エリアの拠点拡充に伴い東京オフィスを移転

株式会社山いちば山いちば東京オフィス エイチワンオー浜松町

山林売買物件の情報プラットフォームを運営する株式会社山いちば（本社：京都市下京区、代表取締役：比賀真吾）は、東日本エリアの拠点拡充に伴い、2月1日より東京オフィスを「エイチワンオー浜松町（JR浜松町駅・都営地下鉄大門駅付近）」に移転いたしました。



今回の移転によってスタッフを増員し、首都圏および東日本エリアにおける山林調査能力を向上させることで、お客様への迅速なレスポンスと質の高いサービスを提供いたします。

さらなる成長へ向けて 東京オフィス移転の目的

山いちばは2017年の創業以来、順調に取り扱い物件数を増やしてまいりました。下記の年間成約件数が示す通り、山林購入・売却のお問い合わせ件数は年を追うごとに増加しております。

山いちばグループ 山林売買物件年間成約件数の推移

山いちばは2024年8月に東京オフィスを開設し、以前からの課題となっていた東日本および首都圏のお客様対応を強化したことで、成約件数は前期と比べて倍増という結果につながっています。



今回の東京オフィス移転によってスタッフも増員し、東日本エリアにおける山林物件のさらなる成約件数向上を目指します。

福岡オフィスも開設予定

山いちばでは、今回の東京オフィス移転に続く成長戦略として、2026年中の「福岡オフィス」開設を予定しております。



山いちばには、九州全域から相続した山林の処分に関するご相談が数多く寄せられています。九州地方は広大な森林資源を有しながらも、適切な流通ルートが確立されていない地域が少なくありません。



福岡を拠点とすることで、九州各地の山林物件へのアクセスを改善し、より詳しい現地調査と迅速なサービス提供を可能にします。



今回の東京オフィス移転と将来の福岡オフィス開設により、山いちばは京都・東京・九州の3拠点体制となります。日本全国の山林をカバーする「山林流通のリーディングカンパニー」として、山林流通の適正化と地方創生に貢献してまいります。

山林のプロが運営「山いちば」とは？

山いちばは2017年8月に京都で創業した会社で、専門業者による買い取り、第三者への売買、企業向け販売などにより、お客様が所有する山林の売買・仲介を行っています。

対象となるお客様は個人・法人を問わず、不動産業者や金融機関の案件、企業管財人・清算人案件なども扱っており、北海道から九州まで、これまで300件を超える成約実績があります。

山いちばではウェブマーケティングに力を入れており、SEOによる検索流入や、Google広告、LINE公式アカウントなどを活用することで、販売開始から1年以内に90％以上の物件が成約しています。

山いちばは山林のプロによる現地調査のノウハウと、インターネットを駆使したマーケティングを組み合わせて事業を展開しています。言わば「アナログとデジタルの融合」が山いちばの特徴です。



査定や仲介のご相談は、日本全国どこからでも対応しております。山を売りたい、山の場所がわからない等、山林に関するお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせください。

株式会社山いちば 会社概要

会社名： 株式会社 山いちば

設立： 2017年

代表者： 比賀 真吾

本社所在地： 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRPBIZNEXT

東京オフィス： 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2-14 エイチワンオー浜松町1016

山いちば ウェブサイト： https://yamaichiba.com/

山いちば X： https://x.com/yamaichiba

山いちば YouTube： https://www.youtube.com/c/yamaichiba

山いちば LINE公式アカウント： https://page.line.me/pne7588r

姉妹サイト フォレステ： https://foreste.yamaichiba.com/

関連会社： 比賀木材(https://higa-wood.com/)・株式会社ウィンドミル(https://wind-mill.co.jp/)・合同会社まつたけ・株式会社YAS・株式会社山いちば西日本販売・株式会社山いちば東日本販売