パルシステム　TVCM放映開始　2月2日（月）から

パルシステム連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は2月2日（月）から、3種のTVCM放映を開始します。「だって、パルだもん。」をキャッチフレーズに、パルシステムの商品づくりの姿勢を伝えます。

人、地域、環境がつながる「おいしい」を紹介

TVCMでは「お料理セット」「産直バジルのジェノベーゼソース」「クリーミーヨーグルト」を取り上げます。食材を育てている提携産地や工場から、パルシステム公式キャラクター「こんせんくん」が現場をレポートします。食卓と産地・工場のおいしいをつなぎます。

パルシステム商品の「おいしさ」は、品質や味わいだけでなく食べる人にとっての安心感に起因しています。安心感は、作る人との信頼関係と地域や環境へ配慮した商品づくりから生まれていることを「おいしいは、つながっている。だって、パルだもん。」のメッセージに込めました。

CM概要

パルレポート篇「お料理セット」15秒CM

パルレポート篇「産直バジルのジェノベーゼソース」15秒CM

パルレポート篇「クリーミーヨーグルト」15秒CM

■放送開始日：2026年2月2日（月）

■放送エリア：関東、静岡、新潟、福島、山梨、長野

■CMおしらせページ

加入を検討時の「おためしセット」

「おためしセット」は、商品の味を試したい人が加入前に通常価格より割安で購入できます。最大81％OFF、5種類の中から選べます。

未加入者限定の「おためし宅配」

「おためし宅配」はパルシステムのサービスを3週間利用できます。キャンペーン期間中に登録で、おためし期間の買い物に使える2,000円分のクーポンがもらえます。

「お料理セット」商品特徴

国産の野菜と肉を使用していて、料理初心者も時短で作れると人気のミールキットです。ふぞろい野菜を使って産地でも家庭でも無駄がないから、食品ロスの削減にもなります。

■商品紹介ページ

■つくる、食べる、サステナブる お料理セット特設ページ

「産直バジルのジェノベーゼソース」商品特徴

兵庫県産の産直バジルを使用。6～10月の短い期間にしか収穫できないバジルを朝のうちに手摘みし、昼にはペーストにします。色も香りもフレッシュなまま手軽に本格イタリアンが味わえます。

■商品紹介ページ

「クリーミーヨーグルト」商品特徴

無香料で、生乳の風味を感じられるよう、原料は北海道産の生乳・生クリーム・砂糖と脱脂粉乳のみ、プロバイオティクスビフィズス菌「BB-12」菌を使用した、おいしさと機能性を兼ね備えたヨーグルトです。

■商品紹介ページ

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

