Ｓｋｙ株式会社が特別協賛する「日本大相撲トーナメント 第五十回大会」が2月8日に開催

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
Ｓｋｙ株式会社は、2026年2月8日（日）に開催される「日本大相撲トーナメント 第五十回大会」に特別協賛いたします。
優勝まで勝ち進むには、負けの許されない一戦必勝のトーナメント戦。本場所とはひと味違う、熱い戦いにご期待ください。
2月8日（日）16:05からフジテレビ系列全国ネットで生中継いたします。
「日本大相撲トーナメント 第五十回大会」公式Webサイト
http://www.grandsumo.jp/
■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1208_1_5d2cf60987b05c73cd6ce8f91fda484d.jpg?v=202602021121 ]
■放送予定
2026年2月8日（日） / 幕内トーナメント戦
○テレビ
- 14：30～16：05 （CS放送 フジテレビONE）
- 16：05～17：20 （地上波放送 フジテレビ系列 全国ネット）
○ラジオ
- 16：00～17：30 （文化放送 関東ローカル）
■Ｓｋｙ株式会社の概要
Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。
Ｓｋｙ株式会社Webサイト
https://www.skygroup.jp/
