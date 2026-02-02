トレカの価格比較サービス「ポケカジラ」が遊戯王、MtGなど5大TCGに対応。25万枚以上のトレカを検索可能に
好評だったポケモンカードゲームに加え、ONE PIECE、遊戯王、MtG、デュエマに対応
トレカの価格比較サービス「ポケカジラ(https://pokecazilla.com/)」を展開する株式会社カブキ(https://kabuki-inc.co.jp/)（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：片川創太）は、2026年1月27日、取り扱いトレカタイトルを5つに拡大いたしました。これまでの「ポケモンカードゲーム」に加え、新たに「マジック：ザ・ギャザリング」「ONE PIECEカードゲーム」「遊戯王OCG デュエルモンスターズ」「デュエル・マスターズ」に対応。
これにより、国内における主要5大トレーディングカードゲーム（TCG）25万枚以上の価格データを網羅的に検索・比較できるプラットフォームへと進化しました。
新機能追加の背景
「ポケカジラ」は、「トレカを愛するプレイヤーの元に、適正価格でカードをお届けする」をミッションとした価格比較サービスです。
2023年のリリース以来、多くのユーザーにご愛顧いただき、現在は月間50万PVに迫るサービスへと成長いたしました。
急激な成長を遂げるポケカジラ
今回のリニューアルでは、ユーザーから特に多く寄せられた要望に応え、多タイトル展開を実現しました。これにより、ポケモンカードゲームにとどまらず、TCG業界全体の活性化を目指しています。
25万枚を超えるマスターデータの構築
TCGの二次流通市場における大きな課題は、膨大かつ複雑なSKUの作成および管理にあります。
例えば、誕生から30年以上の歴史を持つ「マジック：ザ・ギャザリング」には16万枚以上、2024年に25周年を迎えた遊戯王OCGには約4万枚のカードが存在します。
これらのデータ登録用のマスターデータを作成するにあたっては、「レアリティ」や「カードタイプ」に加え、「属性」「種族」「文明」「色」などの登録項目をゲームタイトルごとに洗い出さなければならず、これだけでも膨大な作業量となります。
今回、最大の障害となったのは、カード総数としては約4,500と少ない「ONE PIECEカードゲーム」でした。
「ONE PIECEカードゲーム」には、「同名・同型番でありながらイラストのみが異なる」カードが多数存在する点が、データベースエンジニアリングにおける大きな課題でした。
これらを別々のカードとしてマスター登録し、カードショップの価格データと照合可能な状態にするまでには、大変な苦労が伴いました。
そのような苦難を乗り越え、5大TCGの25万枚以上のカードに関するほぼ完全なマスターデータの提供に成功しています。
新機能の特徴
いくらカードの登録点数が多くても、目当てのカードにたどり着けなければ意味がありません。新しいポケカジラでは、トレカタイトルごとにプレイヤーのニーズに合わせて細分化された検索機能を搭載し、目当てのカードを簡単に検索できるようになりました。
MtGの検索メニュー。「フォイル」（光沢）バージョンに絞って選択できます。
遊戯王の検索メニュー。「属性」「種族」でカードを絞り込めるようになっています。
デュエル・マスターズの検索メニュー。「文明」「種族」が選択可能です。
ポケモンカードゲームの検索メニュー。レアリティとレギュレーション絞り込み機能が既存ユーザー様に公表です。
掲載ご希望のECショップ様へ
今回のアップデートで、ポケカ以外のトレカの価格データの提供の可能となりました。
ポケカジラでは引き続き掲載店舗さまを募集中です。掲載に必要なフローなど、担当者より詳しくご説明申し上げます。
掲載ご希望のECショップ様はこちら(https://pokecazilla.com/shop)からお問い合わせください。
ポケカジラはTCG業界のインフラへ
トレーディングカードの二次流通市場では、SKUが非常に多く、新商品の発売も頻繁に行われるため、在庫管理や基幹システムにおけるカードデータベースの作成・管理・更新は、どのカードショップにとっても大きな負担となっています。
ポケカジラでは、今回作成したデータベースと長年蓄積してきた価格トレンドデータをSaaSおよびAPIとして提供し、トレカショップの運営負担を軽減する「TCG業界のインフラ」を目指しています。
また、同様のモデルを海外展開し、トレーディングカードの越境EC支援にも取り組んでいく構想です。
ますます成長を続けるポケカジラを、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
運営会社：株式会社カブキ
SEOやECサイト運営を中心としたWebマーケティング支援を本業とする、神奈川県のスタートアップ。
社長をはじめ、社員のほとんどがカードゲーマー。
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上１丁目７－８ビックライズビル5F
代表取締役 片川創太
https://kabuki-inc.co.jp/