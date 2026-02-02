TransRecog、建築・土木図面のチェックを変革する「AxelaNote」で三原市実証に採択

株式会社TransRecog

株式会社TransRecog（本社：東京都港区、代表取締役：小林敬明、以下「当社」）は、広島県が主催するオープンアクセラレーションプログラム「The Meet 広島オープンアクセラレーター」において、三原市での実証実験に採択されましたのでお知らせします。

本実証では、三原市が現在実施しているデータ化した建築・土木図面でのチェック運用を前提に、決裁時に図面を「視覚のみ」で確認せざるを得ない場面で生じている、紙媒体の際にできていた“書き込みができない”煩わしさを解消できるかを検証します。あわせて、図面確認のやりとりや手戻りの削減を通じて、図面一式のチェック時間を30％以上削減することを目標に、効果測定を行います。

背景

利用イメージ

自治体業務のデジタル化が進む中、建築・土木図面についてもデータ化した図面で確認する運用が一般化しています。一方で、決裁プロセスでは図面を閲覧して確認することが中心となり、紙で確認していた頃のように、要点や懸念点をその場で書き込みながら整理することが難しいケースがあります。

この「書き込みながら確認できない」状態は、確認観点の整理や指摘の伝達を難しくし、再確認や修正依頼の往復が増える要因にもなり得ます。三原市では、データ図面での運用を維持しつつ、紙媒体の際にできていた“書き込み”をデジタル上で自然に再現し、決裁時の確認負担を減らせるかが課題となっています。

実証実験の内容

本実証では、データ図面（PDF等）を対象に、当社の図面チェック支援ツール「AxelaNote」を用いて、朱書き・付箋・スタンプ等の注記を重ねながら確認を進める運用を行い、決裁・承認プロセスとの親和性を検証します。

AxelaNoteは、PDF原本を改変せず、注記を原本とは別の「注記レイヤー」として扱えるため、原本データの管理方針を維持したまま、紙のように“書き込みながら”確認を進められます。液晶タブレットやタブレットPC等を用いた手書き入力の操作性も含め、現場で無理なく定着するかを確認します。

また、図面の差替えが発生した場合にも、注記レイヤーの再適用（再重畳）機能等を用いて、差替えに伴う確認の手戻りや、版管理に関わる負担を減らせるかを検証します。加えて、指摘の一覧化や履歴確認など、“追跡できるチェック”が意思決定の過程で有効に機能するかも確認します。実施期間は2026年3月までを予定しています。

目標と評価方法

本実証のKPIは、図面一式のチェック時間を30％以上削減することです。

実証開始前に現状のチェック時間を把握し、実証期間中の実績と比較することで、削減効果を定量的に評価します。あわせて、使いやすさや定着度合いについてもアンケート等で確認します。

今後の展望

本実証で得られた成果をもとに、三原市での本格導入を目指すとともに、同様の課題を抱える全国の自治体・建設現場への展開を加速させてまいります。

代表コメント

株式会社TransRecog 代表取締役 小林敬明

「図面がデータ化されても、決裁の場面で“書き込みながら確認する”という紙の良さが失われると、確認はかえって煩わしくなり得ます。AxelaNoteは、PDF原本を改変せずに注記を重ねて確認を進められるため、図面の運用を保ちながら、紙のような確認体験を取り戻せます。三原市での実証を通じて、決裁を含む確認プロセスの中で、書き込み・履歴・指摘整理が実務に根付くかを丁寧に検証し、確認時間の削減につなげていきます。」

AxelaNoteについて

「AxelaNote」は、PDFを改変せずに注記をレイヤーとして管理できるWindows向けの図面チェック支援ツールです。注記の共有、履歴の追跡、指摘の整理を通じて、データ図面での確認・決裁プロセスの効率化と標準化を支援します。

サービス詳細：https://www.transrecog.com/axelanote/