伊藤忠食品がeF-1Gで「ストレスマネジメント研修」を実施、新入社員の適応力と定着を強化

株式会社イー・ファルコン（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 伸明）は、伊藤忠食品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：岡本 均、以下伊藤忠食品）における適性検査「eF-1G（エフワンジー）」を活用した新入社員研修の事例を公開しました。

伊藤忠食品では、採用選考時のデータを研修に活用することで、新入社員の自己理解を深め、配属後の環境変化に柔軟に対応できる組織づくりを推進しています。本事例記事では、同社が目指す長期的なストレス対処能力の養成と、データに基づいた人事戦略の全容を紹介します。

導入事例詳細：https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g/case/isc(https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g/case/isc)

■事例サマリ

課題

- 2026年に創業140周年を迎える歴史ある組織において、新卒社員の確実な「定着」と「活躍」を支援する仕組み作りが求められていた。- 食品卸という事業特性上、取引先の繁忙度や環境によって負荷がかかる場面があり、長期的に活躍し続けるための「ストレス耐性」を客観的に把握・育成する必要があった。- 採用選考時に実施した適性検査の結果を、入社後の配属や育成の現場でも有効に活用し、個々の特性に合わせたフォロー体制を構築することが課題となっていた。eF-1G導入後の効果- 自己理解の深化と意識変革：自身の強み・弱みの明確化に加え、多様な他者理解に基づいた柔軟なコミュニケーション意識が芽生えるなど、受講者の前向きな意識変革を実現した。- 配属後のスムーズな適応：研修で得た学びを活かし、配属先の部署メンバーと積極的に協調していく姿勢が見られるようになるなど、組織へのソフトランディングに寄与した。- ストレス対処の持久力養成：適性検査のパーソナルな結果と紐づけた研修により、短期的な備えに留まらない、長期的な視点でのセルフコントロール能力を育むことに成功した。

事例の詳細はインタビュー記事で全文をご確認いただけます。

■伊藤忠食品株式会社について

伊藤忠食品株式会社は、2026年に創業140周年を迎える伊藤忠グループの中でも最も歴史ある食品卸企業です。全国約4,000社のメーカーから仕入れた約50万種類の食品・飲料・酒類を、約1,000社の小売業等へ供給する中間流通を担っています。時代の変化を先取りし、日本の「食」の豊かな未来を創造するため、データに基づいた革新的な人事戦略を推進しています。

https://www.itochu-shokuhin.com/

「適性検査eF-1G」について

「適性検査eF-1G」は、個人・組織の特徴を可視化するアセスメントツールです。HCM（Human Capital Management、人的資本管理）における採用、配置、育成、登用などの課題解決を支援しています。eF-1Gは以下の3つの理由から、多くの企業様に利用いただいています。

１.業界トップクラスの測定項目数と診断精度

個人の特性や能力を詳細に測定し、職種や役割のポテンシャルを把握できます。

２.採用だけでなく多様な目的やシーンに対応

採用・育成・マネジメントなど活用シーンに応じた5種の結果レポートが出力できます。また、個人の特性や能力だけでなく、組織単位の性格特性を捉えることができる組織診断機能も搭載されています。

３.個社固有のカスタマイズ性

経営戦略や人材戦略に合わせた人材要件の定義や採用基準の作成、レポートのカスタマイズが可能です。さらに、蓄積データを用いた分析・解析、研修の提供などを通じて課題解決を支援します。

製品サイト :https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g

株式会社イー・ファルコン

当社は、『科学と感性で、人の可能性を引き出し組織と社会の発展を実現する』というパーパスを掲げ、2000年の創業以来、適性検査の開発および適性検査で取得できるパーソナリティデータを用いたソリューションを提供しています。

一人ひとりのキャリアを輝かせることを大事にし、採用だけでなく人材開発や組織開発における課題解決を支援しています。



【代表取締役】田中 伸明

【所在地】〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

【設立】2000年11月

【公式サイト】https://www.e-falcon.co.jp/

【事業内容】適性検査「eF-1G」をはじめとするアセスメントの開発・提供、取得データを利活用した人事課題の解決