「楽楽自動応対」がメール処理市場で17年連続売上シェアNo.1を獲得

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が開発・提供する問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、株式会社アイ・ティ・アール（本社：東京都新宿区、代表取締役：三浦 元裕、以下ITR）が発行した市場調査レポート「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2025年度予測）において、ベンダー別売上金額推移およびシェアで17年連続No.1※を獲得しました。

※同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載

「楽楽自動応対」は、2001年からメールの共有・管理を効率化するサービス「メールディーラー」として提供してまいりました。

その後、生成AIが台頭する昨今の環境変化を受け、お客さまのご要望に応えるべくAI機能を積極的に実装。従来の「メール共有・管理」という枠組みを超えてサービスの提供価値を拡大したことで、2025年10月にサービス名称を現在の「楽楽自動応対」へと変更いたしました。

このように、常にお客さまのニーズにあわせて、より便利で使いやすいシステムへと進化を続けてきたことが、17年連続売上シェアNo.1という実績につながっております。

今後も最新技術を活用し、顧客応対におけるさまざまな業務課題の解決を支援してまいります。

ラクスが開発・販売する「楽楽自動応対」は、AI機能を活用して、過去の応対情報をナレッジ資産として再活用する問い合わせ自動応対システムです。



過去応対履歴をもとにした返信文の生成やメール文面から優先順位付けを行うリスク検知機能によりメール応対業務を自動化し、さらに応対状況の見える化によって属人化や対応漏れ・遅れといった課題を解消し、問い合わせ応対業務の効率化を実現します。

2001年の提供開始から、お客様のニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は9,000社を超え、17年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

「楽楽自動応対」 公式サイト：https://www.maildealer.jp/rakurakujidootai/

※出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2025年度予測）、同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載

