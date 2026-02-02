中小にしかできない“技術”がある　「第12回 町工場見本市」2月19日開幕

株式会社産業経済新聞社

東京都葛飾区を中心にした城東地区の町工場の製品、技術が一堂に集結する「第12回 町工場見本市 2026年」（主催：葛飾区・東京商工会議所葛飾支部）が、2月19日（木）と20日（金）に東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開催。57社の企業が出展し、各企業の技術に触れ、商談をしていただけます。

多くの製造業が直面する「後継者問題」。今回の町工場見本市では、その最前線を走る“アトツギ”たちを全国から特別招待します！ 中小企業庁主催のピッチ大会「アトツギ甲子園」へ出場した経験を持つ製造業後継者を招き企画展示を行います。彼らは、家業の歴史や技術を受け継ぎながらも、既存事業の成長や新たな挑戦に果敢に取り組んでいます。

会場では、後継者（＝アトツギ）の皆様による事例紹介や、事業承継から新規ビジネス立ち上げまで、リアルな体験談やアイデアを直接聞くことができます。“アトツギ”ならではの苦労や発想、家業を活かしたイノベーションのヒントが満載です。またステージではアトツギの皆様と町工場見本市出展企業による新規事業を発表するピッチイベントも開催いたします。

他にも企画展示として、東京理科大学産学連携機構による東京理科大学と葛飾区内企業との共同研究の発表や、葛飾区、東京商工会議所葛飾支部が認定をした葛飾ブランド「葛飾町工場物語」の最新PR冊子の配布やパネル展示、東京TASKものづくりアワード2025応募製品の展示など様々な展示を行います。

第12回 町工場見本市 2026年

開催日時 : 2026年2月19日（木）と20日（金）、10:00～17:00

会場 : 東京国際フォーラム ホールE1（東京都千代田区丸の内3-5-1）

入場料 : 無料

主催 : 葛飾区・東京商工会議所葛飾支部

後援 : 経済産業省関東経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構関東本部、東京都、産経新聞社 ほか

ホームページ : https://machikouba.jp/