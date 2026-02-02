アイダ設計 プロサッカークラブ「RB大宮アルディージャ」とのオフィシャルパートナー契約更新のお知らせ

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田貞光）は、プロサッカークラブ「RB大宮アルディージャ」とのオフィシャルパートナー契約を更新しましたので、お知らせいたします。

アイダ設計は、「RB大宮アルディージャ」のオフィシャルパートナーとして、地域の皆様やサポーターの皆様とともに、J2優勝およびJ1昇格を目指すクラブを応援してまいります。また、2026/27シーズンより「RB大宮アルディージャWOMEN」についても積極的に支援し、アイダ設計による冠試合の開催などを通じて、両チームをサポートいたします。

アイダ設計は今後も、「RB大宮アルディージャ」が掲げる、スポーツを通じて夢と感動を分かち合える、より良い地域社会の実現に向けて、ともに取り組んでまいります。

＜これまでの取り組み＞

昨年11月23日に行われたアイダ設計プレゼンツマッチでは、オーナー様への観戦チケットプレゼントや「RB大宮アルディージャ」の公式グッズが当たる抽選会、選手サイン入り公式試合球が当たるプレゼントキャンペーンを実施しました。2025シーズンのJ2リーグホーム最終戦となる試合を、来場者の皆様とともに盛り上げました。

アイダ設計プレゼンツマッチ（2025年11月23日）写真提供：RB大宮アルディージャ

株式会社 アイダ設計

本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話： 050-3100-2611（代）

代 表 者： 代表取締役社長 會田 貞光

株 式： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立： 1981年1月6日

資 本 金： 1億円

従 業 員 数： 1,029人（2025年3月31日時点）

事 業 内 容： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.aidagroup.co.jp/