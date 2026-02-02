ヴィーガン・プラントベース市場で勝ち抜くには？健康博覧会2026で必見のヴィーガン専門エリア&無料セミナー【2/25(水)～27(金)】

NPO法人ベジプロジェクトジャパン

世界のヴィーガン・プラントベース食品市場は、2015年の177億ドルから2024年には286億ドルへと拡大しました。健康志向やサステナブルなライフスタイルへの関心の高まりに加え、気候変動対策や食料安全に関する各国の取組みが追い風となり、この市場の長期的な成長が見込まれています。日本では、インバウンドの増加もこの流れを後押ししています。

2026年2月25日(水)～27日(金)、東京ビッグサイトで開催される「健康博覧会2026」において、NPO法人ベジプロジェクトジャパンは、動物由来原料不使用のヴィーガン・プラントベース商材を紹介する「ベジプロジェクトゾーン」を設置します。また、2/25(水)には、ヴィーガン・プラントベース市場で勝ち抜くための情報を届けるセミナーも開催します。

植物由来の"ハム"や"かつおだし"からスイーツまで。バラエティー豊かなヴィーガン製品が集合！前回の健康博覧会におけるべジプロジェクトゾーンの様子

「ベジプロジェクトゾーン」では、当法人のヴィーガン認証を取得している商材を扱う合計14の事業者と当法人が共同で出展します。肉や魚の代替品、出汁・調味料類、アイスクリームやスイーツ、化粧品等、多種多様なヴィーガン・プラントベース商材の展示や紹介が行われます。

試食できる食材も多数用意され、来場者は味を知りながら出展企業の担当者と情報交換や商談ができます。

べジプロジェクトゾーン出展事業者（五十音順）：

・あづまフーズ(株)（マグロやネギトロ等の魚介類の代替品、味付き大豆ミート製品）

・(株)風と光（オーガニックの中華調味料、青汁、カレー）

・(株)かるなぁ（イカやエビの代替品、大豆ミート製品）

・三育フーズ(株)（ハムやコンビーフ等の代替品、ミートソースやホワイトソース等）

・(株)松竹圓（グルテンフリーの焼き菓子、ケーキ等）

・(株)日本ビューティコーポレーション（粉末タイプの青汁）

・浜弥鰹節(株)（かつおだしの代替品）

・(株)ベジタルアドバンス（備蓄用食品、ドリップコーヒー）

・(株)山形屋商店（仙台麸(あぶら麩)）

・C&G Miyazaki(同)（宮崎県産のフルーツを使用したアイスクリーム）

・(株)F room（まつ毛美容液製品）

・HealthyTOKYO(株)（グルテンフリーのマフィン）

・(株)ivegi（翔鶴佳生技のテンペナッツバー、Cabala co., Ltd.のフルーツグミ等）

・(株)TSU-MU-GU（レトルトのカレーやトマト煮）

・NPO法人べジプロジェクトジャパン（ヴィーガン認証製品・ヴィーガンに関連する取組み紹介）

ヴィーガン市場で勝ち抜くための３要素とは？無料セミナー

25日(水)の13:30～14:30に、ヴィーガン・プラントベース市場に関するビジネスセミナーを開催します。当法人代表の川野陽子（かわのはるこ）の基調講演の後、既にヴィーガン・プラントベース対応に取り組んでいる複数の事業者によるパネルディスカッションを行います。各社の事例紹介を通じ、ヴィーガン・プラントベースの商品づくりにおいて成功するためのポイントを紹介します。聴講者にはヴィーガン食材のお土産が配布されます。

本展示会で設営されるヴィーガン・プラントベースの専門ブース、および無料セミナーへの参加を通して、ヴィーガン、ベジタリアン、プラントベース対応に関して具体的に学び一歩踏み込める機会を提供します。当分野の商品作りに関心のある事業者、既に取り組まれている事業者、健康やサステナブル、SDGs等の分野に関心のある事業者の皆様のご来場をお待ちしております。※展示会への来場事前登録とセミナーへの事前申込が必要です。（来場事前登録、セミナー申込はどちらも無料。ただし、事業者のみ参加可能。）

セミナータイトル：～健康とサステナビリティの交差点にある有望な市場～ ヴィーガン・プラントベース市場で勝ち抜くための3要素

ファシリテーター：川野陽子（NPO法人ベジプロジェクトジャパン代表理事）

日時：2月25日(水) 13:30～14:30

参加費：無料 ※申込みは先着順です。

セミナー詳細・申込先：https://healthcareweek02.jmb0.com/seminar2026/（「プラントベース」を選択してください）

健康博覧会2026 開催概要

日時：2026年2月25日(水)～27日(金) 各日10:00～17:00

出展場所：6A-11

入場料：事前登録で無料。事前登録がない場合は、5500円(税込)

事前登録URL：https://healthcareweek02.jmb0.com/2026dkzl/form.cgi

※本展示会は企業間の商取引を目的としたビジネストレードショーのため、事業者のみ参加可能です。

主催：インフォーマ マーケッツジャパン株式会社

公式サイト：https://www.this.ne.jp/

■NPO法人ベジプロジェクトジャパン

ヴィーガン認証、講習、商品開発、PRはじめ、ヴィーガン・ベジタリアン・プラントベースに関することならベジプロへ。

企業、自治体、政府、大学、国際団体と協力しながらヴィーガン・プラントベースの選択肢を世の中に増やす事業を展開しているNPO法人です。ヴィーガン認証の交付、自治体や政府のベジタリアン・ヴィーガン関連の事業への参画、メーカーの商品作りのサポート、京都大学、東京大学はじめ各大学や飲食店へのヴィーガンメニュー導入、ベジマップ制作、講演会の開催などを行っています。

代表の川野陽子は、2024年度『日本ヴィーガンアワード』の大賞を受賞。2026年1月には台湾で行われたヴィーガンビジネスカンファレンスで功労賞を受賞。





