『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念 ABCクッキングスタジオで「作っておいしい♪」レッスンを全国開講ーーー2月1日より予約開始
左：「ドラえもんピザ＆海底フルーツポンチ」 右：「海の幸のクリームシチュー」
日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABC Cooking Studio（本社：東京都
千代田区丸の内、代表取締役社長 兼 CEO : 志村なるみ、以下ABC）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念し、1回きりの料理教室1dayレッスンを3月・4月に開講いたします。4歳からの子どもを対象とした「kids1dayレッスン」と、小学4年生から大人を対象とした、動画を見ながら一人で作り上げる「セルフスタイル1dayレッスン」をそれぞれ開講し、映画の世界観をお楽しみいただきます。
2026年2月1日（日）から予約開始です。
レッスンの詳細はこちら！ :
https://www.abc-cooking.co.jp/campaign/2026_doraemon/
【3月・4月 abc kids 1dayレッスン】「ドラえもんピザ＆海底フルーツポンチ」
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』をイメージしたピザです。丸くのばした生地に、ツナ・コーン・ホワイトソースを広げて焼き上げます。チーズや海苔を使って、ドラえもんの顔を再現。海底をイメージしたフルーツポンチも作ります。オリジナルのピザ用シートとカメレオンぼうしのピック付き。先着順なのでお早めに！
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ドラえもんピザ＆海底フルーツポンチ
■受講期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）
■開催場所：全国のABCクッキングスタジオ
■対象：満4歳～小学6年生までのお子さま ※保護者の方はご参加いただけません。
■参加費：3,850円（材料費・税込）
■レッスン時間：105分
■お持ち帰り：直径16cm1個
※ピザ用シート・カメレオンぼうしのピックは先着受講順
※フルーツポンチはレッスン内でご試食、ピザはお持ち帰りとなります
キッズ向けレッスンの予約はこちら！ :
https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/lesson/detail/?type=kids&menuId=150010633
【3月・4月 セルフスタイル1dayレッスン】「海の幸のクリームシチュー」
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』をイメージした海の幸のクリームシチューです。ごはんで作るドラえもんのフェイスに、鍋で作るクリームシチューとカラフルな野菜を盛り付ければ出来上がり！ランチボックスに詰めてお持ち帰りします。カメレオンぼうしのピックは先着順なのでお早めに！
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』海の幸のクリームシチュー
■受講期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）
■開催場所：全国のABCクッキングスタジオ
■対象：身長130cm以上かつ小学4年生以上の方
■参加費：2,750円（材料費・税込）
■レッスン時間：120分
■お持ち帰り：18cm容器1個分
※カメレオンぼうしのピックは先着受講順
蓋付き紙製容器でお持ち帰り♪
大人向けレッスンの予約はこちら！ :
https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/lesson/detail/?type=selfstyle&menuId=150010631
■「abc kids 1dayレッスン」～4歳からのクッキングスタジオ～
自分で作るから「楽しい！」子どもの「やってみたい！」を引き出します。
満4歳から小学6年生を対象とした、一回きりの料理教室。レッスンを楽しみながら、生きる基本である
「食べる」ことの大切さ、手作りの食を通じて伝えられる愛情、新しいことに挑戦する勇気のココロを育てます。
abc kids 1day 詳細ページ :
https://www.abc-cooking.co.jp/course/abckids/
■「1dayレッスン」1day lesson produced by ABC Cooking Studio
「手作りの料理で想いを贈る、想いをつなぐ ～Have a wouderful day～」をコンセプトとする1回きりの料理教室。シーズンイベントに合わせたレッスンや人気キャラクターとのコラボレッスンなども開催しており、会員以外も気軽に参加できるのが特長です。インストラクターから直接教わる対面レッスンだけでなく、動画を見ながら一人で作り上げる「セルフスタイルレッスン」や自宅に食材が届く「オンデマンドレッスン」なども取り入れ、好きなときに自由に学べる「新しい時代の料理レッスン」を提案しています。
1dayレッスン 詳細ページ :
https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/
食育を学べるkidsレッスン
自分のペースでセルフスタイルレッスン
お友だちを誘って楽しくレッスン
【映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城】
そこは、地球の中心に最も近い、海の底。
謎ガナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！
【あらすじ】
夏休みに海底でキャンプをすることになったドラえもんたち。ひみつ道具の「水中バギー」や「テキオー灯」を使い、海底を探検する5人の前に、謎の青年・エルが現れる。彼は海底に広がるムー連邦に住む海底人だった！そして、海底人が恐れる"鬼岩城"が活動を始めたとの知らせが…！！"鬼岩城"とは一体何なのか…？地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！
■原作：藤子・F・不二雄
■監督：矢嶋哲生
■脚本：村山功
■キャスト：ドラえもん：水田わさび のび太：大原めぐみ しずか：かかずゆみ ジャイアン：木村昴 スネ夫：関智一
公式ホームページ :
https://doraeiga.com/2026
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
2026年2月27日（金）公開 『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
■ABC Cooking Studio
ABCクッキングスタジオは、国内・海外会員約172万人を抱える世界最大級の料理教室（2025年10月）。2010年海外に初出店。以降、香港・台湾・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアと、日本を含む7ヶ国・地域に教室を展開し、アジア圏を中心にサービスを拡大しています。
「世界中に笑顔のあふれる食卓を」の企業理念のもと、料理・パン・ケーキを学べるABC Cooking Studio、4歳からのクッキングスタジオabc kids、1回きりの料理教室１day lessonなどのサービスを提供し、生徒さまに「手作りの食」の大切さと楽しさを伝えています。
また、特産品を使ったレシピ開発やコンサルティングによる地方創生事業、商品プロモーションを目的としたメディア事業、企業や自治体に人材支援を行う派遣事業ABC JOB STUDIOなども展開しています。