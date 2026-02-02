ベースマキナ、PDFプレビューつき帳票作成ツールをベースマキナのデモ画面として無料公開開始

株式会社ベースマキナ

Web事業者様の社内管理画面をはじめとして、社内のERP補完・リプレイスなどにも使えるDX/AX基盤の「ベースマキナ」を提供する株式会社ベースマキナ（東京都中央区、代表取締役社長 高橋誠二）は、PDFプレビューつきの「帳票作成ツール」をベースマキナのデモ画面として無料公開いたしました。

https://ledger.basemachina-tools.com/

帳票作成ツールの概要

帳票作成ツールでは、会計システムでよくある請求書、見積書などから、納品、発注などの帳票を手軽に作成できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wkv5abd1BIE ]

今回のリリースでは帳票のプレビュー・作成が頂けるのはもちろんのこと、ベースマキナ上で実現できる複雑なUIの一例をご理解いただくことを目的としております。

請求書発行APIにアクセスしてPDFを発行したり、自社でビューアーつきのフォームを用意したりなどせず、ベースマキナでこうした画面を組み込みのコンポーネントとしてご利用いただけるように基盤を整備する予定です。

具体的な業務に紐づいていたり、あるいは汎用的なコンポーネントであってもお気軽にご要望頂ければと存じますので、是非お問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせはこちらから。

https://about.basemachina.com/#contact

「ベースマキナ ツールズ」について

今回提供が開始された帳票作成ツールは、ベースマキナをご利用されるお客様の前後のお仕事や、画面作成の手間を減らす「ベースマキナ ツールズ」の１つです。他にも大規模CSVを高速かつBIのように可視化できる「AI CSV STUDIO」を公開しております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000098195.html

当取り組みの一環で今後も新規ツールが公開されます。

アップデートを是非ご期待ください。

DX/AIトランスフォーメーション推進基盤「ベースマキナ」とは

ベースマキナは、主にソフトウェア開発者様向けに

- Web事業者様の社内管理画面- AIネイティブな社内専用ERP

を高効率で開発するプラットフォームを提供しております。

また、プラットフォームを活用してDX/AXのヒアリングから要件定義、開発・保守、マニュアル作成等をスピーディかつ一気通貫に実行支援するプロフェッショナルサービスも実施しております。

当プラットフォームは、

- 基幹システムからSaaSのAPIなど、社内外のデータソースと連携可能- ノーコード・ローコード・プロコードの全開発手法に対応した高いカスタマイズ性で、内製化を推進- 承認フロー、監査ログ、業務ごとの権限管理など、ガバナンスの機能も標準搭載- ワークフロー機能やその中でのAI呼び出しなど、業務にAI活用を浸透させられる機能も搭載

といった、エンタープライズの事業者様でもご活用可能な開発機能を有しております。

※ベースマキナを通じたカスタマーサポートでのAI活用例はこちら

https://docs.basemachina.com/usecase/ai_integration/customer_support_summary

ご利用、アライアンス等のお問い合わせは以下のサービスサイトより承っております。

URL: https://about.basemachina.com/(https://about.basemachina.com/)

お問い合わせ: https://about.basemachina.com/#contact

導入事例: https://about.basemachina.com/#interview