【北海道チーズが主役】北海道イタリアンミア・ボッカ「チーズフェスタ2026」を開催！人気No.１パスタに北海道チーズで贅沢に。熱々グラタンなど、冬に嬉しいチーズ料理が2月3日から期間限定で登場！

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など45店舗を経営する株式会社イーストン(所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」)は、2026年2月3日（火）から3月下旬までの期間限定で、「チーズフェスタ2026 ～絶品チーズ料理で美味しいひとときを～」を開催いたします。

北海道の豊かな大地が育んだチーズを主役に、ミアボッカの人気メニューや季節食材を掛け合わせた、この時期だけの特別なラインナップをご用意。前菜からパスタ、熱々グラタン、デザートまで、チーズの魅力を存分に味わえるフェアです。

■ フェアメニュー紹介

「冬の前菜盛り合わせ」

冬の味覚を少しずつ楽しめる、ミアボッカの人気前菜プレート。

季節ごとに内容が変わる前菜は、訪れるたびに楽しめる一皿です。

札幌・関東 1,089円（税込）

タカシマヤ・池袋 1,090円（税込）

＜内容一例＞

・ブロッコリーのガーリック風味

・ハーブ香るチキンとキノコのマリネ

・「下川六〇酵素卵」のフリッタータ アイオリソース

・赤キャベツラペとキャロットラペ ミモレットチーズ

・酵素卵のシーザーパルミジャーノ クロッカンテ

・秋刀魚のアラビアータ

・北海道産ローストビーフ ゴルゴンゾーラソース

・サツマイモとオレンジのサラダ マスカルポーネチーズ

※内容は予告なしに変更する場合がございます。

「北海道産4種チーズを使った濃厚！カルボナーラ」

ミアボッカのパスタ人気No.1メニューに、北海道産4種チーズを贅沢に使用した濃厚カルボナーラが登場。仕上げにミモレットチーズを削り、香りと彩りをプラスしました。

札幌 1,749円（税込）

関東 1,969円（税込）

タカシマヤ・池袋 1,890円（税込）

使用チーズ：

北海道産ブルーチーズ／カマンベール／マスカルポーネ／モッツァレラ

大地の恵みを感じる、クワトロチーズ仕立てのカルボナーラです。

「渡り蟹と北海道産マスカルポーネのトマトクリーム」

歴代人気No.1の渡り蟹トマトソースを、期間限定で北海道産マスカルポーネチーズを加えた濃厚トマトクリームに。蟹の旨みとチーズのコクが溶け合う、贅沢な一皿です。

札幌 1,969円（税込）

関東 2,079円（税込）

タカシマヤ・池袋 2,090円（税込）

北海道サロマ湖産カキのニョッキ チーズグラタン

北海道サロマ湖産牡蠣と、北海道産じゃがいもを使ったニョッキを、グツグツに焼き上げたチーズグラタンで提供。寒い季節に嬉しい、熱々で満足感のある一皿です。

札幌・関東 1,190円（税込）

タカシマヤ・池袋 1,390円（税込）

生チョコモンブランティラミス

カカオバターの豊かな風味が広がるクーベルチュールチョコレートを使った、モンブラン仕立ての生チョコティラミスです。

札幌・関東 790円（税込）

タカシマヤ・池袋 890円（税込）

ペアリングを楽しみたい、期間限定ワイン

フェアメニュー（チーズ料理）との相性を考え、期間限定でワインもご用意。

・ビアンキ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

・プリミ・ビアンコ

料理とワインのペアリングで、より豊かなひとときをお楽しみいただけます。

プリミ・ビアンコ

プリミ・ビアンコ （白）

イタリアを代表するワイナリー、ウマニロンキ社が作るカジュアルな白ワイン

ビアンキ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ （赤）

まろやかな味わいの中にも凝縮した果実味を感じるチーズ料理によく合う赤ワイン。

【メニュー名】プリミ・ビアンコ （白）

≪ボトル≫

札幌・関東 3,300円（税込）

タカシマヤ・池袋 3,500円（税込）

≪グラス≫

札幌・関東 715円（税込）

タカシマヤ・池袋 720円（税込）

【メニュー名】ビアンキ・モンテプルチアーノ・ダブルッツォ （赤）

≪ボトル≫

札幌・関東 3,200円（税込）

タカシマヤ・池袋 3,600円（税込）

≪グラス≫

札幌・関東 759円（税込）

タカシマヤ・池袋 780円（税込）

■ フェア概要

フェア名：チーズフェスタ2026 ～絶品チーズ料理で美味しいひとときを～

開催期間：2026年2月3日（火）～3月下旬

開催店舗：北海道イタリアン ミアボッカ 各店

※内容は仕入れ状況により変更となる場合があります。

■販売店舗

●関東エリア

■池袋東武店 東京都豊島区西池袋1丁目1番25 東武百貨店池袋店11F TEL：03-6709-0605

地図▶https://goo.gl/maps/zTm975q5Rr2j3iTP6

■Emio（エミオ）武蔵境店 東京都武蔵野市境南町２丁目１－１３ Emio武蔵境２F TEL：0422-30-7771

地図▶https://goo.gl/maps/PRtrCekX6iSeHdBL8

■Emio（エミオ）石神公園店 東京都練馬区石神井町4丁目1番17号 エミオ石神井公園店2F TEL：03-5923-1355

地図▶https://goo.gl/maps/3Ehn2p8Kk42Ruy549

■nonowa武蔵小金井店 東京都小金井市本町５丁目１番１８号 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン TEL：042-316-1799

地図▶https://goo.gl/maps/kQky6iiHXHfpaFz68

■トリエ京王調布店 東京都調布市布田4-4-22 トリエ京王調布A館 5F TEL：042-426-9950

地図▶https://goo.gl/maps/rvKA4FhxnatzTrb49

■グランデュオ立川店 東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川7Ｆ TEL：042-595-9022

地図▶https://goo.gl/maps/9rVW3xPVqhmjzDCQ9

■ぷらりと京王府中店 東京都府中市府中町1丁目3-6ぷらりと京王府中 東1F TEL：042-306-8879

地図▶https://goo.gl/maps/ii7VwxPHsp5hU2Pq9

■グランエミオ所沢店 埼玉県所沢市くすのき台一丁目14-5 グランエミオ所沢 3F TEL：04-2968-3007

地図▶https://goo.gl/maps/MbXerauj971n1x3d7

■エキアプレミエ和光店 埼玉県和光市本町４番６ エキア プレミエ 和光 3F TEL：048-485-8220

地図▶https://goo.gl/maps/qnC2SsUNVd7PSacE6

■さいたま新都心店 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル3F TEL：048-829-9569

地図▶https://g.page/MiaBocca-shintoshin?share

■キュービックプラザ 新横浜店 横浜市港北区篠原町新横浜2937キュービックプラザ新横浜1F TEL：04-5577-0661

地図▶https://share.google/qWcrwKUE1bttJ195J

■新宿タカシマヤ タイムズスクエア店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2タカシマヤ タイムズ スクエア １３F

地図▶https://goo.gl/maps/eojRuhkEv2zyTbyy9



●北海道エリア

■札幌駅北口店 札幌市北区北7条西5丁目6-1 ストーク札幌 １F TEL：011-736-6677

地図▶https://goo.gl/maps/mySAQBp1TS7HJr3g6

■北2条店 札幌市中央区北二条西３丁目１番地20号 sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）2F TEL：011-211-6585

地図▶https://goo.gl/maps/AN895anu4GHQEDKB7

■JR琴似駅前店 札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）TEL：011-676-3151

地図▶https://goo.gl/maps/c6f27QwP4HHim8ak9

■北海道食材をメインとした本格イタリア料理を届ける「北海道イタリアン ミア・ボッカ」

北海道小麦100％の生地を焼き上げる自慢のピッツァや、原料段階から厳しく管理されたデュラム小麦とセモリナと、豊富で良質な水から作られアルデンテが効いた「グランフィーロ」をつかった種類豊富なパスタ、前菜や、サラダ、リゾットからお肉料理まで楽しめるお店です。あなたの近くの北海道物産展と感じていただける厳選した北海道食材を使い、皆さまへ食で元気をお届けしています。

■公式ホームぺージ▶https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/(https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/)

■Instagram▶https://www.instagram.com/miabocca_official/(https://www.instagram.com/miabocca_official/)

■Twitter▶https://twitter.com/miabocca_1(https://twitter.com/miabocca_1)

■会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2026年1月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■URL▷https://www.eastone.co.jp/

■Instagram公式アカウント▷https://www.instagram.com/eastone.co.jp/

■Twitter公式アカウント▷https://twitter.com/eastonePR

■Facebook公式ページ▷https://www.facebook.com/v.o.eastone



■取材のお問合せ▷011-717-5331

https://www.eastone.co.jp/questionnaire/ （「取材依頼のお問合せ」のタグよりお問合せください）