トレカの価格比較サービス「ポケカジラ」が遊戯王、MtGなど5大TCGに対応。25万枚以上のトレカを検索可能に

株式会社カブキ好評だったポケモンカードゲームに加え、ONE PIECE、遊戯王、MtG、デュエマに対応

トレカの価格比較サービス「ポケカジラ(https://pokecazilla.com/)」を展開する株式会社カブキ(https://kabuki-inc.co.jp/)（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：片川創太）は、2026年1月27日、取り扱いトレカタイトルを5つに拡大いたしました。これまでの「ポケモンカードゲーム」に加え、新たに「マジック：ザ・ギャザリング」「ONE PIECEカードゲーム」「遊戯王OCG デュエルモンスターズ」「デュエル・マスターズ」に対応。

これにより、国内における主要5大トレーディングカードゲーム（TCG）25万枚以上の価格データを網羅的に検索・比較できるプラットフォームへと進化しました。

新機能追加の背景

「ポケカジラ」は、「トレカを愛するプレイヤーの元に、適正価格でカードをお届けする」をミッションとした価格比較サービスです。

2023年のリリース以来、多くのユーザーにご愛顧いただき、現在は月間50万PVに迫るサービスへと成長いたしました。

急激な成長を遂げるポケカジラ

今回のリニューアルでは、ユーザーから特に多く寄せられた要望に応え、多タイトル展開を実現しました。これにより、ポケモンカードゲームにとどまらず、TCG業界全体の活性化を目指しています。

25万枚を超えるマスターデータの構築

TCGの二次流通市場における大きな課題は、膨大かつ複雑なSKUの作成および管理にあります。

例えば、誕生から30年以上の歴史を持つ「マジック：ザ・ギャザリング」には16万枚以上、2024年に25周年を迎えた遊戯王OCGには約4万枚のカードが存在します。

これらのデータ登録用のマスターデータを作成するにあたっては、「レアリティ」や「カードタイプ」に加え、「属性」「種族」「文明」「色」などの登録項目をゲームタイトルごとに洗い出さなければならず、これだけでも膨大な作業量となります。

今回、最大の障害となったのは、カード総数としては約4,500と少ない「ONE PIECEカードゲーム」でした。

「ONE PIECEカードゲーム」には、「同名・同型番でありながらイラストのみが異なる」カードが多数存在する点が、データベースエンジニアリングにおける大きな課題でした。

これらを別々のカードとしてマスター登録し、カードショップの価格データと照合可能な状態にするまでには、大変な苦労が伴いました。

そのような苦難を乗り越え、5大TCGの25万枚以上のカードに関するほぼ完全なマスターデータの提供に成功しています。

新機能の特徴

いくらカードの登録点数が多くても、目当てのカードにたどり着けなければ意味がありません。新しいポケカジラでは、トレカタイトルごとにプレイヤーのニーズに合わせて細分化された検索機能を搭載し、目当てのカードを簡単に検索できるようになりました。

掲載ご希望のECショップ様へ

MtGの検索メニュー。「フォイル」（光沢）バージョンに絞って選択できます。遊戯王の検索メニュー。「属性」「種族」でカードを絞り込めるようになっています。デュエル・マスターズの検索メニュー。「文明」「種族」が選択可能です。ポケモンカードゲームの検索メニュー。レアリティとレギュレーション絞り込み機能が既存ユーザー様に公表です。

今回のアップデートで、ポケカ以外のトレカの価格データの提供の可能となりました。

ポケカジラでは引き続き掲載店舗さまを募集中です。掲載に必要なフローなど、担当者より詳しくご説明申し上げます。

掲載ご希望のECショップ様はこちら(https://pokecazilla.com/shop)からお問い合わせください。

ポケカジラはTCG業界のインフラへ

トレーディングカードの二次流通市場では、SKUが非常に多く、新商品の発売も頻繁に行われるため、在庫管理や基幹システムにおけるカードデータベースの作成・管理・更新は、どのカードショップにとっても大きな負担となっています。

ポケカジラでは、今回作成したデータベースと長年蓄積してきた価格トレンドデータをSaaSおよびAPIとして提供し、トレカショップの運営負担を軽減する「TCG業界のインフラ」を目指しています。

また、同様のモデルを海外展開し、トレーディングカードの越境EC支援にも取り組んでいく構想です。

ますます成長を続けるポケカジラを、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

運営会社：株式会社カブキ

SEOやECサイト運営を中心としたWebマーケティング支援を本業とする、神奈川県のスタートアップ。

社長をはじめ、社員のほとんどがカードゲーマー。

〒251-0025

神奈川県藤沢市鵠沼石上１丁目７－８ビックライズビル5F

代表取締役 片川創太

https://kabuki-inc.co.jp/