AOコーチ（総合型選抜コーチ）、公式YouTubeチャンネルをリニューアルオープン！総合型選抜合格に向けて今やるべきことを整理する情報発信を強化

本チャンネルでは、総合型選抜や学校推薦型選抜における志望理由書、小論文、面接対策、活動実績の整理など、総合型選抜合格に向けて今なにをすべきかを整理できる情報を、動画を通じて発信していきます。

リニューアルの背景

近年、大学入試において総合型選抜の比率は年々高まっており、難関大学においてもAO入試や総合型選抜での合格者が増えています。一方で、総合型選抜は一般入試とは対策方法が大きく異なり、志望理由書や事前課題、小論文、面接など、学校の授業だけでは十分に対策しきれない分野が多いのが現状です。

AOコーチ（総合型選抜コーチ）では、指導現場において

- 志望理由書が書けない- 活動実績をどのように整理すればよいかわからない- 一般入試との両立が難しい

といった相談を数多く受けてきました。

こうした背景を踏まえ、AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、指導現場で蓄積してきた知見をより多くの受験生に届けるため、AOコーチ（総合型選抜コーチ）公式YouTubeチャンネルの内容と構成を見直し、リニューアルを行いました。

これまでのAOコーチ（総合型選抜コーチ）の発信内容

https://youtu.be/uNAd4mLdZlI

AOコーチ（総合型選抜コーチ）で発信する内容

リニューアル後のAOコーチ（総合型選抜コーチ）公式YouTubeチャンネルでは、AOコーチ（総合型選抜コーチ）の指導方針をもとに、次のようなテーマを中心に発信します。

- 総合型選抜に向けた年間スケジュールの考え方- 志望理由書や活動報告書の構成と書き方- 小論文対策の進め方と添削の視点- 面接やプレゼンテーション対策のポイント- 総合型選抜と一般入試を両立するための学習戦略

総合型選抜を検討しているものの、何から準備すべきかわからない受験生や、一般入試と並行して対策を進めたい受験生に向けて、行動の指針となる情報を提供します。

今後の展開

AOコーチ（総合型選抜コーチ）では、公式YouTubeチャンネルを通じて、総合型選抜合格を目指す受験生が、自分に合った準備方法や戦略を見つけられるよう、継続的に情報発信を行っていく予定です。今後は、大学別の総合型選抜対策や、実際の合格者事例をもとにした解説動画なども順次公開していきます。

公式YouTubeチャンネル概要

チャンネル名:AOコーチ（総合型選抜コーチ）公式YouTubeチャンネル

運営:AOコーチ（総合型選抜コーチ）

チャンネルURL

https://www.youtube.com/@aocoach

塾長メッセージ

逆転合格特化塾塾長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

総合型選抜は、準備を始める時期と進め方によって結果が大きく変わる入試方式です。何を整理し、どの順番で伝えるかを明確にすることが合格への近道だと考えています。AOコーチ（総合型選抜コーチ）公式YouTubeチャンネルを通じて、総合型選抜合格に向けた準備の軸を見つけるきっかけを届けていきます。

