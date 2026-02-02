松本テスティングルームを開設し、長野県周辺のお客様へのソリューション提案力を強化

シーシーエス株式会社

シーシーエス株式会社（本社：京都市上京区 代表取締役社長 大西浩之）は、この度、長野県松本市にマシンビジョン用照明のテスティングルームを開設し、2026年2月2日（月）より運営開始することをお知らせします。

これにより、シーシーエスの国内MV（マシンビジョン用照明）事業におけるテスティングルームは、14拠点になります。

長野県周辺には、多くの電子部品・半導体関連メーカーがあり、より近くで撮像実験ができる環境を設けてほしいというご要望を多数いただいておりました。当社は、今回の松本テスティングルームの開設によって当該地域のお客様への、さらなるご支援の充実を図ってまいります。

▲テスティングルームでの実験の様子

当社のテスティングルームには、マシンビジョン用照明および電源だけでなく、検査環境を構成するカメラやレンズ等の周辺機器も様々なメーカーの製品を取り揃えており、お客様と一緒になって撮像実験を行い、お客様の抱える検査上の課題を解決するための、最適なご提案を行います。

当社は、お客様に最適なソリューションを、より高い品質でより迅速にご提案・ご提供できる体制を構築するために、今後も引き続き、国内および海外での拠点整備を加速していく方針です。

■「松本テスティングルーム」概要

開設日：2026年2月2日（月）

所在地：長野県松本市大手3-5-20読売松本ビル2階

アクセス：JR「松本」駅より、徒歩約15分、長野自動車道「松本IC」より、車で約20分

床面積：57.12 平方メートル

▲建物外観▲実験スペース▲撮像実験用の実験機材

■ シーシーエス株式会社について

シーシーエスはマシンビジョン用照明分野のリーディングカンパニーとして、工業用途で培った、照明の使い方により検査精度を高める技術「ライティングソリューション」を基礎とした提案力を強みに様々な分野へ展開しています。

近年は、様々なカメラメーカーやレンズメーカー、ソフトウェアベンダー等と広く連携し、「検査プロセス」においてお客様が抱える課題やご要望に対応したソリューションのご提案を積極化しています。

◇シーシーエスの詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。 https://www.ccs-inc.co.jp/

＜参考資料＞

シーシーエス株式会社 国内MV事業におけるテスティングルーム一覧

北海道・東北

- 札幌テスティングルーム〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東7-21-3 サンコート 北７条壱番館 201号室- 仙台テスティングルーム〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台本町ビル 13F

関東・甲信越

- 恵比寿テスティングルーム〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル11F- 大宮テスティングルーム〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-210-1 シャルマン5 608号室- 横浜テスティングルーム〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-32-18 グランシャリオ201号室- 松本テスティングルーム〒390-0874 長野県松本市大手3-5-20 読売松本ビル2階

東海・北陸

- 名古屋テスティングルーム〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビルディング6F- 三河テスティングルーム〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町2-3-8 カーサベルデ1401号室- 金沢テスティングルーム〒920-0022 石川県金沢市北安江1-13-38 ロイヤルパークプラザ301号室

近畿・九州

- 京都テスティングルーム〒602-8019 京都市上京区室町通出水上ル近衛町38- 淀屋橋テスティングルーム〒541-0045 大阪市中央区道修町3-3-8 エグゼタワー道修町1101号室- 守山テスティングルーム〒524-0037 滋賀県守山市梅田町10-1 梅田スカイビル3F- 博多テスティングルーム- 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-3 第2サンライト東口ビル703号室- 熊本テスティングルーム〒862-0970 熊本市中央区渡鹿6-10-51 ルラーシュ渡鹿203号室

◇テスティングルームの詳細につきましては、シーシーエスのWebサイトをご覧ください。

https://www.ccs-inc.co.jp/support/testing.html