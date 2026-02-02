【COCO DEAL】2/2（月）春の兆しを纏う New Collection vol.2を公開

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は2/2（月）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBビジュアルvol.2「Evolving Light」を公開いたします。


https://petal-online.com/brand/cocodeal/evolving_light_2_0202?utm_campaign=SpringKV2_260202_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes


2026 1st SS Theme "Evolving Light"



冬の静けさのなかに、春の兆しがゆっくりと。

繊細なレースや陰影を生み出すレイヤードを通して、
空気にふんわりと光が差し込むようなスタイル。

春らしいニュアンスカラーや、柔らかなミュートカラーで
春の訪れを感じるコレクション。





CARDIGAN \13,200 ONE-PIECE \19,800



JACKET \24,200 CAMISOLE \4,950 SKIRT \16,500


KNIT \9,900 SKIRT \12,100



JACKET \15,400 TOPS \10,450 PANTS \13,200



BLOUSON \17,600 SKIRT \15,400


ONE-PIECE \19,800



CARDIGAN \10,450 CARDIGAN \10,450 PANTS \10,450


KNIT \10,450 PANTS \13,200

BAG \9,350


JACKET \22,000 SHIRT \12,100 PANTS \8,800


staff credit


Photography_ SAKAI DE JUN
Videography_ TOSHI MAENAKA
Stylist_ MAKIKO ITO
Hair & makeup_ NAYA
Model KASIA (Donna)
Design_ ma-h gra
Art Direction_ NORIHIRO YAMANE (NVY)
Creative Agency_ CICELY


・COCO DEAL (ココ ディール) について



アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。


自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと


ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。



