ー 横浜市 × 横浜FC スポーツを通じた地域課題解決事業 ―

株式会社横浜フリエスポーツクラブ企業版ふるさと納税を通じ、横浜の未来をともにつくる取り組みが始まります

このたび横浜FCは、横浜市と連携し、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を活用した「スポーツを通じた地域課題解決事業」を実施することとなり、本事業にご賛同いただける寄附募集が開始されました。

本プロジェクトは、横浜FCがこれまで取り組んできたホームタウン・普及活動や社会連携活動をさらに発展させ、子どもたちの健全育成、地域の活性化、誰もがスポーツに親しめるまちづくりを目的としています。

なぜ、今この取り組みなのか

横浜FCは、Ｊリーグの理念および「シャレン！（社会連携活動）」の考え方のもと、クラブの勝敗や興行にとどまらず、地域社会に必要とされる存在であり続けることを大切にしています。

一方、自治体においては、少子高齢化や財政制約の中で、スポーツ振興や地域貢献施策を継続的に推進していくことが大きな課題となっています。

こうした背景のもと、横浜市と横浜FCは、企業の皆さまの想いと資金を、公共性の高い地域事業へつなげる仕組み として、企業版ふるさと納税を活用した本プロジェクトを立ち上げました。

プロジェクト概要

本プロジェクトでは、横浜市による寄附募集の対象事業として、横浜FCが以下のような活動を実施します。

１.サッカー教室事業（体験型・巡回指導）

横浜FCの普及プロコーチが市内の学校・教育・福祉現場等を訪問し、サッカーを通じて「楽しむ」「挑戦する」「思いやる」心を育む体験型の巡回指導を実施します。

障がいのある子どもたちや、運動が苦手な子どもたちも含め、誰もが主役になれるインクルーシブなスポーツ体験の提供を目指します。

２.横浜市内の子どもたちを対象としたプロスポーツ観戦機会創出事業（学校配布型・知育連動）

「トップレベルのスポーツを実際に見る」機会を創出し、スポーツへの関心や地域への愛着を育むため、市内の子どもたちを対象に、プロスポーツの試合観戦へ招待します。

横浜市内の全公立小・中学校を対象に、学校配布物（情報紙）を通じてプロスポーツ観戦の機会を案内し、子どもたちがスポーツに触れるきっかけを創出します。

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、企業が地方公共団体の認定事業に寄付を行うことで、寄付額の最大約9割が法人関係税から控除される制度です。

※控除割合は企業の税額や寄付額等により異なります

●実質的な企業負担は約1割

●広告協賛とは異なり、CSR・ESG活動として位置づけ可能

●地域課題解決への直接的な貢献が可能

本事業への寄附募集は、横浜市が行います。令和８年度予算案の内容、成立状況等によっては、上記事業以外の横浜市のスポーツ振興に係る事業に寄附金を活用します。

企業の皆さまにとっての意義

本事業への参画は、以下のような価値を企業の皆さまにもたらします。

●横浜市の地域課題解決に参画するCSR・ESG実績の創出

●スポーツを通じた社会貢献への参画

●従業員のエンゲージメント向上や社内外へのメッセージ発信

●自治体・地域社会との中長期的な関係構築

「実質的な負担を抑えながら、地域に大きなインパクトを残す」それが企業版ふるさと納税の大きな特長です。

横浜FCからのメッセージ（代表取締役社長 片原 大示郎）

横浜FCは、サッカークラブであると同時に、横浜という街の一員として、地域とともに歩み、地域に必要とされる存在であり続けたいと考えています。

勝敗や試合結果だけではなく、スポーツの力を通じて、子どもたちの未来や地域の課題に向き合うことも、私たちの大切な使命です。

今回、横浜市と連携し、企業版ふるさと納税を活用した本プロジェクトをスタートできることを、大変心強く感じています。

企業の皆さまの想いが、横浜の子どもたちや地域社会へと確実につながり、スポーツを通じた新たな価値を生み出していく――

その仕組みを、公的な制度のもとで実現できることに、大きな意義があると考えています。

横浜FCは、これまでもホームタウン活動や社会連携活動を通じて、多くの出会いや学びをいただいてきました。

本プロジェクトを通じて、より多くの企業の皆さまとともに、横浜の未来を支える取り組みを広げていけることを願っています。

横浜という街を想い、次世代のために行動したいと考える企業の皆さまのご参画を、心よりお待ちしております。

寄附募集概要

寄附申込期間

2026年2月2日(月)～2026年2月27日(金)

※寄附金払込期限2026年3月6日(金)

寄附方法

横浜市から送付する納入通知書による払込

対象事業

横浜市「スポーツを通じた地域課題解決事業」

詳細

本事業への寄附募集は横浜市が行い、寄附金は横浜市が寄附募集対象とした事業の実施又は横浜市のスポーツ振興に活用されます。

企業版ふるさと納税による寄附募集については、横浜市ウェブサイトをご確認ください。

▼横浜市 「スポーツを通じた地域課題解決事業」 寄附募集ページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/kigyo-furusato.html

お問い合わせ

横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部スポーツ振興課

メール：nw-sportskikaku@city.yokohama.lg.jp

電話：045-671-3583